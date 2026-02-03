Devet prevoditelja, jedan luksuzni bunker i ucjena od 5 milijuna eura: Tko je izdajica?

Danas na HRT3 je francusko-belgijski film "Prevoditelj" iz 2019. godine redatelja Régisa Roinsarda.

U pitanju je inteligentan i napet misterij inspiriran stvarnim događajima iz svijeta izdavaštva. Film "Prevoditelji" pretvara inače mirnu profesiju u smrtonosnu igru mačke i miša u kojoj je svatko osumnjičen.

Zamislite posao iz snova: devet vrhunskih prevoditelja iz cijelog svijeta angažirano je za prevođenje posljednjeg, dugo očekivanog nastavka globalnog književnog fenomena, fiktivne trilogije "Dedalus". Mjesto radnje nije običan ured, već luksuzni bunker smješten ispod elegantnog francuskog dvorca, gdje će u potpunoj izolaciji raditi na tajnom rukopisu. Njihov poslodavac, nemilosrdni izdavač Eric Angstrom, kojeg maestralno glumi Lambert Wilson, ne prepušta ništa slučaju. Svaki kontakt s vanjskim svijetom je zabranjen, telefoni su oduzeti, a naoružani čuvari patroliraju hodnicima. Cilj je spriječiti bilo kakvo curenje informacija i osigurati simultanu objavu knjige diljem svijeta, čime bi se zaradile stotine milijuna eura.

Ipak, unatoč drakonskim mjerama sigurnosti, događa se nezamislivo. Prvih deset stranica strogo povjerljivog rukopisa pojavljuje se na internetu, a anonimni ucjenjivač prijeti da će objaviti ostatak ako mu se ne isplati vrtoglavih pet milijuna eura. U tom trenutku, idilična radna atmosfera pretvara se u klaustrofobičnu noćnu moru ispunjenu paranojom i međusobnim optuživanjem. Krivac se mora nalaziti među njima, u bunkeru iz kojeg nema izlaza. Angstrom pokreće nemilosrdnu internu istragu, a prevoditelji shvaćaju da su postali zatočenici čovjeka koji je spreman na sve kako bi zaštitio svoje carstvo. Lov na izdajicu je počeo, a ulozi su veći od samog novca.

Premda se radnja čini kao proizvod bujne mašte, redatelj Régis Roinsard inspiraciju je pronašao u nevjerojatnoj stvarnoj priči. Naime, ideja za film potekla je iz članka o pripremama za objavu romana "Inferno" slavnog Dana Browna, kada je jedanaest prevoditelja bilo zatvoreno u podzemnom bunkeru u Italiji kako bi se spriječila piraterija. Roinsard, inače zaljubljenik u djela Agathe Christie i Alfreda Hitchcocka, zapitao se: "Što da je knjiga ipak ukradena?" To pitanje postalo je temelj za moderni "whodunnit" triler koji vješto spaja napetost zatvorenog prostora s dinamikom pljačkaškog filma, stvarajući zagonetku u kojoj pero doista postaje ubojitije od mača.

Snaga filma leži i u njegovoj impresivnoj međunarodnoj glumačkoj postavi. Svaki od devet prevoditelja predstavlja zaseban kulturni arhetip, od ruske femme fatale Katerine (Olga Kurylenko) i arogantnog Talijana Darija (Riccardo Scamarcio) do povučene Dankinje Helene (Sidse Babett Knudsen) i mladog, entuzijastičnog Britanca Alexa (Alex Lawther), koji je ujedno i gorljivi obožavatelj "Dedalus" serijala. Redatelj je otkrio da je proces odabira glumaca trajao godinu dana, jer je ključni uvjet bio da tečno govore francuski jezik, koji služi kao poveznica među likovima. Ta jezična i kulturna raznolikost stvara dodatnu napetost i dinamiku, dok se ispod površine profesionalnog odnosa kriju osobne tajne, ambicije i motivi koji svakog od njih čine potencijalnim krivcem.

U svojoj srži, "Prevoditelji" nije samo film o misterioznoj ucjeni, već i oštra kritika suvremenog izdavaštva i vječnog sukoba između umjetničke vrijednosti i korporativne pohlepe. Lik Erica Angstroma utjelovljenje je brutalnog kapitalizma koji književnost ne vidi kao umjetnost, već isključivo kao proizvod s golemim financijskim potencijalom. Spreman je komodificirati, zaključati i cenzurirati kreativni proces samo kako bi maksimizirao profit. S druge strane, među prevoditeljima se naziru oni koji još uvijek vjeruju u svetost pisane riječi i važnost autora, čiji je identitet u filmu također obavijen velom tajne. Film postavlja provokativno pitanje: što se događa s književnošću kada postane talac tržišta vrijednog milijune?

Roinsard se majstorski poigrava očekivanjima publike, gradeći priču koja je mnogo više od klasične misterije. Koristeći nelinearnu naraciju, film postupno otkriva djeliće slagalice kroz brojne flashbackove koji ne služe samo kao objašnjenje, već često i kao varke koje gledatelja odvode na krivi trag. Svaki lik ima skrivenu prošlost, a kako se radnja razvija, savezništva se mijenjaju, a prvotne pretpostavke ruše.