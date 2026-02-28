Otkrivamo tajne kontroverznih zajednica

Biblija, Mormonova knjiga i poligamija

Službenog imena Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana (ili LDS), mormoni svoj nastanak vuku s početka 19. stoljeća. Upravo tada se mladom farmeru Josephu Smithu obratio Bog, a anđeo Moroni uputio ga je na zlatne ploče na kojima je ispisana povijest drevnih stanovnika Amerike. Upravo na temelju tih ploča nastala je Mormonova knjiga, uz Bibliju, temeljna sveta knjiga mormona.

Od kršćana se razlikuju po pitanju učenja o Bogu, crkvenoj hijerarhiji i svećeništvu. Mormoni snažan naglasak stavljaju na obitelj, širenje Božje riječi kroz misijsko djelovanje, osobno moralno djelovanje i tjedni crkveni život.

Tijekom desetljeća pratio ih je glas kao poligamista, ali tu praksu službeno su napustili krajem 19. stoljeća. Snažan naglasak na obitelj očituje se u tzv. pečaćenjima obitelji za vječnost, odnosno vjerovanjem da se obiteljske veze nastavljaju i nakon smrti.

LDS u većini država svijeta ima status priznate vjerske zajednice, ali i dalje izaziva podijeljene reakcije – od prihvaćanja pa do “sektaške” percepcije zbog povijesti poligamije i specifičnih vjerovanja.

Stroga separacija od svijeta

Najpoznatiji po misionarstvu od vrata do vrata i praksi odbijanja transfuzije krvi, Jehovini svjedoci često su predmet negativnih reakcija.

Nastali su iz pokreta Biblijskih studenata, koje je pokrenuo Charles Taze Russell 1870-ih. Ime Jehovini svjedoci preuzeli su tek 1931., a upravo u njemu vidljivo je njihovo temeljno učenje. Naime, vjeruju da je Bog Jehova jedini pravi Bog, a Isus je njegov prvorođeni sin i posrednik.

Što se tiče njihova vjerovanja, ono se temelji na učenju da uskoro dolazi Armagedon, nakon kojeg slijedi tisućljetna vladavina Božjeg kraljevstva. Spašene pritom dijele u dvije skupine – malo stado koje čini točno 144 000 vjernika koje će vladati s Kristom na nebu i druge ovce koje će uživati vječni život u raju na Zemlji. Također negiraju postojanje pakla.

Jehovini svjedoci specifični su i po svojem svjetovnom životu. Prakticiraju potpunu političku neutralnost, odbijaju služenje vojnog roka i glasanje na izborima. Jedna od kontroverznijih praksi je i spomenuto odbijanje transfuzije krvi koje se temelji isključivo na vjerskim uvjerenjima. Također, ne slave baš nikakve blagdane.

Uz misijsku djelatnost od vrata do vrata, svoje učenje šire i dvjema publikacijama – “Stražarskom kulom” i “Probudite se!”.

Sekta, vjerska zajednica ili nešto treće?

Pri spomenu scijentologije, prva pomisao bit će nam Tom Cruise, čudna praksa i brojne kontroverze. Nastala je iz pokreta dijanetike, koji je 1950. predstavio autor L. Ron Hubbard u svojoj knjizi “Dijanetika: Moderna znanost o mentalnom zdravlju”. Međutim, otpor medicinske zajednice i potreba za legimitetom natjerali su Hubbarda da 1953. dijanetiku redefinira u Scijentološku crkvu.

Po svom sustavu mješavina je zapadne ezoterije, znanstveno-fantastične naracije i psihološke teorije. Prema Hubbardovoj kozmologiji, u središtu vjerovanja nalaze se tetani, besmrtna bića koja predstavljaju temeljno “ja”, a preživljavaju brojne živote. Tetani su, međutim, tijekom tog putovanja zarobljeni u traumama koje se “liječe” auditingom, odnosno strukturiranim seansama. Njihov je cilj oslobađanje reaktivnog uma i vraćanja zaboravljenih sposobnosti tetana.

Sve to naravno košta, pa se svaka razina auditiranja i obuke plaća izdašnim donacijama. Upravo taj financijski aspekt, koji je potaknuo sam Hubbard, doveo je do toga da brojne zemlje scijentologiju proglase profitnom organizacijom, pa čak i sektom.

Osim brojnih kontroverzi zbog optužbi za zlostavljanje i kontrolu, Scijentološka crkva našla se i u središtu brojnih pravnih sporova i kriminalnih afera, među kojima je najpoznatija Operacija Snow White kada su se pripadnici scijentologije infiltrirali u institucije američke vlade 1970-ih godina.

Cehovi koji su postali najstarije sekularno bratstvo

Obavijeni velom tajne, alegorijski simboli i tajna rukovanja glavni su razlozi zašto se masone smatra sektom koja vlada svijetom. No to je daleko od istine. Masoni, ili slobodni zidari, nastali su iz srednjovjekovnih klesarskih cehova, a s godinama se članstvo širilo na intelektualce i druge zainteresirane za prosvjetiteljstvo i filozofiju.

Unatoč uvriježenom mišljenju, masoni su službeno sekularna organizacija koja prakticira političku neutralnost kako bi promicala humanitarni rad, moralno usavršavanje i međusobnu pomoć.

Strukturno, masonerija je podijeljena na stupnjeve koji simboliziraju proces intelektualnog i moralnog rasta, a postoje i različite Velike lože i oblici masonerije. Za razliku od gore navedenih zajednica, kod masona ne postoji centralizirano vodstvo, nego je svaka loža pod autoritetom Velike lože koja je suverena u svojoj regiji.

Bilo da ih gledate kao legitimne vjerske zajednice, sekte ili nešto treće, svaka od ovih zajednica predmet je raznih kontroverzi i stavova. Želite li ih pobliže upoznati, uključite DOX TV od 2. 3. od 23:10 jer vas kroz četiri epizode čekaju priče koje će vas povesti iza zatvorenih vrata scijentologije, Jehovinih svjedoka, masona i mormona.