duhoviti koncertno-scenski formati

Serious Ensemble Zagreb u novoj sezoni suvremenu glazbu oslobađa akademske ekskluzive

Serious Ensemble Zagreb
Matej Grgić/Serious Ensemble Zagreb
VL
Autor
vecernji.hr
15.10.2025.
u 13:32

SEZovu sezonu 22. listopada otvara Viktor Čižić, u nastavku sezone nastupit će sopranistica Irma Dragičević, flautistica Alenka Bogataj, fagotisti Sebastian Tarbuk i Eva Fritz, harfistica Veronika Ćiković te harmonikašica Martina Jembrišak, a na posljednjem koncertu nastupit će svi članovi ansambla te će izvesti najupečatljivije skladbe koje je ansambl praizveo u svoje dvije godine postojanja

Serious Ensemble Zagreb (SEZ) u Centru za kulturu Maksimir otvara svoju koncertnu sezonu pod nazivom SEZova sezona 2025./2026., seriju od sedam koncerata u kojoj će članovi ansambla predstaviti svoje solističke i komorne izvedbe. Sezona je zamišljena kao prostor susreta glazbe, vizualnih i dramskih umjetnosti, u kojem se glazbeni program povezuje s izvedbenim konceptima koji publici omogućuju neposredan doživljaj i aktivno sudjelovanje u umjetničkom iskustvu.

Pod vodstvom umjetničke direktorice Helene Skljarov, SEZ nastavlja istraživati mogućnosti forme koncerta: od praizvedbi i suvremenih djela mladih skladatelja, do izvedbi koje potiču publiku na promišljanje o zvuku i prostoru, a najviše – o sebi. Svaki koncert je prvenstveno društveni događaj u kojem publika nije samo promatrač, već suputnik u procesu – da tako kažemo – umjetničkog izražaja. Članovi ansambla, diplomirani mladi glazbeni umjetnici grade izvedbe koje sežu od komornog susreta do multidisciplinarnih interakcija, obraćajući pažnju na aktualne teme i svakodnevno iskustvo današnje publike – uz obaveznu dozu brutalne direktnosti.

Sezonu 22. listopada otvara Viktor Čižić s koncertom "To Be Determined", a ovog mladog pijanista gledat ćemo i 17. prosinca kada će nastupiti sa sopranisticom Irmom Dragičević i gostima. Prvi koncert u 2026. godini donosi nam flautistica Alenka Bogataj, koja će 13. veljače izvesti "Air Traffic Control", a već 4. ožujka na sceni gledamo fagotiste Sebastiana Tarbuka i Evu Fritz u izvedbi simbolično nazvanoj "Two Bassoons Walk Into a Concert". Slijedi koncret "HAARP Strikes Back" harfistice Veronike Ćiković, koji će se održati 10. travnja, zatim 13. svibnja gledamo harmonikašicu Martinu Jembrišak u izvedbi "For a Few Buttons More", a za sam kraj sezone SEZ je pripremio posebnu poslasticu. Naime, 10. lipnja svi će članovi ansambla izvesti najupečatljivije skladbe koje je ansambl praizveo u svoje dvije godine postojanja, a cjelokupnom izvedbom ravnat će Dora Remenar

Ansambl SEZ osnovali su 2023. godine mladi netom diplomirani glazbeni umjetnici, s primarnim ciljem da suvremenu glazbu oslobode akademske ekskluzive i predstave ju široj publici. Surađujući od početka isključivo s mladim skladateljicama i skladateljima, SEZ konstantno traži svježinu i pristupačnost u očekivanoj umjetničkoj ozbiljnosti. Nastupajući redovito na festivalu suvremene glazbe Music-Mission-Vision kojeg vodi Gaia Vukelić, ansambl uvijek naručuje i prezentira nove skladbe, i to već tradicionalno – u maštovitim, i često duhovitim koncertno-scenskim formatima.

