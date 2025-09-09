Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Aida Begić

Sve više žena u BiH okreće se kocki, a društvo ih osuđuje više nego muškarce

Autor
Milena Zajović
09.09.2025.
u 08:54

Aida Begić filmovima "Ne ostavljaj me" i "Balada" potvrdila se kao jedno od najvažnijih autorskih imena suvremenog regionalnog filma. Njezin film "Djeca" osvojio je specijalnu nagradu žirija u Cannesu, a trenutačno radi na "Zraku u boci" u produkciji Snežane van Houwelingen, koji je ljetos dobio nagradu Programa podrške filmskim autoricama Sarajevo Film Festivala i Slano Film Days. U našem razgovoru govorila je o novom projektu, filmu i životu u Sarajevu

Aida Begić je bosanskohercegovačka filmska redateljica i scenaristica, rođena u Sarajevu 1976. godine. Pozornost je privukla već studentskim radovima, a njezin diplomski kratki igrani film "Prvo smrtno iskustvo" 2001. godine prikazan je na više od dvadeset međunarodnih filmskih festivala. Njezin debitantski dugi metar "Snijeg" dobio je Grand Prix u sekciji Sedmica kritike 2008. godine na Filmskom festivalu u Cannesu. Na istom festivalu, u programu Un Certain Regard, njezin drugi film "Djeca" osvojio je specijalnu nagradu žirija 2012. godine. Kasnijim filmovima "Ne ostavljaj me" i "Balada" potvrdila se kao jedno od najvažnijih autorskih imena suvremenog regionalnog filma. Njezin novi projekt "Zrak u boci" u produkciji Snežane van Houwelingen ljetos je dobio nagradu Uniqa SEE Future programa podrške filmskim autoricama Sarajevo Film Festivala i Slano Film Days, koji će im pomoći u daljnjem razvoju te priče. "Zrak u boci" prati emigranticu Sabinu, šezdesetogodišnjakinju sklonu velikim gestama i problemima. Po povratku u Sarajevo odlučna je nadoknaditi propušteno: organizira humanitarnu akciju, pomaže prijateljima, kreće u prodaju "magičnih kristala" i planira glamurozno vjenčanje svoje kćeri – sve to dok se diskretno nosi sa svojim problemom: ovisnošću o kockanju. Ova intrigantna priča bila mi je povod za razgovor s Aidom Begić, redateljicom koju iznimno cijenim, ali do sada je nisam imala prilike pošteno upoznati. Dočekujući me u zgradi Narodnog pozorišta u Sarajevu, odmah me razoružala toplim pogledom i čvrstim stiskom ruke. Nekadašnja pankerica, a danas profesorica na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, s karakterističnom bosanskom toplinom podjednako inspirirano govori o vlastitoj karijeri, položaju žena u našim društvima, temama koje okupiraju njezine studente i društvenim prilikama na Balkanu.

profesorica nagrade Filmski festival u Cannesu sarajevo film festival kultura film redateljica Aida Begić

