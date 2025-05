Supergrupa Punk Radio zdušno i vjerodostojno svira standarde punk repertoara iz sedamdesetih

Iskusni punk-prvoborci iz Virovitice, Karlovca, Splita i Zagreba okupili su se pod znakovitim imenom Punk Radio kako bi odali počast jednom od najznačajnijih glazbenih pokreta i kulturoloških preokreta iz sredine sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Punk Radio nastupa u zagrebačkom Hard Placeu 6. lipnja.

Hrvoje Matašin (Štakor ugrizo bebu, Drvored, Penetracija, Sjeverozapad), Mislav Kurspahić (The Babies, Thee Melomen, Erotic Biljan & His Heretics, Slick Stings), Saša Novak (Nužni izlaz, Psihomodo pop, Pozdrav novom valu, Prljavo kazalište), Goran Gubić (Savage Army, Tužne uši, Radio Clash, Davorin i Bogovići) i Zvonimir Rumboldt (Gabba Gabba, Radio Clash) sačinjavaju ovu punk rock supergrupu, koja zdušno i vjerodostojno svira i pjeva standarde punk repertoara iz sedamdesetih.

Ključni član, naravno, je gitarist Saša Novak Radulović, koji je 2018. u Hard Placeu održao promociju povratničkog albuma "Ja sam tu", snimljenog za Croatia Records. Osnivač i jedan od glavnih pokretača Psihomodo popa, koji je s Gopcem i društvom svirao do 1995. i albuma "Srebrne svinje", nakon odlaska u Njemačku tada se ponovno glazbeno reaktivirao. Čak 23 godine od odlaska iz Psihomoda napravio je povratnički album, a danas kao član "drugog" Prljavog kazališta opet je redovito na domaćim pozornicama. No ljubav prema punku dovela ga je do postave Punk radio, koja, poput Le Cinema nekada, znalački i sa strašću svira pjesme iz razdoblja koje je bitno odredilo tadašnju i kasniju svjetsku rock scenu.