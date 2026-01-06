Naši Portali
art kino arsen

Raznolik kino program u Šibeniku: Stižu 'Marty Veličanstveni', 'Spužva Bob film' i dugoočekivana domaća komedija 'Svadba'

IMDb
VL
Autor
Hina
06.01.2026.
u 16:13

Tijekom siječnja u šibenskom Art kinu Arsen prikazuju se "Vjetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića, "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, "Marty Veličanstveni" američkog redatelja Josha Safdieja, "Gluha" Eve Libertad...

Nova godina u šibensko Art kino Arsen donosi niz novih filmova, a repertoar će ovoga siječnja posebno pratiti i prve važne filmske nagrade i nominacije, uključujući one Europske filmske akademije, Zlatne globuse i Oscare, najavili su u iz kina.

Prva projekcija na rasporedu je u srijedu, 7. siječnja, a na programu je pobjednik Zagreb Film Festivala i Sarajevo Film Festivala - dokumentarno-igrani film "Vjetre, pričaj sa mnom", redateljski i scenaristički prvijenac Stefana Đorđevića

Prvi put u povijesti dodjela Europske filmske nagrade premještena je s prosinca na siječanj, a povodom dodjele, koja će se održati 17. siječnja, šibensko Art kino Arsen prikazat će neke od nominiranih filmova. Među njima i domaći film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića koji je osvojio čak dvije nominacije – za najbolji film i najbolji dokumentarni film

Program u siječnju donosi i film "Marty Veličanstveni" američkog redatelja Josha Safdieja, u kojem Timothée Chalamet ostvaruje još jednu upečatljivu ulogu. Talijanski majstor Paolo Sorrentino također stiže u Arsen sa svojim novim filmom "La Grazia", koji je u Veneciji glumcu Toniju Servillu donio nagradu za najboljeg glumca.

Publiku očekuje film Lynne Ramsay, "Umri, ljubavi", koji istražuje temu postporođajne depresije i kompleksne ljubavi, a u glavnim ulogama našli su se Jennifer Lawrence i Robert Pattinson. Ljubitelji filmske povijesti moći će pogledati i "Novi val" Richarda Linklatera, filmsku odu francuskom novom valu i Jean-Lucu Godardu.

Na programu će se naći i španjolski festivalski hit "Gluha" Eve Libertad, koji autentično prikazuje iskustvo ranog majčinstva gluhe žene, te dugoočekivana domaća romantična komedija "Svadba" Igora Šeregija s Renem Bitorajcem, Lindom Begonjom i Draganom Bjelogrlićem u glavnim ulogama.

Najmlađu publiku u Art kinu Arsen u Šibeniku očekuje radost u okviru programa "Bubamarac", s novim animiranim i igranim naslovima poput "Spužva Bob film: Potraga za Skockanim" i norveškog hita "Kraljica plesa ide u Hollywood". Posebno se ističe i novi edukativni blok "Moj prvi odlazak u kino", u suradnji sa ZFF-om i KinoKino programom.

kultura Europska filmska nagrada Igor Bezinović Fiume o morte! projekcija filmski program Šibenik film Art kino Arsen

