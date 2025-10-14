Napada se izraelskog koreografa, ali nikome ne smeta kada Dinamo igra s Maccabijem

Želite li slušati Luku Šulića kako (savršeno) svira Čajkovskog? Ne može! Čajkovski je Rus, a trenutačno je u tijeku krvava ruska agresija na Ukrajinu. Možda biste na put u London u neko od njihovih kazališta? Što vam pada na pamet! Pa član kraljevske kuće Velike Britanije je na sudu zbog optužbi na sudjelovanje u pedofilskim zabavama. Ili advent u New Yorku? Taman posla! Tu zemlju vodi čovjek čija migrantska politika dovodi do toga da se djeca doslovno otimaju iz okrilja njihovih obitelji dok se one deportiraju u matične zemlje. Želite li živjeti u svijetu koji se tako smanjuje?