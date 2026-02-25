Naši Portali
povodom Međunarodnog dana žena

Zagrebačka filharmonija slavi umjetnost i izvrsnost žena u orkestru, a posebno se ističe Sidonija Lebar, koja će nastupiti kao solistica

Zagreb: Koncert Zagreba?ke filharmonije pod dirigentskom palicom Dimitrija Kitajenka
Borna Filic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
25.02.2026.
u 12:51

U četvrtak, 6. ožujka, ulazeći u vikend koji proslavlja žene, Zagrebačka filharmonija donosi koncert snažnih glazbenih kontrasta i dubokih emocija – večer u kojoj se susreću romantička nježnost, klasična elegancija i raskošna orkestralna energija. U ozračju Međunarodnog dana žena ovaj program dobiva dodatnu simboliku: u središtu pozornosti stoji umjetnost, ali i žena kao nositeljica izvrsnosti i tradicije.

Zagrebačka filharmonija danas broji 45 glazbenica, što je svrstava među orkestre s izrazito snažnom i vidljivom ženskom zastupljenošću. „U mnogim najvećim svjetskim orkestrima žene su još uvijek u manjini – primjerice, Bečka filharmonija, koja je ženama otvorila vrata tek krajem 1990-ih, danas ima oko 24 žene među 145 članova, dok su i u Berlinskoj filharmoniji glazbenice i dalje brojčano slabije zastupljene. Upravo zato smatram važnim istaknuti da u Zagrebačkoj filharmoniji žene ne samo da ravnopravno sudjeluju, nego zauzimaju i vodeće umjetničke pozicije, poput koncertne majstorice. Njihova izvrsnost, profesionalnost i umjetnička zrelost snažno pridonose kvaliteti, stabilnosti i prepoznatljivosti našega orkestralnog zvuka“, ističe ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

Koncert otvara Wagnerova Siegfried idila, nastala iz motiva opere Siegfried, trećega dijela ciklusa Prsten Nibelunga. Iako je Siegfried u operi mitski junak, u Idili Wagner otkriva svoju intimnu, očinsku stranu. Skladbu je 1870. napisao kao rođendanski dar sinu. Umjesto heroike, čujemo nježnost, duge gudačke linije i smirenu, toplinom ispunjenu glazbenu priču.

Središnji dio večeri pripada Mozartu i trima koncertantnim stavcima za violinu i orkestar – Rondou KV 373, Adagiu KV 261 i Rondou KV 269. U tim djelima Mozart spaja virtuoznost, vedrinu i pjevnu eleganciju, otkrivajući raskoš violinističkog izraza.

Solističku dionicu izvodi Sidonija Lebar, stalna članica Zagrebačke filharmonije od 1991., a od 1994. njezina koncertna majstorica. Dobitnica je Srebrne medalje u povodu 130. obljetnice Orkestra. Uz bogatu orkestralnu karijeru njeguje i solističku djelatnost – nastupala je s domaćim i stranim orkestrima, održala zapažen recital na Dubrovačkim ljetnim igrama te bila prva violinistica Gudačkog kvarteta Rucner. Njezina dugogodišnja uloga koncertne majstorice na čelu orkestra čija tradicija seže više od 150 godina unatrag, simbol je umjetničke izvrsnosti i snažne prisutnosti žene u samom središtu velike orkestralne baštine.

Nakon stanke slijedi Simfonijski stavak Srđana Dedića, djelo snažna izraza i jasne forme u kojem se gudačka lirika i ritamska energija stapaju u suvremeni orkestralni zvuk bogate dinamike. Večer zaključuje suita iz opere Kavalir s ružom Richarda Straussa, raskošna glazbena freska puna bečkog šarma, valcerske elegancije i orkestralne blistavosti, od senzualnog uvoda do grandioznog završetka.

Pod ravnanjem američkog dirigenta Evana Christa, istaknutog tumača njemačkog romantičkog repertoara i dugogodišnjeg glazbenog ravnatelja u europskim opernim kućama, Zagrebačka filharmonija oblikuje večer koja slavi snagu i nježnost, tradiciju i suvremenost – glazbu kao prostor nadahnuća i dostojanstva.

