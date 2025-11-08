Legendarna dječja emisija 'Sesame Street' dolazi na Netflix. Pogledajte trailer!

Legendarna dječja emisija "Ulica Sezam" ulazi u svoju 56. sezonu 10. studenog, a s njom stižu i značajne novosti: gostovanje prvaka NASCAR-a Bubbe Wallacea, blago izmijenjen format i, što je najvažnije, globalna dostupnost putem Netflixa. Ove promjene osmišljene su kako bi se emisija približila novim generacijama gledatelja diljem svijeta. "Tu ste, zdravo!" pozdravlja Elmo gledatelje na samom početku. "Elmo je tako sretan što vas vidi."

Svaka epizoda u novoj sezoni započinjat će glavnom pričom produženom na 11 minuta, za razliku od dosadašnjih devet. Uz to, format će biti obogaćen novim segmentima koji će se izmjenjivati s omiljenim starim favoritima. "Tijekom naše 56-godišnje povijesti, 'Ulica Sezam' se uvijek na neki način ponovno osmišljavala", objašnjava Sal Perez, izvršni producent. "Stalno tražimo načine za modernizaciju kako bi izgled i dojam emisije bili zaista privlačni današnjoj djeci."

Glavna scenaristica Halcyon Person dodaje kako produžetak glavne priče, iako se čini malen, otvara brojne kreativne mogućnosti. "Te dodatne dvije minute možda se ne čine puno, ali nama omogućuju da u svaku epizodu uključimo pjesmu, što znamo da naša publika obožava", kaže Person. "Dobivamo više prostora za animaciju, više komedije i više vremena za fizički humor. Znamo da djeca uče dok se smiju, stoga želimo da se smiju što više kako bi naše ključne poruke doprle do njih."

Nova sezona starta doslovno s utrkom. U prvoj epizodi, Elmo, Abby i Zoe organiziraju tri natjecanja u susjedstvu, a neočekivani sudionici su – pilići, dok je sportski komentator nitko drugi nego Bubba Wallace. Nakon sprinta slijedi utrka s piletom na žlici i, na kraju, utrka u vrećama, također s pilićima. Elmo se obeshrabri kada ne pobijedi odmah, no ubrzo shvaća da je razlog tome što nije ručao i ostao je bez "goriva" – što je ujedno i lekcija dana. "Obožavam kada dovodimo poznate osobe u 'Ulicu Sezam' jer unose vlastiti stil i iskustvo. Cijela epizoda s utrkom podignuta je na višu razinu zahvaljujući Bubbi", ističe Person, a među nadolazećim gostima najavljena je i pjevačica Miley Cyrus.

Dolazak na Netflix ključan je korak za "Ulicu Sezam", jer će globalna streaming platforma omogućiti dostupnost nove sezone na čak 30 jezika. Unatoč ovom iskoraku, emisija ne napušta svoj tradicionalni dom – epizode će se istog dana premijerno prikazivati i na PBS-u.

Osim toga, kako bi se približili novim gledateljima, likovi će se u novoj sezoni obraćati izravno publici tako što će ih, primjerice, tražiti za savjet. "Ove sezone željeli smo to naglasiti i učiniti prepoznatljivim dijelom emisije. Likovi ne samo da razgovaraju s vama, već vas zaista uvlače u priču", kaže Person. "To je još jedan način da izgradimo odnos s djecom i učinimo da se osjećaju kao da su dio akcije."

Obožavatelje će obradovati povratak popularnih segmenata kao što su "Cookie's Foodie Truck" i "Abby's Magic Beasties", no stiže i potpuna novost: animirani serijal "Priče s broja 123" ("Tales from 123"), koji vodi gledatelje u unutrašnjost stambene zgrade u kojoj žive krzneni prijatelji. "To nam je dalo priliku da zavirimo unutra. Imamo našu nevjerojatnu postavu likova koji žive u zgradi, a Elmo i Tango proživljavaju urnebesne i otkačene avanture", kaže Perez. Naravno, nijedna njujorška zgrada ne bi bila potpuna bez mrzovoljnog stanara, pa je Oscar dobio ulogu domara.

Unatoč brojnim novostima osmišljenim da emisiju održe svježom i relevantnom, temeljna misija "Ulice Sezam" ostaje ista: educirati i zabavljati djecu pričama o prijateljstvu, učenju i emocijama. S novim ruhom, spremna je osvojiti srca još jedne generacije gledatelja diljem svijeta.