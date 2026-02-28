On je najpoznatiji gradski zavodnik, a ona njegov trn u oku: Zašto je 'K vragu i ljubav' danas veći hit nego kad je izašao

Dobrodošli u New York 1962. godine, u vrijeme kada su žene počele sanjati o karijeri, a muškarci još uvijek držali sve konce u svojim rukama. U taj svijet stiže Barbara Novak (Renée Zellweger), spisateljica iz provincije s revolucionarnom knjigom naslova "K vragu i ljubav".

Njezina je poruka jednostavna i za to doba šokantna: žene se trebaju odreći ljubavi, usredotočiti se na karijeru, uživati u seksu bez obveza i zamijeniti muškarce čokoladom. Knjiga preko noći postaje svjetski bestseler, a Barbara ikona novog pokreta, no njezin uspjeh postaje trn u oku Catcheru Blocku (Ewan McGregor), najpoznatijem gradskom zavodniku i zvijezdi novinarstva, čovjeku koji je uvjeren da svaka žena, pa tako i Barbara, zapravo sanja o ljubavi i braku. Odlučan da je raskrinka kao prevaranticu, Catcher osmišljava pakleni plan, predstavljajući se kao naivni i čedni astronaut s Juga kako bi je zaveo i dokazao svoju teoriju. Time započinje urnebesna i inteligentna bitka spolova koja će dovesti do potpuno neočekivanih obrata.

Ono što film "K vragu i ljubav" čini posebnim nije samo njegova radnja, već nevjerojatna posvećenost stilu. Redatelj Peyton Reed nije snimio film koji se događa u šezdesetima; on je snimio film koji izgleda kao da je napravljen šezdesetih. Riječ je o pomno osmišljenom hommageu klasičnim "bezgrešnim" seks-komedijama u kojima su briljirali Doris Day i Rock Hudson, poput kultnog filma "Šaputanja na jastuku". Svaki kadar pršti jarkim Technicolor bojama, scenografija je namjerno grandiozna i artificijelna, s oslikanim panoramama New Yorka umjesto stvarnih pogleda kroz prozor. Korištene su tehnike poput podijeljenog ekrana tijekom telefonskih razgovora, koje su nabijene duhovitim dvosmislenostima, a film čak započinje originalnim logom studija 20th Century Fox i najavom za CinemaScope, vjerno dočaravajući doživljaj odlaska u kino prije više od pola stoljeća.

U trenutku snimanja, Renée Zellweger i Ewan McGregor bili su na vrhuncu slave. Ona je iza sebe imala nominacije za Oscara za "Dnevnik Bridget Jones" i "Chicago", dok je on bio globalno poznat kao Obi-Wan Kenobi iz "Ratova zvijezda" i romantični junak iz mjuzikla "Moulin Rouge!". Njihova kemija na platnu je opipljiva, a uloge su im savršeno legle, no prava snaga filma leži i u sporednim glumcima. David Hyde Pierce, publici najpoznatiji kao neurotični Niles iz serije "Frasier", maestralno igra Catcherovog najboljeg prijatelja, ulogu koja je izravna posveta onima koje je u originalnim komedijama igrao legendarni Tony Randall. Uz njega je i Sarah Paulson, danas velika zvijezda, u jednoj od svojih ranih uloga kao Barbarina odana i oštroumna urednica Vikki Hiller. Kao poseban pečat autentičnosti, u filmu se u manjoj, ali značajnoj ulozi pojavljuje i sam Tony Randall, kojem je to bila posljednja filmska uloga, čime je simbolički predao palicu novoj generaciji.

David Hyde Pierce i Ewan McGregor Foto: IMDb

Iako danas slovi za pametno i vizualno besprijekorno ostvarenje, "K vragu i ljubav" u vrijeme izlaska 2003. godine nije postigao komercijalni uspjeh. Distribuiran je kao "kontraprogram" blockbusteru "The Matrix Reloaded", a publika i dio kritike bili su zbunjeni njegovom naglašenom umjetnošću i camp estetikom. Međutim, godine su bile blagonaklone prema ovom filmu. S vremenom je stekao zasluženi kultni status, a nova generacija gledatelja prepoznala je njegovu subverzivnu oštricu, britki humor i inteligentno poigravanje sa žanrovskim konvencijama. Film je postao cijenjen zbog načina na koji slavi estetiku prošlosti, ali istovremeno kritizira tadašnje društvene norme i rigidne rodne uloge, čineći ga iznenađujuće relevantnim i danas.

Genijalnost scenarija Eve Ahlert i Dennisa Drakea leži u tome što on ne ismijava filmove kojima odaje počast, već ih koristi kao temelj za komentar o muško-ženskim odnosima koji je bio daleko ispred svog vremena. Vrhunac filma je spektakularni treći čin u kojem Barbara Novak, u jednom dugačkom, neprekinutom kadru, isporučuje monolog koji u potpunosti preokreće sve što je gledatelj do tada mislio da zna o njoj i Catcheru. Taj trenutak, zajedno s onim što slijedi, pametno izvrće klišeje romantičnih komedija u kojima žena na kraju mora žrtvovati svoje ambicije zbog ljubavi. Ovdje, film pronalazi način da Barbara dobije i muškarca i karijeru, ali pod vlastitim uvjetima, slaveći njezinu inteligenciju i snagu, a ne podređenost.

Vizualni identitet filma rezultat je nevjerojatne posvećenosti detaljima. Produkcijski dizajner Andrew Laws izgradio je čak 55 različitih setova, od Barbarinog prozračnog, ženstvenog stana do Catcherove ultimativne momačke jazbine opremljene najnovijom tehnologijom za zavođenje. Kostimograf Daniel Orlandi stvorio je više od stotinu ručno rađenih kostima, pazeći da se nijedna boja, šešir, rukavica ili par cipela koje Barbara nosi nikad ne ponove, baš kao što je bio običaj u zlatno doba Hollywooda. Svaka scena je stilizirana do savršenstva, stvarajući idealiziranu, gotovo sanjivu verziju šezdesetih koja je vizualno toliko bogata da je pravi užitak za gledanje. Zanimljivo je da se u jednoj od sporednih uloga pojavljuje i hrvatska glumica Ivana Miličević kao jedna od Catcherovih djevojaka.

Kao da sve to nije dovoljno, "K vragu i ljubav" gledatelje na samom kraju nagrađuje pravom glazbenom poslasticom. Tijekom odjavne špice, Zellweger i McGregor izvode neodoljivi glazbeno-plesni broj "Here's to Love", napisan u stilu televizijskih specijala iz šezdesetih. Ideja je potekla od samog McGregora, koji je smatrao da bi bila šteta ne iskoristiti činjenicu da su on i Zellweger netom prije snimili dva iznimno uspješna filmska mjuzikla. Ta scena savršeno zaokružuje vedar i razigran ton filma i šalje gledatelje kući s osmijehom na licu. "K vragu i ljubav" je rijedak primjer filma koji je istovremeno nostalgična posveta prošlosti i iznenađujuće moderna priča o ljubavi, ambiciji i ravnopravnosti.