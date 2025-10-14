Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Piše Bojana Radović

Napada se izraelskog koreografa, ali nikome ne smeta kada Dinamo igra s Maccabijem

Decadance HNK Zagreb
Autor
Bojana Radović
14.10.2025.
u 09:12

Kako je moguće da su svi branitelji Palestine napali koreografa koji jasno govori da se u Gazi događa genocid, a nekoliko dana prije toga nikome nije zasmetalo kada je Dinamo, u Srbiji, odigrao utakmicu s Maccabijem? Zar je balet veća državna propaganda od nogometa?

Želite li slušati Luku Šulića kako (savršeno) svira Čajkovskog? Ne može! Čajkovski je Rus, a trenutačno je u tijeku krvava ruska agresija na Ukrajinu. Možda biste na put u London u neko od njihovih kazališta? Što vam pada na pamet! Pa član kraljevske kuće Velike Britanije je na sudu zbog optužbi na sudjelovanje u pedofilskim zabavama. Ili advent u New Yorku? Taman posla! Tu zemlju vodi čovjek čija migrantska politika dovodi do toga da se djeca doslovno otimaju iz okrilja njihovih obitelji dok se one deportiraju u matične zemlje. Želite li živjeti u svijetu koji se tako smanjuje?

Ključne riječi
ples kazalište Palestina Izrael arterarij Dubravka Vrgoč HNK Ivana pl. Zajca Ohad Naharin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kratki izlet
Premijera "Kratkog izleta"

Nije bilo lako odrastati 1964., danas je još teže, ali Teatar &TD nudi 'putokaz'

U Teatru &TD 10. listopada održana je premijera predstave "Kratki izlet" u režiji Marine Pejnović, koja publiku vodi kroz prostore Studentskog centra i poentira glavne teme romana Antun Šoljana. Dramaturgiju potpisuje Vid Hribar, a okupljena je sjajna ekipa mladih glumaca (Domagoj Ikić, Nika Ivančić, Lav Novosel, Kristijan Peterlin i Jakov Zovko) kojima je redateljica dodala i Ivana Maguda

Učitaj još