Stiže novi roman Dana Browna, biografija Al Pacina te 'Zanimljiva povijest seksa' Kate Lister

Novi roman Dana Browna, biografija Al Pacina, krimić Ivice Ivaniševića, roman Semezdina Mehmedovića, poezija Octavia Paza i Charlesa Bukowskog te hit Mel Robbins samo su neke od knjiga koje će ove godine na Interliberu ponuditi nakladnička kuća V.B.Z., koja kao "najveći izdavački događaj" najavljuju knjigu Dana Browna "Tajna svih tajni", novi roman o profesoru Robertu Langdonu u kojemu autor spaja znanost, religijsku simboliku i napetost u slojevit triler koji propituje granice između stvarnosti i svijesti.

Od publicistike i biografija nakladnik izdvaja novu knjigu Mel Robbins "Teorija pusti ih" u kojoj autorica pokazuje "kako nas sposobnost da 'pustimo' tuđa očekivanja i drame može osloboditi i usmjeriti prema vlastitim ciljevima". Tu su i "Zanimljiva povijest seksa" Kate Lister, duhovito, otvoreno i edukativno putovanje kroz povijest seksualnih običaja i percepcija intimnosti, te "Timeboxing" Marca Zao-Sandersa, sveobuhvatan vodič kroz tehniku vremenskog segmentiranja zadataka.

Od stranih biografija nakladnik ističe knjigu "Al Pacino - Sonny Boy" u kojoj slavni glumac, uz mnoštvo anegdota, otvoreno progovara o svojem djetinjstvu u Bronxu, glumačkim počecima i ulogama koje su obilježile njegovu karijeru. Među domaćim publicističkim naslovima su "Prvo poluvrijeme" Hrvoja Prpića, autobiografija osnivača HGspota, te "Inquizus 2" Nikole Paleke, knjiga za ljubitelje znanja, natjecanja i kvizaških druženja.

V.B.Z. za Interliber objavljuje i novi roman Semezdina Mehmedinovića. "U 'Malom romanu o tišini' autor donosi intimnu i slojevitu priču koja se proteže između Bosne, Amerike i povratka kući. To je roman o sjećanju, tišini i vremenu koje nas oblikuje, napisan glasom punim smirenosti, topline i melankolije", ističe nakladnik.

Novi kriminalistički roman Ivice Ivaniševića "Nešto na žlicu" duhovit je i napet „gurmanski krimić“ smješten u Split, gdje se isprepliću otmica iz 2020. i potraga za nestalim ocem iz 1944. godine. "S prepoznatljivim dalmatinskim humorom, domaćom kužinom i galerijom osebujnih likova – od umirovljenog inspektora Nalisa do nepalskog dostavljača Prakesha – Ivanišević donosi šarmantnu, lokalno obojenu priču punu života i ironije", ističe nakladnik.

Izlazi i knjiga dobitnika nagrade Drago Gerveis, Marka Pogačara "Esej o noći", poetska i misaona proza koja se koleba između eseja, putopisa, memoara i fikcije. U njoj Pogačar istražuje "svakidašnju tamu" – onu u nama i oko nas – te kroz sjećanja i meditativne fragmente stvara lirski portret noći i njezine neuhvatljive ljepote.

U biblioteci Nobel izlazi "Naga noć riječi" Octavia Paza, izbor poezije nobelovca koji obuhvaća šest desetljeća stvaranja – od mladenačkih stihova do kapitalnih poema poput Sunčev kamen i Bijelo. Izbor je sastavio i preveo Dinko Telećan, nudeći cjelovit i reprezentativan pogled na bogatstvo Pazove poezije.

Posebno mjesto, ističu iz V.B.Z.-a, zauzima knjiga "O ljubavi", izbor iz poezije Charlesa Bukowskog od 1957. do 1994., koja donosi opsežan presjek ljubavnih pjesama legendarnog američkog pjesnika.

V.B.Z. je za Interliber pripremio i knjigu Tadeja Goluba "Jezero", nagrađivan slovenski krimić koji je promijenio način na koji se u Sloveniji pišu i čitaju kriminalistički romani. Radnja smještena u prepoznatljive slovenske krajolike, napetost, realizam i karizmatični inspektor Taras Birsa čine ovaj roman jednim od najčitanijih u regiji, po kojem je snimljena i uspješna serija.

"Pelagija i crveni pijetao" Borisa Akunina treći je roman u serijalu o sestri Pelagiji, duhovitoj i pronicljivoj istražiteljici. U ovoj napetoj kriminalističkoj priči, na putu prema Svetoj zemlji ubijen je vođa sekte, a Pelagija se ubrzo nađe usred mreže intriga koja je vodi od Rusije do Palestine. Roman spaja kriminalističku napetost i duhovnu potragu, karakterističnu za Akuninov stil.

Za najmlađe čitatelje V.B.Z. je pripremio niz novih naslova za djecu svih uzrasta. Posebno se izdvajaju knjige Harriet Muncaster "Mirabella na pikniku" i "Mirabella i ponoćna gozba", novi nastavci serijala o maloj vještici koja spaja svjetove vila i čarobnjaka, te slikovnica domaće autorice Marijane Križanović "Želim", topla i poticajna priča o snovima, hrabrosti i vjeri u sebe.