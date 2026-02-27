Sa samo 23 godine pokrenula je posao koji se proširio po cijeloj Hrvatskoj

Učionica je uređena na način koji potiče kreativnost i maštu. Ničega previše, a dovoljno da bi je svako dijete poželjelo istražiti. Mališani sjede na svojim mjestima i koncentrirano slažu konstrukcije od LEGO kockica. Zadatak nije samo složiti toranj, most ili vozilo, nego razmišljati, pronaći rješenje, biti strpljiv… Dok djeca grade svoja mala zdanja, grade se i njihove vještine koje će im trebati cijeli život. Upravo na takvim prizorima danas počiva poslovna priča Ines Slunjski, poduzetnice koja je sa samo 23 godine odlučila pokrenuti vlastiti posao i u obrazovanju djece napraviti iskorak koji se danas mjeri tisućama polaznika i desecima franšiznih partnera.

Danas, u svojoj 30. godini života, Ines iza sebe ima više od 3500 djece koja su prošla njezine programe, 20 aktivnih podfranšiza, koje je pokrenula diljem Hrvatske, a pred njom je širenje poslovanja i na regionalno tržište. Nedavno je ova mlada poduzetnica dobila i važno priznanje Večernjeg lista “Žene koje mijenjaju Hrvatsku”, u kategoriji Poduzetništvo.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sve je počelo radom u vrtiću

Po struci je odgajateljica, a upravo je rad u vrtiću bio njezina prva profesionalna stanica. Nakon završenog fakulteta, Ines je krenula onako kako se od nje i očekivalo. Pronaći siguran posao i ondje po mogućnosti ostati do mirovine. No okružena djecom i njihovim potrebama, nije mogla ne uočiti manjkavosti sustava. Kada se danas prisjeća svojih odgajateljskih dana, Ines sa smiješkom kaže kako joj je rad u vrtiću donio najbolje – želju za napredovanjem i nove ideje koje je mogla realizirati samo ako se upusti u samostalne poduzetničke vode.

„Krenula sam raditi u vrtiću i tamo sam prepoznala koje su potrebe djece, a da sustav to možda ne prati u potpunosti. Ideje su počele dolaziti. Tada sam doznala za franšizni program ‘Malac Genijalac’, odnosno školu za intelektualni razvoj djece, gdje oni razvijaju svoje vještine radom na abakusu. Dakle brojevi su alat pomoću kojih se dolazi do poboljšanja koncentracije, pažnje i logike. I to mi se činio prirodan sljedeći korak“, govori Ines.

U posao je krenula s prijateljem koji se oduševio idejom pa je odlučio investirati u nešto što Varaždin još u svojoj obrazovnoj ponudi nije imao. Tada, kao majka 2-godišnjeg djeteta, stalno je bila rastrgana između majčinskih obaveza i za nju posve novog svijeta poduzetništva. Kako priznaje, živjela je dan po dan i tako rješavala probleme kojih je na početku bilo dosta. Ines se prisjeća kako je u početku postojao strah da neće uspjeti, ali i pitanje hoće li roditelji u njezinoj sredini prepoznati vrijednosti malo drukčije edukacije i rada s djecom. No, čim je po vrtićima i školama predstavila program “Malca Genijalca”, bila je ugodno iznenađena. Odaziv roditelja i djece bio je prilično velik.

“No, nekad se život čudnovato lijepo posloži. Krenula sam u nepoznato, ali sam bila uporna i nisam odustajala. Na početku, naravno, sve izgleda teško, morate se boriti s financijskim izazovima. U pokretanje ‘Malca Genijalca’ krenula sam uz pomoć prijatelja, koji je odlučio uložiti financije, a ja sam imala ideju. Na kraju, naše je prijateljstvo prešlo u ozbiljnu vezu, a naša poslovna priča raširila se po cijeloj Hrvatskoj”, kaže Ines.

05.02.2026., Zagreb - Dodjela priznanja "Zene koje mijenjaju Hrvatsku 2025.". Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nova franšiza, veći poslovni iskorak

Ponukana uspjehom “Malca Genijalca”, Ines se odlučila na novi korak u svome poslovanju. Njezino zanimanje pobudila je poljska franšiza Edukido, program koji kroz igru LEGO kockicama potiče kreativnost, rješavanje problema i razvoj socijalnih vještina. Djeca isprva upoznaju temu, a zatim dobivaju problemski zadatak koji moraju riješiti kroz konstrukciju.

“S Edukidom smo krenuli 2021. godine, dakle, već smo skoro pet godine prisutni na hrvatskom tržištu. Prvu godinu nismo nudili podfranšize jer smo željeli proći sve ‘dječje bolesti’ i biti potpuno spremni pružiti punu podršku budućim partnerima. Od ljeta 2022., kada smo prodali prve franšize, narasli smo na 20 aktivnih podfranšiza. Smatram da je to brz i uspješan rast te da je Edukido postao prepoznatljiv brend na nacionalnom nivou”, kaže nam Ines.

