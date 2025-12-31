Naši Portali
zagrebačka filharmonija

FOTO U rasprodanom Lisinskom održan je Filharmonijski bal, jedan od najiščekivanijih događaja zagrebačke kulturne sezone

Filharmonijski bal 2025.
Foto: Matija Habljak /PIXELL
VL
Autor
vecernji.hr
31.12.2025.
u 10:19

O posebnosti Filharmonijskog bala i snažnoj povezanosti orkestra i publike govorio je maestro Dawid Runtz: "Ne mogu zamisliti Novu godinu bez Straussove glazbe, bečkih valcera i polki. Ta je glazba predivna i iznimno svečana, a Filharmonijski bal naš je način da tu tradiciju podijelimo sa zagrebačkom publikom i zajedno, u duhu glazbe i zajedništva, ispratimo godinu"

Zagrebačka filharmonija večer uoči Silvestrova tradicionalno je obilježila završetak godine raskošnim Filharmonijskim balom u rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Kao i prethodnih godina, za ovu svečanu glazbenu večer tražila se karta više, čime je još jednom potvrđen status Filharmonijskog bala kao jednog od najprestižnijih i najiščekivanijih događaja zagrebačke kulturne sezone.

Pod ravnanjem maestra Dawida Runtza, Zagrebačka filharmonija izvela je bogat program posvećen bečkoj plesnoj tradiciji. Na repertoaru su se našli valceri, polke i kvadrilje iz pera obitelji Strauss i njihovih suvremenika, a koncert je svečano otvoren "Jelačić maršem" Johanna Straussa starijeg. Publiku su posebno oduševile uvertira opereti "Šišmiš", "Pizzicato polka", "Eksplozivna polka", "Nove melodije – Kvadrilja" te neizostavni valcer "Na lijepom plavom Dunavu", jedan od najslavnijih glazbenih simbola novogodišnjih slavlja.

Solistički dio večeri obilježila je sopranistica Petra Cik, koja je svojim interpretacijama Puccinijeve arije "O mio babino caro" iz opere "Gianni Schicchi" te arije "Meine Lippen, sie küssen so heiß" iz Lehàrove operete "Giuditta" izazvala oduševljenje publike. Blagdanskom ugođaju dodatno je pridonio zbor Capella Markovac izvedbama skladbi "O holy night" i "Gloria in excelsis Deo" u orkestralnim obradama.

U sklopu svečane večeri dodijeljena je i nagrada Mladi glazbenik godine, čime Zagrebačka filharmonija još jednom potvrđuje svoju dugogodišnju predanost poticanju izvrsnosti i razvoju mladih glazbenih talenata. Ovogodišnji dobitnik nagrade je gitarist Filip Mišković, dok je Dori Jani Klarić uručeno posebno priznanje za umjetnička postignuća ostvarena tijekom 2025. godine.

O posebnosti Filharmonijskog bala i snažnoj povezanosti orkestra i publike govorio je maestro Dawid Runtz: "Ne mogu zamisliti Novu godinu bez Straussove glazbe, bečkih valcera i polki. Ta je glazba predivna i iznimno svečana. Diljem svijeta, potkraj prosinca i početkom siječnja, ljudi je slušaju i u njoj uživaju. Filharmonijski bal naš je način da tu tradiciju podijelimo sa zagrebačkom publikom i zajedno, u duhu glazbe i zajedništva, ispratimo godinu."

Nakon koncerta, slavlje se tradicionalno nastavilo na plesnjaku u foajeima dvorane, uz glazbu uživo, ples i prigodnu blagdansku ponudu. Filharmonijski bal i ove je godine donio dostojanstven, radostan i svečan glazbeni oproštaj od stare godine, potvrdivši svoje mjesto kao jedinstveni društveni i kulturni događaj zagrebačke kulturne scene.

