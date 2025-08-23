Skladati sam počeo zbog "Titanika", a sad mi na koncertu gostuju oskarovci

Dok svijet željno iščekuje novi filmski spektakl Christophera Nolana – adaptaciju Homerove "Odiseje", za čiju su premijeru ulaznice rasprodane iako film još nije ni snimljen – u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog sprema se glazbeno-scensko remek-djelo o bezvremenskoj ljubavi, epskim bitkama i tragičnoj sudbini Ahileja i Patrokla. Riječ je, naime, o simfonijskom koncertu skladatelja Ozrena Glasera pod nazivom "Ahilejeva pjesma", koji će, pod ravnanjem dirigenta Alana Bjelinskog, na scenu donijeti članovi Zagrebačke filharmonije, Akademskog zbora "Ivan Goran Kovačić" te svjetski poznati solisti, dok će u publici sjediti čak nekoliko dobitnika Oscara – Mark Ulano, James Mather i Michael Minkler.

I sam Ozren Glaser je, tijekom svoje dvadesetogodišnje karijere, radio na filmovima koji su nagrađeni Oscarom ("The Reader", "Godzilla Minus One") te je vodio nekoliko kampanja za Oscara, uključujući i film "Lijepa večer, lijep dan" Ivone Juke, a ukupno je skladao više od 500 filmskih i kazališnih glazbenih djela, u čemu ga nije spriječila ni pogreška liječnika zbog koje je u ranom djetinjstvu izgubio značajan postotak sluha, točnije danas čuje u mjeri od 30%. "Ahilejeva pjesma" tako je samo još jedan u nizu Glaserovih projekata, a inspiraciju je ovoga puta pronašao u istoimenom romanu američke spisateljice Madeline Miller.

– Čitajući knjigu "Ahilejeva pjesma", dobivao sam jasne muzičke ideje i pred očima mi se stvarao film, pa je iz toga jednostavno nastala filmska glazba, kao i tagline "glazba za film koji još nije snimljen". S obzirom na to da sam glazbu skladao prije no što sam uopće znao da Nolan snima "Odiseju", čija je radnja smještena gotovo u isto vrijeme kada i ona "Ahilejeve pjesme", " te su se dvije stvari nenamjerno ali savršeno povezale, a zanimljivo je i kako moj veliki prijatelj i oskarovac Richard King, koji je također jedan od potencijalnih gostiju koncerta u Zagrebu, radi kao dizajner zvuka na Nolanovu filmu – otkriva nam Ozren Glaser.

Ovaj inovativni koncept glazbe za još nesnimljeni film na pozornicu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog donijet će čak dvjestotinjak glazbenika, koji će nas kroz veličanstvenu orkestraciju, moćnu zborsku izvedbu i vrhunsku produkciju odvesti u mitski svijet Ahileja i Patrokla, a osim glazbe do izražaja će posebno doći i dizajn svjetla, koji potpisuje međunarodno priznati dizajner svjetla Aleksandar Saša Mondekar ili, kako kaže Glaser, lučonoša.

– Dugo sam razmišljao kako bismo vizualno mogli pojačati ovu izvedbu te sam imao ideje o posebnoj scenografiji i plesačima, no shvatio sam kako je već sama brojnost ljudi na pozornici, kao i ljepota dvorane, spektakl za sebe. Naposljetku, dvjesto ljudi je maksimum koji pozornica Lisinskog može primiti. Upravo će zato izvedbu pratiti samo poseban dizajn svjetla iskusnog Aleksandra Saše Mondekara, čime će glavni fokus ostati na glazbi, koju su oskarovci koji su je imali prilike čuti opisali riječima: "Veličanstveno poput 'Gladijatora'!" i "Spektakularno glazbeno putovanje koje bi moglo biti dio trilogije 'Gospodara prstenova'". Ne trebam ni govoriti kolika mi je čast čuti ovakve riječi od velikih imena filmske industrije, a posebice zbog toga što sam i sam veliki ljubitelj spomenutih filmova i glazbe koja ih prati. Samim time htio sam priču o, rekao bih, nadnaravnom i izvanzemaljskom prijateljstvu između Ahileja, koji je bog, i Patrokla, koji je čovjek, približiti ljudima putem glazbe – kaže Glaser, kojega je na bavljenje filmskom glazbom potaknuo jedan od najvećih filmskih klasika, "Titanik".

– Kada sam prvi put gledao "Titanik", bio sam fasciniran, naravno onim što sam vidio, ali i onime što sam čuo, i pomislio sam kako bih jednog dana volio raditi nešto tako sjajno, spektakularno i, u krajnju ruku, veliko u glazbenom smislu. Srećom, kasnije u karijeri upoznao sam, među ostalima, i Marka Ulana, čovjeka koji je radio na "Titaniku" i koji će gostovati na premijeri u Zagrebu, što mi je još uvijek pomalo nevjerojatno. Isto tako, moje djetinjstvo i daljnji profesionalni put obilježila je grupa The Kelly Family, koja je bila popularna devedesetih godina prošlog stoljeća, a liderica grupe Kathy Kelly također je jedna od gostiju koncerta u Zagrebu, kao i producentica i dugogodišnja potpredsjednica BMI-a (Broadcast Music Inc) Doreen Ringer-Ross, pa mogu reći da ljudi koji će prisustvovati koncertu, na neki način, zaokružuju moj glazbeni i filmski put – kaže nam Ozren Glaser, koji je trenutačno u pregovorima s još nekoliko velikih imena koja će se potencijalno u listopadu naći u Zagrebu, kao i u dogovorima za međunarodne izvedbe "Ahilejeve pjesme", koje uključuju Europu, ali i Ameriku.

A samo desetak dana prije premijerne zagrebačke izvedbe Ozren Glaser, kao osnivač i umjetnički ravnatelj, u Varaždinu organizira Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka, koji je tijekom godina posjetilo na stotine filmskih i glazbenih profesionalaca sa svih kontinenata, uključujući i nekoliko desetaka dobitnika Oscara, Grammyja i drugih prestižnih nagrada. Ove godine, govori nam Glaser, na festivalu očekuju gotovo dvjesto glumaca, skladatelja, dizajnera zvuka, redatelja i producenata iz cijeloga svijeta.

– Pokrećemo i nulti dan festivala, koji će obilježiti ogroman panel s oskarovcima iz područja filmske glazbe, zvuka i filma općenito, a dolazi nam i novinarka iz Hollywood Reportera i Varietyja. Što se tiče glazbenih izvedbi, istaknuo bih prije svega koncert koji povezuje hrvatske kompozitore sa stranim orkestratorima, koji su raspisali vlastitu verziju hrvatske glazbe, a zatim je tu i koncert Jean-Michel Bernarda, poznatog francuskog pijanista, koji će izvoditi filmsku glazbu. Sve u svemu, bit će to program kakav možemo i očekivati od jednog svjetskog festivala, a neki će umjetnici produljiti svoj boravak u Hrvatskoj, pa će ostati i na izvedbi "Ahilejeve pjesme", što me izuzetno veseli – zaključuje Ozren Glaser.