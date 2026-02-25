Moby: 'Ja volim bombastičnost. No svijet postaje sve glasniji i luđi i trebao mi je ovaj album kao utočište tišine'

Jedan od najutjecajnijih umjetnika elektroničke glazbe, Moby, objavio je novi studijski album Future Quiet povodom svoje velike europske turneje u sklope koje će 23. srpnja nastupiti i u pulskoj Areni.

Album donosi četrnaest novih skladbi kroz koje Moby istražuje napetost između sve glasnijeg, ubrzanog svijeta i potrebe za tišinom, introspekcijom i emocionalnim prostorom. Kroz minimalističke klavirske dionice, ambijentalne pejzaže i suptilne vokalne suradnje, predstavlja jedno od svojih najintimnijih i najrefleksivnijih izdanja.

Novo orkestralno čitanje pjesme “When It’s Cold I’d Like To Die”, s vokalom Jacoba Luska najpoznatijeg po radu s hvaljenim sastavom Gabriels, koju je nova generacija publike otkrila zahvaljujući seriji fenomenu Stranger Things, već se ističe kao emotivni vrhunac albuma i važan dio nadolazećih koncertnih nastupa.

Kako je Moby pojasnio: - Future Quiet je tih. Da budem jasan, ja volim bombastičnost. Volim pretjerivanje i glasnoću. No kako svijet postaje sve glasniji i luđi, osjećam da mi je potrebno utočište tišine… Pisanje i snimanje ovog albuma bilo mi je utočište i nadam se da će njegovo slušanje biti utočište mira i za vas.

Njegova Turneja Live 2026., u sklopu koje dolazi i u Hrvatsku, obuhvaća 28 europskih datuma i označava Mobyjev veliki povratak na najznačajnije open-air pozornice. Donosi revitalizirani koncertni koncept – spoj emotivnih ambijentalnih slojeva, snažnih ritmova i prepoznatljive vizualne atmosfere. Publiku u Puli očekuje presjek njegove bogate karijere, ali i novi aranžmani i poseban doživljaj u jedinstvenom ambijentu.

Nakon nastupa na festivalu Coachella u travnju, europski dio turneje protezat će se od kraja lipnja do kraja kolovoza te će uključiti kombinaciju velikih festivalskih pozornica i impresivnih povijesnih lokacija diljem kontinenta kao što su to naša Arena u Puli i beogradska tvrđava Kalemegdan. Više datuma već je rasprodano, uključujući koncerte u Luksemburgu, Brightonu, Londonu i Dublinu, što potvrđuje snažnu potražnju i interes publike za njegov povratak na velike pozornice. Naime, nakon više od deset godina pauze, Moby se 2024. vratio nastupima uživo sa sedam rasprodanih europskih koncerata 2024. godine, koji su dobili izvrsne kritike The Telegrapha („zapanjujuć nastup“), The Timesa („od ravera do pripovjedača u tri desetljeća“) i The Guardiana („vrtoglavi naleti uzbuđenja“).

Tijekom više od trideset godina karijere, učvrstio je svoj status jedne od najutjecajnijih figura elektroničke glazbe. Višestruko platinasti i nagrađivani glazbenik prodao je više od 20 milijuna albuma diljem svijeta od objave debitantskog singla Go iz 1991. godine, koji je Rolling Stone uvrstio među najbolja izdanja svih vremena. Njegov pionirski pristup preoblikovao je elektroničku glazbu i nastavlja utjecati na generacije producenata, skladatelja i umjetnika širom svijeta. Kao producent i remikser radio je s raznolikim izvođačima poput Davida Bowieja, Public Enemyja, Ozzyja Osbournea, The Beastie Boysa i Daft Punka.

Dugogodišnji zagovornik prava životinja, zaštite okoliša i mentalnog zdravlja, Moby dosljedno koristi svoju platformu za promicanje suosjećanja i održivosti, često usmjeravajući prihode i vidljivost prema društveno korisnim ciljevima umjesto komercijalnim projektima. Taj je etos nerazdvojan od njegove glazbe i oblikovao je njegovu reputaciju umjetnika čiji je rad utemeljen na integritetu i svrsi.

Aktivno surađuje i podupire brojne neprofitne organizacije, među kojima su The Humane Society, Emily’s List, The ACLU i The Institute for Music and Neurologic Function. Kroz produkcijsku kuću Little Walnut te platformu MobyGratis dodatno podupire umjetnike i autore, pružajući im prostor, vidljivost i besplatnu glazbu te na taj način smanjujući financijske prepreke u umjetnosti.

Njegove knjige, eseji, fotografije i suradnje u filmu, plesu i vizualnoj umjetnosti otkrivaju dubinu i introspekciju rijetku među globalnim umjetnicima. Njegova otvorenost o oporavku i osobnoj reinvenciji učinila ga je istodobno bliskim i trajno relevantnim, učvršćujući njegovo mjesto kao jednog od najoriginalnijih glasova suvremene glazbe.