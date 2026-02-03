Ovi koncerti, festivali i eventi bili su najposjećeniji u protekloj godini. Koncertni Bestseller očekivano je pripao Thompsonu

Prema podacima HDS ZAMP-a, izvođač koji je u Hrvatskoj tijekom 2025. godine prodao najviše ulaznica za samostalne koncerte je Marko Perković Thompson. Time je osvojio titulu Cesarica koncertnog Bestsellera i još jednom potvrdio status jednog od koncertno najjačih domaćih izvođača.

ZAMP-ove Bestseller liste temelje se na stvarnoj prodaji ulaznica za sve prijavljene koncerte, festivale i glazbena događanja diljem zemlje. Upravo zato nude realan presjek koncertne godine i jasno pokazuju tko uistinu puni dvorane, trgove i arene. Osim što govore o komercijalnom uspjehu izvođača, ove brojke otkrivaju i širu sliku – glazbene trendove, interese publike i smjer u kojem se domaća koncertna industrija razvija. Ovo je četvrto izdanje ZAMP-ove Bestseller liste, koja se proteklih godina profilirala kao jedan od najrelevantnijih pokazatelja stvarne koncertne popularnosti izvođača, mjerene isključivo publikom i prodanim ulaznicama. U kontekstu snažnog uzleta domaće koncertne scene, podaci za 2025. godinu potvrđuju još jednu rekordnu godinu za koncertnu industriju u Hrvatskoj.

Svi podaci temelje se na prijavama organizatora glazbenih događanja koje obrađuje HDS ZAMP, čime se osigurava visoka razina točnosti i relevantnosti. "Zahvaljujući sustavnoj obradi velikih količina informacija i suradnji svih dionika glazbenog ekosustava, ove liste postale su pouzdano mjerilo stvarnog utjecaja izvođača na koncertnoj sceni", ističe glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec, koji je na dodjeli uručio priznanja upravo za kategorije koncertnog i digitalnog Bestsellera, obje Marku Perkoviću.

"Ima puno ljudi kojima se trebam zahvalit, a posebno publici koja je prepoznala moj rad, došla na moje koncerte, obilazila i dolazila tijekom toliko godina. Nisam očekivao da će se na mom glazbenom putu naći jedan tako velebni i veliki koncert kao što je hipodrom, pa drugi hipodrom (Sinj) i svi ovi dvoranski koncerti. Za to je potrebno puno toga, nije to samo plod moga rada već i suradnja s puno kvalitetnih i dobrih ljudi među kojima je i moj tim, bez kojeg ovih nagrada ne bi bilo", izjavio je Thompson pri preuzimanju statua.

Bestseller liste za 2025. godinu obuhvaćaju šest kategorija i donose pregled domaćih, regionalnih i inozemnih izvođača čiji su samostalni koncerti privukli najviše publike. Uz njih, na listama su se našli i najuspješniji festivali, serije glazbenih događanja te glazbenici koji su u posljednje četiri godine ostvarili najveći koncertni uspjeh.

Na samom vrhu ljestvice za 2025. očekivano je Marko Perković Thompson, ponajprije zahvaljujući koncertu na zagrebačkom Hipodromu, ali i nizu drugih nastupa tijekom godine. Slijede ga neka od najpostojanijih i najtraženijih imena domaće koncertne scene – Severina, Parni valjak i Dalmatino. Top 5 zatvara Damir Urban, nošen velikim koncertom u Areni Zagreb s kraja 2025., na kojem je s publikom obilježio 30 godina zajedničkog druženja.

Za prvo mjesto na listi regionalnih glazbenika s najboljim rezultatima prodaje ulaznica izborio se Dino Merlin, koji je vrh ove liste zauzeo i 2023. godine. Drugu godinu zaredom na drugoj poziciji našla se Lepa Brena, koju prate Plavi orkestar, Bijelo dugme i Saša Matić.

Listu najprodavanijih inozemnih koncerata preuzeli su Andre Rieu & Johann Strauss Orchestra, napunivši Arenu Zagreb drugu godinu zaredom. Prije održavanja koncerta u 2025., a nakon objave da je koncert rasprodan, zakazan je novi datum u Areni 2026., pa bi slavni violinist mogao zauzeti svoje mjesto na listi Bestsellera i sljedeće godine. Ispod njega na listi su se našli Sean Paul, Bryan Adams, Queens Of The Stone Age i Tom Jones.

Titulu najuspješnijeg festivala u Hrvatskoj četvrti put odnosi Ultra Music Festival, koji je prošle godine doživio svoju 11. inačicu, a drugu godinu zaredom slijedi ga zagrebački INmusic festival koji za 2026. priprema svoje punoljetno izdanje. Iza njega nalaze se i Sea Star Festival (Umag), Hideout Festival (Novalja) i Dekmantel Selectors (Tisno).

Kategorija koju je HDS ZAMP uveo prošle godine je ona za event godine, odnosno glazbena događanja koja su se pod istim imenom događala višekratno kroz godinu, s najboljim komercijalnim rezultatima. Franšiza Candlelight 2025. je stigla u Hrvatsku, a koncerti uz svijeće izgledno su oborili domaću publiku jer je Candlelight na drugo mjesto potisnuo popularne Lollipop partije, dok su se iza njih našli još i BSH, Taking The Trash Out i KPP (Kvart priča party).

I ove godine HDS ZAMP istaknuo je one “najizdržljivije” na Bestseller listama. U četvrtom izdanju lista na popisu 15 domaćih glazbenika s najviše prodanih ulaznica ove godine su ostali još samo Severina, koja je u 2025. rasprodala dvorane svih većih gradova u Hrvatskoj, te Parni valjak koji je proslavio pola stoljeća djelovanja benda i na turneji “50” obišao preko 20 gradova u cijeloj regiji.

Vrhunac iznimno uspješne glazbene godine obilježen je prošlog petka u Laubi na Cesarica Gala Partyju, u atmosferi koja je slavila autore, izvođače i uspjehe koji su obilježili domaću popularnu i zabavnu glazbu. Iza nas je godina u kojoj su se rušili rekordi i širile granice mogućeg, a ta se energija jasno osjećala i na dodjeli nagrada među okupljenim glazbenim profesionalcima i akterima iz industrije zabave.



U nastavku donosimo kompletne Bestseller liste HDS ZAMP-a.

Domaći glazbenici



1. Marko Perković Thompson

2. Severina

3. Parni valjak

4. Dalmatino

5. Damir Urban

6. Zlatan Stipišić Gibonni

7. Crvena jabuka

8. Neno Belan

9. Tomislav Bralić i klapa Intrade

10. Tony Cetinski

11. Vesna Pisarović

12. Petar Grašo

13. Dražen Zečić

14. Prljavo kazalište

15. Neda Ukraden

Regionalni glazbenici



1. Dino Merlin

2. Lepa Brena

3. Plavi orkestar

4. Bijelo dugme

5. Saša Matić

Inozemni glazbenici



1. Andre Rieu & Johann Strauss Orchestra

2. Sean Paul

3. Bryan Adams

4. Queens of the Stone Age

5. Tom Jones

Festivali



1. Ultra Europe Music Festival 11. – 13. srpnja, Split

2. INmusic Festival 23. – 25. lipnja, Zagreb

3. Sea Star Festival 22. – 25. svibnja, Umag

4. Hideout Festival 22. – 26. lipnja, Novalja

5. Dekmantel Selectors 21. – 25. kolovoza, Tisno

Eventi



1. Candlelight

2. Lollipop

3. BSH

4. Taking The Trash Out

5. KPP (Kvart Priča Party)

Četiri godine u top 15



Parni valjak

Severina