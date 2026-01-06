Naši Portali
Poruka Grenlandu

Slavna pjevačica zgrožena Trumpom: Ne dajte se, prijelaz s jednog kolonizatora na drugog je brutalan

VL
Autor
Večernji list
06.01.2026.
u 22:12

Islandska glazbena ikona Björk uključila se u raspravu oko izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o aneksiji Grenlanda, usporedivši je sa situacijom vlastite domovine.

Svjetski poznata islandska pjevačica Björk odlučila se priključiti raspravi koja je nastala nakon što je američki predsjednik Donald Trump iznova izrazio namjeru da Sjedinjene Države pripoje Grenland. U svojoj objavi na društvenim mrežama, pozvala je Grenlanđane da se oslobode Kraljevine Danske, baš kao što je učinila i njezina domovina Island 1944. godine. 

Iako u svojoj objavi nije izravno spomenula nedavne izjave predsjednika Trumpa, vrijeme objave njezinih komentara jasan je odgovor na te sve glasnije priče o američkom preuzimanju. Grenland je, naime, od pedesetih godina prošlog stoljeća poluautonomni danski teritorij, no rasprava o njegovom statusu ponovno je postala aktualna uslijed novih geopolitičkih napetosti.

Umjetnica, rođena kao Björk Guðmundsdóttir, napisala je kako joj je "kolonijalizam u više navrata izazivao jezu koja joj se spuštala niz leđa". U nastavku je dodala kako je "mogućnost da moji sunarodnjaci Grenlanđani prijeđu s jednog okrutnog kolonizatora na drugog previše brutalna da bi se uopće mogla zamisliti".

Trumpova ideja o kupnji Grenlanda, koju je ponovio i nakon preuzimanja drugog mandata, prvotno je izazvala nevjericu i podsmjeh u međunarodnoj zajednici, no ponovljene izjave iz Bijele kuće pokazuju sve jasniji strateški interes Sjedinjenih Država za arktičku regiju, bogatu prirodnim resursima i ključnu za vojne i trgovačke rute. Upravo je taj obnovljeni interes velikih sila potaknuo brojne javne osobe, uključujući i Björk, da izraze svoju solidarnost s Grenlandom i njihovim pravom na samoodređenje.
 

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
22:50 06.01.2026.

Još jedna loša konstrukcija lažljivih leftardskih medija- Trumpa nije ni spomenula

