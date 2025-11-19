Naši Portali
izašao teaser

Stiže igrana verzija 'Vaiane': Dwayne Johnson vraća se kao Maui, a poznato je i tko je nova princeza!

"Vaiana"
IMDb
VL
Autor
vecernji.hr
19.11.2025.
u 12:26

Animirani film "Vaiana" (originalno "Moana") osvojio je srca publike 2016. godine, a točno deset godina kasnije, 2026., polinezijska junakinja i humoristični polubog Maui vraćaju se na velika platna. Prema pisanju njemačkog Bilda, pripreme za snimanje su u punom jeku, a mi donosimo sve detalje o nadolazećem filmskom hitu

Nakon uspješnica poput "Snjeguljice", "Kralja lavova" i "Lilo i Stitch", Disney nastavlja s trendom igranih adaptacija svojih animiranih klasika. Sada je na red došao još jedan omiljeni naslov koji će dobiti svoju verziju s pravim glumcima i impresivnom zvjezdanom postavom.

Animirani film "Vaiana" (originalno "Moana") osvojio je srca publike 2016. godine, a točno deset godina kasnije, 2026., polinezijska junakinja i humoristični polubog Maui vraćaju se na velika platna. Prema pisanju njemačkog Bilda, pripreme za snimanje su u punom jeku, a mi donosimo sve detalje o nadolazećem filmskom hitu.

Radnja igranog filma vjerno će pratiti priču iz Disneyjevog animiranog originala. U prvom dijelu, kada zalihe hrane na njezinom otoku postanu oskudne, a priroda počne venuti, šesnaestogodišnja Vajana, kći poglavice, kreće na opasno putovanje preko oceana. Odabrana od samog oceana, njezina je misija pronaći prognanog poluboga Mauija i nagovoriti ga da vrati srce božice Te Fiti, čime će spasiti svoj narod i otok od propadanja.

Jučer, 18. studenog, na Disneyevom YouTube kanalu objavljen je i prvi teaser za igrani film, a reakcije obožavatelja su podijeljene. Dok mnogi hvale povratak Dwaynea Johnsona kao Mauija, drugi smatraju da je snimanje igrane verzije nepotrebno i da se radi o "pokušaju lake zarade", s obzirom na to da je originalni film star manje od deset godina. Dio kritika usmjeren je i na vizualni stil koji se previše oslanja na CGI, a neki su obožavatelji izrazili i nezadovoljstvo izborom glavne glumice.

U animiranom nastavku "Vaiana 2", koji se u kinima počeo prikazivati krajem 2024. godine, radnja se nastavlja tri godine kasnije. Vajana, sada iskusna moreplovka, dobiva neočekivani poziv od svojih predaka te mora otploviti u daleke i opasne vode Oceanije kako bi ponovno povezala svoj narod s oceanom. Na tom putovanju, naravno, ponovno će joj se pridružiti i Maui.

Glumačka postava polako se popunjava, a do sada su potvrđeni sljedeći glumci koji će udahnuti život omiljenim likovima. Glavnu ulogu hrabre Vaiane preuzela je mlada Catherine Laga'aia, dok se Dwayne Johnson vraća kao karizmatični polubog Maui, kojemu je posudio glas i u originalnoj animiranoj verziji. Vaianine roditelje, majku Sinu i oca Poglavicu Tuija, glumit će Frankie Adams i John Tui, a uloga mudre Bake Tale pripala je Reni Owen.

Igrana verzija filma "Vaiana" u kina bi trebala stići 9. srpnja 2026. godine. Do tada, obožavatelji mogu uživati u originalnom animiranom filmu, kao i u nastavku "Vaiana 2", koji se u kinima počeo prikazivati krajem 2024. godine. Oba animirana filma već su dostupna za gledanje na streaming servisu Disney+.

