Labubu groznica trese Hollywood: Snima se film o najpopularnijim čudovištima na svijetu

Hollywood je podlegao novom trendu! Kako prenosi njemački Bild, filmski div Sony Pictures osigurao je prava za snimanje filma o trenutno najtraženijoj igrački na svijetu – Labubu, simpatičnim, čupavim čudovištima s velikim osmijehom koja već mjesecima izluđuju kolekcionare.

Prema izvješću Hollywood Reportera, Sony namjerava globalnu pomamu za ovim figuricama prenijeti na veliko platno, no još uvijek nije odlučeno hoće li se raditi o animiranom ili igranom filmu. Detalji o redatelju, scenariju i glumačkoj postavi također su potpuna nepoznanica. Cilj je, međutim, potpuno jasan: Sony želi od Labubua stvoriti novu filmsku franšizu, koja bi mogla slijediti uspjeh blockbustera poput Minionsa, Lego filma ili Barbie. Iako se iz Sonyja još nisu službeno oglasili o ovim planovima, jasno je da je projekt u ranoj fazi razvoja.

Figurice Labubu osmislio je dizajner igračaka Kasing Lung, a od 2019. godine ih distribuira kineski gigant igračaka Pop Mart. Ubrzo su izazvali globalnu histeriju, a tajna uspjeha leži u konceptu "slijepih kutija" (blind boxes) – kupci do samog otvaranja pakiranja ne znaju koju su točno figuru dobili. Obožavatelji diljem svijeta natječu se u potrazi za rijetkim varijantama, a na internetskim aukcijama neki su primjerci prodani za vrtoglave iznose veće od 100 tisuća eura.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Trend je doslovno eksplodirao 2024. godine, kada je K-pop ikona Lisa iz grupe Blackpink viđena s privjeskom Labubu na svojoj odjeći. Od tog trenutka, fanovi od Bangkoka do Berlina potpuno su poludjeli. Kompanija Pop Mart je, kao rezultat, u prvoj polovici 2025. godine zabilježila skok profita od čak 350 posto.

Ipak, postavlja se pitanje koliko dugo ova euforija može trajati. Analitičarka Melinda Hu iz investicijske tvrtke Bernstein u Hong Kongu upozorava da bi oduševljenje ovim čudovištima oštrih zubića uskoro moglo dosegnuti svoj vrhunac.

Financijska stručnjakinja objašnjava: "Oskudica, lov na rijetke figure, dopaminski šok i sekundarno tržište", koji pokreću uspjeh Labubua, podsjećaju na špekulativni ciklus koji smo vidjeli s igračkama Beanie Babies devedesetih. Hu dodaje: "Ne bih savjetovala dugoročnim ulagačima da kupuju dionice tvrtke sve dok Pop Mart iz temelja ne promijeni svoju strategiju." Sada ostaje vidjeti hoće li holivudski planovi dodatno rasplamsati ovu groznicu ili će čupavo čudovište uskoro izgubiti svoju čaroliju.