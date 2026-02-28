Spoj osobnog iskustva i društveno-političkih okolnosti postratnog Balkana: U Beču otvorena izložba mlade umjetnice Milice Živković

Nomad – Hrvatski ured za suvremenu umjetnost, u suradnji s međunarodnim partnerima, u srijedu je u Freiraumu MuseumsQuartier Wien otvorio izložbu „The roots of small fires“, prvu samostalnu institucionalnu izložbu multidisciplinarne umjetnice Milice Živković.

Izložba je realizirana u okviru mentorskog programa Zaklada UNIQA SEE FUTURE, u kustoskoj koncepciji Astrid Peterle, uz mentorsku suradnju s umjetnicom Šejlom Kamerić te se može razgledati do 31. svibnja. Riječ je o programu osmišljenom s ciljem podrške i afirmacije mladih vizualnih umjetnica iz jugoistočne Europe, pružajući im jedinstvenu platformu za umjetnički razvoj i međunarodnu vidljivost.

Proces odabira vizualnih umjetnica prvog izdanja programa mentorstva povjeren je žiriju istaknutih stručnjaka u sastavu: vizualna umjetnica i mentorica projekta Šejla Kamerić, ravnateljica u Heidi Horten Collection Verena Kaspar-Eisert, nezavisni kustos Tevž Logar, nezavisna kustosica Natalija Paunić, voditeljica Zaklade UNIQA SEE FUTURE Petra Šolman, kustosica Lea Vene te kustosica i umjetnička menadžerica Vanja Žanko. Milica Živković odabrana je između sedam perspektivnih mladih umjetnica.

Ovim projektom Nomad nastavlja svoju dugoročnu misiju međunarodnog pozicioniranja umjetnika iz Hrvatske i regije, stvarajući mostove između lokalnih umjetničkih praksi i relevantnih europskih institucija. Izložba u jednom od najvažnijih kulturnih kompleksa u Europi potvrđuje ulogu Nomada kao platforme koja sustavno razvija suradnje, potiče mobilnost umjetnika i osigurava vidljivost suvremene umjetnosti iz jugoistočne Europe izvan nacionalnih okvira.

Sam projekt dio je šire kulturne strategije Zaklade UNIQA SEE FUTURE usmjerene na mentorstvo, razmjenu znanja i dugoročnu institucionalnu podršku, s ciljem jačanja kulturnog kapitala regije. Upravo kroz takve programe međunarodno iskustvo i vidljivost postaju trajni resursi koji doprinose razvoju lokalnih i regionalnih umjetničkih scena.

"The roots of small fires" prva je samostalna institucionalna izložba multidisciplinarne umjetnice Milice Živković

Kako ističe kustosica Vanja Žanko, mentorstvo u suvremenoj umjetnosti ima ključnu ulogu u stvaranju održivih kulturnih ekosustava: „Vraćanje kulturnog kapitala u našu regiju – u smislu znanja, iskustva, mreža i institucionalne podrške – nužno je za razvoj kreativnih zajednica jugoistočne Europe. Programi mentorstva omogućuju da međunarodni uspjesi ne ostanu izolirani, već da postanu generatori daljnjeg kulturnog razvoja.“

U tom se kontekstu predstavlja i rad Milice Živković, čija se umjetnička praksa razvija na sjecištu osobnog iskustva i društveno-političkih okolnosti postratnog Balkana. Njezin vizualni jezik obilježavaju motivi svjetlosti, proboja i transformacije, prisutni u crtežima, slikama, objektima i svjetlosnim instalacijama. Kroz radove izrađene od blještavih tkanina, metala i svjetla, umjetnica istražuje teme pamćenja, identiteta i otpornosti, dok u prostornim instalacijama i lampama preoblikuje motive iz osobne i kolektivne memorije u objekte koji istodobno nose elemente nježnosti i otpora.

Izložba „The roots of small fires“ nadovezuje se na njezina ranija umjetnička istraživanja, ali ih istodobno razvija u novom smjeru. Cjelinu čini najmanje sedam slika velikih dimenzija i devet prostornih objekata koji funkcioniraju kao svojevrsna svjetlosna tijela, a kroz radove umjetnica propituje osobni identitet u odnosu na okruženje u kojem je odrastala, kao i prisutnost i odsutnost svjetlosti kao ključnog vizualnog i simboličkog motiva.

„Kroz izložbu se bavim temama osobnog identiteta u odnosu na okruženje u kojem sam odrastala. Također me zanima svjetlost – njezina prisutnost i odsutnost – te pitanje mogu li ja kao osoba biti objekt koji emitira svjetlost, odnosno je li naša uloga u svijetu na neki način upravo to: da budemo svjetlost“, ističe Živković. U slikama i oblicima koji se pojavljuju umjetnica pokušava predstaviti fragmente vlastitog identiteta, pritom ih transformirajući i otvarajući nove smjerove interpretacije. „Nastojim od elemenata koji čine moju prošlost stvoriti nešto novo i preoblikovati ih tako da postoje kao novi entitet u prostoru“, dodaje.

Bettina Leidl, Petra Solman, Milica Živkovic, Vanja Zanko, Astrid Peterle i Lea Vene Foto: VEDRAN HUSREMOVIĆ

Radovi su u prostoru Freirauma MQ povezani u ambijent koji reagira na kretanje posjetitelja, stvarajući intimno, ali snažno iskustvo susreta sa svjetlom i materijalom. Posebno ističe i važnost mentorskog procesa, opisujući suradnju sa Šejlom Kamerić kao oslobađajuće iskustvo koje joj je, nakon godina introspektivnog rada u ateljeu, otvorilo novu perspektivu: „Rad sa Šejlom opisala bih kao potpuno drugačije i oslobađajuće iskustvo u umjetničkom smislu – iskustvo koje mi je dalo jasnu smjernicu da započnem nešto novo i koje me ponovno otvorilo prema van. Zbog toga se danas osjećam spremnije iskoraknuti naprijed i aktivnije zakoračiti u svijet umjetnosti.“

Mentorica Šejla Kamerić naglašava važnost takvih procesa za razvoj regionalne umjetničke scene: „Kada uspješni umjetnici iz naše regije preuzmu ulogu mentora i vraćaju znanje u zajednicu, ne radi se samo o jednom projektu – radi se o generativnoj strategiji kulturnog razvoja. Veselim se otvaranju novih puteva za umjetnike iz jugoistočne Europe koji zaslužuju i trebaju perspektivu koja ne završava na granici naših država.“

Izložba „The roots of small fires“ stoga nije samo predstavljanje jedne umjetničke prakse, već i potvrda modela suradnje koji Nomad dosljedno razvija – modela u kojem se znanje, iskustvo i međunarodna vidljivost vraćaju regiji kao trajna vrijednost.

Projekt je realiziran u sklopu mentorskog programa vizualnih umjetnica Zaklade UNIQA SEE FUTURE u suradnji Nomada – Hrvatskog ureda za suvremenu umjetnost, Nomarts – Kunstvereina zur Schaffung von Kunstsammlungen i prostora Freiraum MuseumsQuartiera Wien.