Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
Poslušaj
Prijavi grešku
Stiže nam Interliber

Sve što trebate znati o najuzbudljivijem tjednu za sve ljubitelje čitanja!

VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 10:35

47. međunarodni sajam knjiga, najposjećeniji jesenski kulturni događaj ponovno otvara vrata na Zagrebačkom velesajmu. Od 11. do 16. studenog paviljoni 5, 6, 7 i 7a postat će središte kulture, znanja i kreativnosti. Jedan od vrhunaca ovogodišnjeg sajma je gostovanje irskog pisca Paula Lyncha, dobitnika Bookera, u fokus se vraćaju bajke i dječja književnost, pokrenut će book club "Čitaš li žene“, a vikendom sajam se otvara ranije

Kako su nam priopćili sa Zagrebačkog velesajma, Interliber, 47. međunarodni sajam knjiga, najomiljeniji i najposjećeniji jesenski kulturni događaj ponovno otvara svoja vrata na Zagrebačkom velesajmu i to od 11. do 16. studenog.

Paviljoni 5, 6, 7 i 7a postat će središte kulture, znanja i kreativnosti gdje će se izdavači, nakladnici, autori i čitatelji okupiti kako bi proslavili snagu i važnost knjige.

Interliber nije samo sajam; to je kulturni fenomen koji iz godine u godinu potvrđuje da čitanje nije zaboravljena navika, nego aktivnost koja okuplja ljude svih dobnih skupina.

U svijetu zasićenom digitalnim sadržajima i brzim informacijama Interliber podsjeća na nezamjenjivu vrijednost knjige. Nikada nije bilo važnije naglasiti temeljnu ulogu knjige i čitanja kao stupova pismenosti i kritičkog razmišljanja.

Jedan od vrhunaca ovogodišnjeg sajma je gostovanje renomiranog irskog pisca Paula Lyncha, dobitnika prestižne nagrade Booker za 2023. godinu za roman "Prorokova pjesma".

Lynch je cijenjen zbog svog snažnog i poetičnog stila pisanja, a njegovi romani često istražuju duboke moralne i društvene teme. Njegovo gostovanje na Interliberu prilika je za hrvatsku publiku da iz prve ruke čuje razmišljanja jednog od najvažnijih suvremenih književnika.

Ovogodišnji Interliber stavlja poseban naglasak na najmlađe posjetitelje, prepoznajući važnost knjige u razvoju djeteta.

Pod nazivom "Pričam ti priču – bajka u našim rukama", na galeriji paviljona 5 održat će se niz interaktivnih i inovativnih događanja koja će djecu uvesti u čarobni svijet priča. Kroz radionice, mini pop-up predstave i edukativne igre, ovaj program ima cilj ponovno u fokus vratiti "dobru staru bajku" i razviti trajnu ljubav prema knjizi od najranije dobi.

Kako bi Interliber živio cijele godine, a ne samo tijekom šest sajamskih dana, pokrenut je book club „Čitaš li žene“, zamišljen kao kulturni most koji povezuje književnost i poslovni svijet, stvarajući kontinuirani prostor za intelektualno zajedništvo, ali i predah od svakodnevice. Okupljanja book cluba susreti su u ugodnom, neformalnom ozračju koji okupljaju zajednicu žena iz poslovnog svijeta koje čitaju, vode i inspiriraju, i na kojima članice kroz razgovor o odabranim naslovima ženskog autorstva imaju priliku uživati, predahnuti od poslovnih obveza te se povezati na razini koju samo književnost može potaknuti.

Osim velikog broja naslova iz područja beletristike i publicistike na sajmu se nudi najopsežnija ponuda stručne i poslovne literature, udžbenika, stripova i ostalih pomagala za daljnju izobrazbu. Bilo da tragate za najnovijim naslovom ili rijetkim izdanjem Interliber je pravo mjesto za vas.

Bogat i kvalitetan prateći program dodatni je bonus za sve posjetitelje Interlibera. Uz brojne književne promocije popularnih domaćih i stranih autora, na sajmu gostuju znanstvenici i glazbenici, a održavaju se i zanimljivi paneli i predavanja o aktualnim temama.

Program uključuje i susrete nakladnika, knjižara i knjižničara, književne radionice, kvizove te glazbeni program za sve uzraste. Glazbeni program tradicionalno donosi dinamičnu atmosferu uz nastupe i gostovanja glazbenih gostiju, doprinoseći opuštenoj i zabavnoj atmosferi sajma. Interliber se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te gradonačelnika Grada Zagreba.

Ulaz za posjetitelje je slobodan, a novost je da se Interliber u subotu i nedjelju otvara sat vremena ranije, u 9.00 sati ujutro.

Sva zbivanja i detalje pratite na www.zv.hr i društvenim mrežama Zagrebačkog velesajma i sajma Interlibera.

Ključne riječi
Interliber Zagrebački velesajam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

London: Dodjela nagrada Man Booker Prize International
Majstor apokalipse

Autor "Sotonskog tanga" dobitnik je Nobelove nagrade za književnost

Mađarski književnik László Krasznahorkai, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Autor je zahtjevnog i mračno lijepog opusa. Njegovi romani, pisani u beskrajnim, hipnotičkim rečenicama, istražuju distopijske krajolike i ljudsku egzistenciju na rubu propasti, potvrđujući ga kao jednog od najvažnijih glasova suvremene svjetske književnosti. Zanimljivo je da upravo on 28. studenog u Puli otvara 31. Sa(n)jam knjige u Istri

Carmien Michels u Zagrebu

'Belgijci prešućuju mračnu prošlost i vrijeđaju se kad im se spomene masakr u Kongu'

Jedna od trenutačno najzanimljivijih belgijskih spisateljica i spoken word performerica u zagrebačkoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića predstavila je zbirku priča "Očevi koji tuguju", a tom je prilikom progovorila o velikim temama svoje književnosti i suvremenog belgijskog društva – odnosu prema kolonijalizmu, naslijeđenim traumama te važnosti sjećanja, suosjećanja i inkluzije

Zagreb: Književnik Pavle Pavičić
Premium sadržaj
Pavao Pavličić

Hrvatski pisci sami su krivi za svoje probleme jer su pristali da se knjige vrednuju po ideološkim porukama

Pavao Pavličić, jedan od naših najčitanijih i najplodnijih pisaca, u svom novom romanu "Ti si ja", koji je gotovo deset godina čekao u ladici, putuje u prošlost i susreće se - s mladim sobom. Tim povodom, razgovarali smo s autorom koji nam je otkrio nešto više o genezi romana, o Vukovaru kao književnom toposu, o smislu književnosti, o položaju pisca danas, ali i o vlastitoj neumornoj potrebi da piše i dalje

Učitaj još