Snima se peti nastavak kultnog "Smrtnonosnog oružja"!

Praksa je da između originala da između originala i nastavka nekog filma u prosjeku prođe od dvije do pet godina, no evo i iznimke od tog pravila.Naime, nastavak koji ga krši moglo bi postati "Smrtonosno oružje" s kultnim dvojcem Melom Gibsonom i Dannyjem Gloverom i to njegov peti nastavak koji se snima 22 godine nakon zadnjeg filma.

Još je 2018. bilo govora o petom nastavku filma, no producent Dan Lin sada je potvrdio da će se to doista dogoditi:

- Pokušavamo snimiti posljednji, peti nastavak. Dick Donner se vraća kao redatelj, ali i originalna glumačka postava.

Riječ je o nizu akcijskih filmova s Melom Gibsonom i Dannyjem Gloverom u ulogama dvojice policajaca iz Los Angelesa.

Priča počinje u noći 14. prosinca 1987. sa samoubojstvom Amande Hunsacker (Jackie Swanson), kćeri Michaela Hunsackera (Tom Atkins), starog prijatelja i bivšeg kolege iz vojske, detektiva iz Los Angelesa, narednika Rogera Murtaugha (Danny Glover).

Policajac veteran s dvadeset godina iskustva, Roger Murtaugh dobiva novog partnera na svoj 50. rođendan. Partner mu je 37-godišnji detektiv, narednik Martin Riggs (Mel Gibson), čija je žena poginula u prometnoj nesreći tri godine prije (u nastavku se otkriva kako ju je ubio plaćeni ubojica u namjeri da ubije Riggsa). Kao rezultat, Riggs je postao suicidalan, alkoholičar, te tako bezobziran i nasilan u primjeni policijskih metoda da ga smatraju "smrtonosnim oružjem". Narednik Murtaugh nije sretan što je dobio partnera "na rubu", koji je uz to i suicidalan, ali mu poslije ostaje zahvalan nakon što mu ovaj spašava život....