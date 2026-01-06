Guillermo del Toro: Kažu da umjetnost nije bitna? Veličaju AI? To je uvod u fašizam!

Jedan od najcjenjenijih redatelja današnjice, Oscarom nagrađeni Guillermo del Toro, poznat po mračnim bajkama poput "Panovog labirinta" i nedavnog hita "Frankenstein", ponovno je bez dlake na jeziku progovorio o opasnostima koje prijete kreativnosti i ljudskosti. Prilikom primanja nagrade za redateljsko postignuće na događanju "10 Directors to Watch" časopisa Variety, održanom tijekom Međunarodnog filmskog festivala u Palm Springsu, del Toro je uputio jasnu poruku nadolazećim generacijama filmaša.

"Budite ljubazni, budite uključeni i vjerujte u svoju umjetnost. U vrijeme kada vam govore da umjetnost nije važna, znajte da je to uvijek uvod u fašizam. Uvijek", poručio je del Toro, čije su riječi izazvale gromoglasan pljesak, ali i pokrenule lavinu komentara na društvenim mrežama. Njegovo upozorenje nije se ticalo samo opće društvene klime u Americi i svijetu, nego i rastućeg trenda generativne umjetne inteligencije u proizvodnji filmova.

"Kada vam kažu da to nije važno, kada vam kažu da jebena aplikacija može stvoriti umjetnost, vi pitajte: Ako je to tako nevažno, zašto to onda tako jebeno žele? Odgovor je zato što misle da mogu poniziti sve ono što nas čini malo boljima, malo ljudskijima. A to za mene, u mojem životu i radu, uključuje i čudovišta."

Njegov najnoviji film "Frankenstein", adaptacija klasika Mary Shelley, savršeno utjelovljuje tu filozofiju. Del Toro ga vidi kao alegoriju za filmaše koji žele iskoristiti tehnologiju i požnjeti nagrade bez razmišljanja o negativnim posljedicama svojih brzopletih postupaka, baš kao što je Victor Frankenstein stvorio čudovište koje nije mogao kontrolirati. "Ovaj film namjerno su stvorili ljudi, za ljude", naglasio je, odajući počast stotinama umjetnika i filmskih radnika koji su sudjelovali u njegovom nastanku.

Ovakav naoko radikalan ispad nije novost za one koji prate njegov rad. Još prošle godine na dodjeli nagrada Gotham, del Toro je svoj govor zaključio uzvikom "J**eš AI!". Pritom se njegova borba za umjetničku slobodu ne zaustavlja samo na kritici umjetne inteligencije. Redatelj je jedan od gotovo dvjesto slavnih potpisnika otvorenog pisma protiv zabrane knjiga u američkim školama i knjižnicama, inicijative koju je pokrenuo glumac LeVar Burton. Ova kampanja upozorava da desničarski političari i organizacije poput "Moms for Liberty" provode drakonske zakone kako bi izbacili djela koja se bave multikulturalnom poviješću, rasizmom te LGBTQ+ temama, namećući time "homofobnu, transfobnu i bjelačko-suprematističku viziju nacije".

Prema podacima organizacije PEN America, koja se bori za slobodu izražavanja, samo tijekom jedne školske godine zabilježeno je gotovo tisuću i petsto slučajeva zabrane knjiga, a na meti su se našli naslovi koji sadrže teme nasilja, mentalnog zdravlja, ali i oni koji jednostavno prikazuju likove koji nisu bijelci ili heteroseksualci. Knjige poput "Gender Queer" Maie Kobabe ili "Sluškinjine priče" Margaret Atwood uklanjaju se s polica pod izlikom zaštite djece, no aktivisti upozoravaju da je pravi cilj ušutkivanje marginaliziranih glasova. U tom kontekstu, Del Torovo najnovije upozorenje jasna je poruka suvremenom američkom establišmentu koji (i uz pomoć umjetne inteligencije) nastoji kontrolirati narative, izbrisati različitosti i na kraju, kako je sam rekao, "poniziti sve ono što nas čini ljudima".

