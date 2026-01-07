FOTO/VIDEO Tužan ispraćaj Tomislava Sabljaka, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag na hrvatsku kulturu i književnost
Tomislav Sabljak bio je i autentični zagrebački kulturološki fenomen, njegov život isprepleten je susretima s najvećim umovima 20. stoljeća, a obitelj, prijatelji i kolege od pokojnika su se oprostili danas, 7. siječnja u 14:40 u velikoj dvorani krematorija na zagrebačkom Mirogoju
Prof. dr. sc. Tomislav Sabljak - svestrani književnik, prevoditelj i znanstvenik te utemeljitelj Večernjakova natječaja Ranko Marinković za najbolju kratku priču, čiji je selektor i dobri duh ostao do smrti - napustio nas je u prvim danima nove godine nakon uporne borbe s teškom bolesti. Iza njega ostali su supruga Ljiljana, kći Ivana te ostala tugujuća rodbina i prijatelji
Na Mirogoj je došao i slikar Dimitrije Popović, koji je s književnom teoretičarkom i kritičarkom
Helenom Sablić Tomić radio na dokumentarnom filmu "Tomislav Sabljak: priče i susretanja" iz 2023. godine
Tomislav Sabljak rođen je u Zagrebu 15. veljače 1934. godine te je odrastao i formirao se u epicentru hrvatskih književnih mijena. Kao suvremenik krugovaša i razlogovaca, pripadao je generaciji koja je preoblikovala domaću književnu scenu, no njegov opus teško je svrstati u samo jednu ladicu. Bio je pjesnik, prozaik, kritičar, esejist, feljtonist, autor radio i televizijskih drama te filmskih scenarija
"Odlazak Tomislava Sabljaka odlazak je književnog kroničara, kulturtregera i osobe neiscrpne životne energije. Na posljednjem žiriranju za prošlogodišnju nagradu Večernjeg lista bio je s nama, iako iz bolnice, jer smo se, kao i uvijek posljednjih godina, našli u njegovu stanu, u dnevnom boravku u Gajevoj. On je iz bolnice poslao svoje kandidate, precizan i točan – kao i uvijek", kazao je nakladnik Seid Serdarević