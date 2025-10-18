Naši Portali
večerašnji koncert

Škotski kraljevski nacionalni orkestar u ciklusu Lisinski subotom

https://www.rsno.org.uk/
VL
Autor
Hina
18.10.2025.
u 14:41

Škotski kraljevski nacionalni orkestar nastupit će u subotu, 18. listopada u ciklusu Lisinski subotom pod ravnanjem danskoga dirigenta Thomasa Søndergårda i uz solistički nastup švicarsko-talijanskog pijanista Francesca Piemontesija.

Na programu koncerta Škotskog nacionalnog orkestra u Lisinskom je prvi koncert za glasovir i orkestar u d-molu Johannesa Brahmsa i Treća simfonija u a-molu, Škotska, Felixa Mendelssohna, a nakon koncerta održat će se razgovor s umjetnicima koji će voditi muzikologinja Bojana Plećaš Kalebota, najavili su iz Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.

Škotski kraljevski nacionalni orkestar osnovan je 1891. godine, a prije gotovo pola stoljeća dobio je pokroviteljstvo britanske kraljice Elizabete II. Osim snimaka klasične glazbe orkestar izvodi soundtrackove za film, televiziju i videoigre.

Na koncertu u Lisinskom orkestrom će dirigirati njegov glazbeni ravnatelj, dirigent Thomas Søndergård, koji je i ravnatelj Orkestra iz Minnesote.

Solist za glasovirom bit će švicarsko-talijanski pijanist Francesco Piemontesi, koji je nedavno snimio dva najzahtjevnija djela cijele glasovirske literature: Lisztove Transcendentalne etide i Sonatu u h-molu.

Prošle je godine s njemačkim redateljem Janom Schmidt-Garreom dovršio dokumentarni film "Alkemija klavira" u kojemu je razgovarao s nekima od vodećih pijanista o njihovim pristupima glasoviru, njegovoj boji, pa čak i obliku.

Johannes Brahms djetinjstvo je proveo u teškom siromaštvu, kao sin kontrabasista i krojačice. Rano je počeo učiti glazbu i s 11 godina proglašen je čudom od djeteta. Pretpostavlja se da je Prvi glasovirski koncert zamislio 1854., no dovršio ga je pet godina poslije. Prva izvedba, u kojoj je on bio solist, praktički je propala, ali Brahms je nastavio izvoditi svoje djelo, a kada ga je počela izvoditi Clara Schumann, koncert je priznat, ističu iz Lisinskog.

Felix Mendelssohn nadahnuće za Škotsku simfoniju dobio je kao mladić, kada je 1829. posjetio palaču Holyrood. Simfoniju je dovršio 13 godina poslije, a njezin škotski karakter najbolje se vidi u drugom stavku s glavnom temom koja podsjeća na melodiju gajdi i škotski ritam, dodaje se u najavi koncerta.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