Osim što za svoje male polaznike organizira redovne aktivnosti i radionice, organizira i državna natjecanja u kojima je dosad sudjelovalo više od 1000 djece. Danas, šest godina od pokretanja ove franšize u Hrvatskoj, Edukido mreža broji 20 aktivnih podfranšiza – od Varaždina, Čakovca i Zagreba do Rijeke, Šibenika i Splita, od prošle godine i Valpovo, Virovitica, Petrinja, Makarska i Dubrovnik.

27.2.2026. - Varazdin, Hrvatska - Poduzetnica Ines Slunjski. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Iza Edukida stoji mreža novih poduzetnika

Ines poduzetništvo ne promatra samo kao osobni uspjeh, nego kao platformu za stvaranje prilika. Kupnjom master franšize počela je graditi mrežu podfranšiza, čime je otvorila vrata samozapošljavanju mladih i žena.

„Kroz osnivanje podfranšiza nudim priliku ženama za stvaranje novih poslovnih prilika i rad u struci na jedan posve drukčiji način. Ulaganja nisu velika, a dobivate već razrađenu strategiju, netko je umjesto vas sve testirao i postavio, što uvelike olakšava poduzetnički početak“, kaže Ines Slunjski.

Danas Edukido predstavlja više od edukativnog programa, to je infrastruktura zajednice. Djeca uče kroz igru, edukatori dobivaju stabilan posao i prostor za profesionalni razvoj, obitelji kvalitetan sadržaj, a gradovi programe koji ostavljaju trag na budućim generacijama.

Na pitanje kako bira ljude s kojima radi, Ines odgovara jednostavno – važno je da “kliknu”.

„Ne utječem na biranje kadra u podfranšizama, biram samo svoj tim. Neki se čude pitanjima koja postavljamo na razgovorima za posao jer zvuče možda malo ‘blesavo’, ali meni je važno kakav će biti odgovor. Tu vidim koliko je netko spreman na improvizaciju, kreativnost i koliko voli raditi s djecom“, objašnjava 30-godišnja poduzetnica.

Iako je danas već uhodana u poslu koji voli i koji je sama pokrenula, izazovi su, kaže, još uvijek svakodnevni. “Biti sam svoj gazda” u području obrazovanja najmlađih znači nositi se s financijama, organizacijom, očekivanjima roditelja i potrebama djece.

„Roditelji nam često daju feedback tipa ‘vidjeli smo da drugačije gradi i drugačije razmišlja’. Djeca su strpljivija, koncentracija im je bolja, dulje ostaju fokusirana“, s ponosom kaže Ines te ističe kako iza Edukida stoji edukacija za život i izgradnja vještina, a ne samo znanje za ocjenu.

05.02.2026., Zagreb - Dodjela priznanja "Zene koje mijenjaju Hrvatsku 2025.". Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Upornost je osobina koja vodi do cilja

Iza svakog uspješnog projekta, stoji dobra ideja. Na pitanje odakle crpi ideje za nove pothvate i odakle joj hrabrost da ih provede, Ines nam ležerno odgovara: “Ideje nastaju u hodu. Većinom sam u operativi, a kada tako radite, primjećujete nedostatke i uočavate probleme, što je odlično za stvaranje novih ideja i rješenja. A hrabrost? Zapravo, mislim da je najvažnije krenuti. Ako čekamo pravo vrijeme i idealne okolnosti, nećemo ih dočekati. Pravo vrijeme ne postoji. To je isto kao kada ne želite majčinstvo jer čekate da se sve u životi posloži idealno. Ponekad treba samo krenuti, bez pretjeranog promišljanja.”

I u privatnom životu ova poduzetna Varaždinka stalno je u pokretu. Uživa provoditi vrijeme sa svojom obitelji, družiti se s prijateljima i putovati.

“Kao obitelj, imamo prilično aktivan i dinamičan život. Stalno smo negdje i sve nas zanima”, kaže Ines. Kada želi “uhvatiti vrijeme za sebe”, njezino mjesto je teretana, a vježbanje joj služi kao vrsta ispušnog ventila.

Naravno, ako razgovarate s osobom koja uspješno pliva poduzetničkim vodama od svoje 23. godine, postavit ćete joj pitanje – koja je tajna uspjeha? Ines se na to smije i odgovara da je oduvijek bila vrlo uporna i da teško odustaje od svojih zacrtanih ciljeva. “A kada u nešto dovoljno dugo ulažete energiju i trud, kad-tad će se vidjeti i rezultati.”

Na natječaj za priznanje “Žene koje mijenjaju Hrvatsku” nije se prijavila sama. “Zapravo, uopće ne znam tko me je prijavio. Ali sam iznimno sretna zbog ovog priznanja. Ovo doživljavam kao potvrdu dugogodišnjeg rada u edukaciji djece i poduzetničkim projektima koji imaju stvaran utjecaj“, kaže Slunjski, za koju, očito, poduzetništvo nikada nije bilo samo poslovna odluka, nego način da ideje pretvori u konkretne prilike. A danas, kada iza ove mlade poslovne žene stoje tisuće djece, deseci partnera i sustav koji nastavlja rasti, jasno je da taj prvi korak, napravljen s 23 godine, nije bio slučajan.