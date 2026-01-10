"Žica" je remek-djelo, a nije osvojila ni jednu nagradu Emmy. Hoće li se nepravda napokon ispraviti?

Televizijska akademija, organizacija koja stoji iza prestižnih nagrada Emmy, najavila je uvođenje nove kategorije pod nazivom "Legacy Award" ilitiga "Nagrada za nasljeđe". Riječ je o prvom velikom dodatku postavi nagrada u gotovo dvadeset godina, osmišljenom kako bi se odalo priznanje televizijskim programima koji su ostavili dubok i trajan utjecaj na publiku, industriju i kulturu u cjelini, a za vrijeme emitiranja nepravedno su zanemarene.

Nagrada je namijenjena serijama koje su izdržale test vremena i čija relevantnost odjekuje i danas, često i desetljećima nakon završetka emitiranja. Cris Abrego, predsjednik Akademije, izjavio je kako nagrada slavi revolucionarne programe koji sadrže bezvremenske likove s višegeneracijskom privlačnošću.

Da bi se uopće kvalificirala za razmatranje, serija mora zadovoljiti stroge kriterije. Preduvjet je da je emitirano najmanje šezdeset epizoda kroz minimalno pet sezona, čime se u startu eliminira velik broj modernih streaming serija s kraćim formatima. Uz to, ključan je dokaz o kontinuiranoj relevantnosti i utjecaju na žanr, publiku ili društvo. Franšize s brojnim spin-offovima razmatrat će se kao cjelina, a svaka serija ili franšiza može osvojiti ovu nagradu samo jednom. Važno je napomenuti da su prihvatljive i serije koje se još uvijek emitiraju, kao i one koje su završile prije mnogo godina, što otvara vrata ispravljanju nekih povijesnih nepravdi.

Proces odabira pobjednika također je poseban i razlikuje se od standardnog glasanja. O dobitniku neće odlučivati članstvo Akademije, već će kandidate birati Odbor za posebne nagrade, dok će konačnu odluku donijeti Upravni odbor.

Iako primarni cilj nije bio isključivo ispravljanje prošlih pogrešaka, predsjednik Akademije Maury McIntyre u intervjuu za The Hollywood Reporter priznao je da je to "sretna nuspojava". Na pitanje pokušavaju li time ispraviti nepravdu učinjenu seriji "Žica" (The Wire), naširoko smatranoj jednom od najboljih serija u povijesti televizije, McIntyre je uz smijeh odgovorio: "Apsolutno to vidimo kao priliku. Možemo ovo iskoristiti da ispravimo pogrešku ako smatramo da serija nije dobila Emmy ljubav kakvu je zaslužila". Upravo je "Žica" postala simbolom jedne od najvećih nepravdi Emmyja, jer serija koju kritičari jednoglasno smatraju remek-djelom dobila je samo dvije nominacije i nijednu pobjedu.

Upravo zbog mogućnosti ispravljanja povijesnih propusta, rasprava o potencijalnim prvim dobitnicima već je započela, a nekoliko se naslova nameće kao očiti kandidat. "Žica" (The Wire) je svakako na vrhu tog popisa. Njezino sustavno ignoriranje od strane Akademije i danas je tema rasprava, što je čini idealnim kandidatom za ovu nagradu. Sličnu sudbinu, iako u drugom žanru, dijeli i "Uvijek je sunčano u Philadelphiji" (It's Always Sunny in Philadelphia). S više od sedamnaest sezona, to je najdugovječniji sitcom u američkoj povijesti, serija koja je pomaknula granice humora i stvorila vojsku vjernih obožavatelja, a jedine nominacije za Emmyja koje je ikad dobila bile su u tehničkoj kategoriji za koordinaciju kaskadera.

It's Always Sunny in Philadephia najdugovječniji je sitcom, ali nikad nije dobio Emmy Foto: FX

U sferi znanstvene fantastike, originalna "Zona sumraka" (The Twilight Zone), antologijska serija Roda Serlinga redefinirala je televizijsko pripovijedanje, koristeći fantastične zaplete za istraživanje dubokih društvenih i filozofskih tema. Iako je osvojila nekoliko nagrada za scenarij, njezin sveukupni, revolucionarni utjecaj na bezbroj kasnijih serija i filmova, nemjerljiv je.

Na popisu nepravedno zanemarenih je i nedavno završeni "Nazovi Saula" (Better Call Saul). Prequel obožavane serije "Na putu prema dolje", ovaj je naslov sam po sebi postao kritičarski favorit i remek-djelo televizije. Ipak, unatoč nevjerojatne pedeset tri nominacije tijekom šest sezona, serija nije osvojila niti jednu jedinu nagradu, što se smatra jednim od najvećih apsurda u modernoj povijesti Emmyja.

Naposljetku, tu je i kultni sitcom "Parks and Recreation". Omiljena serija o lokalnim birokratima u Indiani, koja je lansirala karijere brojnih zvijezda, zaradila je šesnaest nominacija, ali nikada nije osvojila nijedan Emmy, što je poražavajuća činjenica za jedno od najtoplijih i najomiljenijih televizijskih ostvarenja 21. stoljeća.