Stiže 'The Beauty': Ashton Kutcher stvorio je drogu za ljepotu, a Bella Hadid u svom glumačkom debiju igra unakaženu manekenku

Svijet visoke mode i opsesivne potrage za savršenstvom dobiva novu, mračnu dimenziju u jednoj od najočekivanijih serija 2026. godine jer Ryan Murphy, vizionar koji stoji iza kultnih naslova poput "Američke horor priče" i "Gleeja", ponovno pomiče granice žanra u svom novom globalnom trileru "The Beauty".

Serija, koja na FX i Hulu stiže 21. siječnja, obećava vizualni spektakl, zvjezdanu glumačku postavu i uznemirujuću priču koja postavlja samo jedno pitanje: što ste sve spremni žrtvovati za ljepotu? Uz glavne zvijezde Evana Petersa i Rebeccu Hall, pojavljuju se i Ashton Kutcher, Bella Hadid i Meghan Trainor. Prve tri epizode bit će dostupne odmah po premijeri, dok će preostalih osam izlaziti na tjednoj bazi. Priča se temelji na istoimenom, hvaljenom stripu autora Jeremyja Hauna i Jasona A. Hurleyja, a sudeći prema nedavno objavljenom traileru, čeka nas napeto i provokativno putovanje u srce tame ljudske taštine.

Radnja započinje glamurozno, ali smrtonosno. U svjetskim modnim prijestolnicama, od Pariza do New Yorka, međunarodni supermodeli počinju umirati na stravične i neobjašnjive načine. Misteriozne smrti privlače pažnju FBI-a, koji na teren šalje svoje najbolje agente, Coopera Madsena (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall). Njihova istraga ubrzo otkriva šokantnu istinu: svijetom se širi spolno prenosivi virus koji zaražene pretvara u hodajuća savršenstva. Koža postaje besprijekorna, tijelo se preoblikuje u idealne proporcije, no cijena te transformacije je zastrašujuća i, u konačnici, fatalna. Tragovi vode agente kroz labirinte europskih gradova poput Venecije i Rima, ravno do izvora zaraze, opasne droge poznate kao "The Beauty".

U središtu ove globalne zavjere nalazi se enigmatični tehnološki milijarder kojeg tumači Ashton Kutcher. On je mozak iza čudesnog lijeka koji je stvorio kako bi zavladao svijetom i zaštitio svoje carstvo vrijedno trilijune dolara. U traileru njegov lik hladnokrvno izjavljuje: "Ovo je spolno prenosiva bolest koju će ljudi zapravo željeti". Spreman je učiniti apsolutno sve kako bi sačuvao svoju tajnu, a za prljave poslove zadužen je njegov smrtonosni egzekutor zvan "Ubojica", kojeg glumi zvijezda "Hamiltona", Anthony Ramos. Dok se epidemija širi poput požara, u kaosu se nađe i Jeremy (Jeremy Pope), očajni autsajder koji u novom, opasnom svijetu pokušava pronaći svrhu i preživjeti.

Serija se može pohvaliti jednom od najimpresivnijih glumačkih postava posljednjih godina. Osim već spomenutih zvijezda, "The Beauty" donosi i dugoočekivani glumački debi supermodela Belle Hadid i pjevačice Meghan Trainor. Hadid glumi Ruby, manekenku čiji se savršeni život raspada nakon što droga pokaže svoje pravo, monstruozno lice, što je u traileru prikazano kroz šokantnu scenu nasilnog ispada. Popis gostujućih imena jednako je impresivan, a uključuje glumačke ikone poput Isabelle Rossellini i Vincenta D'Onofrija te Bena Platta, Nicolu Peltz Beckham, Ameliju Gray Hamlin, Petera Gallaghera i Billyja Eichnera.

Ryan Murphy je u nedavnom intervjuu otkrio kako je inspiraciju za seriju pronašao u modernoj "Ozempic kulturi", fenomenu gdje se jednim ubodom rješavaju svi problemi i postiže idealan izgled. "Uvijek sam u svojim radovima propitivao kulturu ljepote, još od serije 'Reži me'. Ova serija postavlja ona ključna pitanja koja me opsjedaju cijelu karijeru: Što biste učinili za ljubav? Što biste učinili za ljepotu? Što biste učinili za novac?", izjavio je Murphy.

Autori originalnog stripa, Haun i Hurley, koji su na seriji radili kao konzultanti, izjavili su kako su bili dirnuti do suza vidjevši kako je Murphyjev tim njihovu viziju prenio na ekran, nazvavši adaptaciju "čistom magijom". "The Beauty" nije samo triler; to je oštra kritika društva opsjednutog vanjštinom i uznemirujuće upozorenje o tome kamo nas ta opsesija može odvesti.