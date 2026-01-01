Bad Bunny mogao bi promijeniti povijest Grammyja: Za latino kulturu, on je već pobijedio

Portorikanska superzvijezda Bad Bunny postavio je nova mjerila za status globalne zvijezde, a na dodjeli nagrada Grammy 2026. godine mogao bi ponovno ući u povijest. Umjetnik rođen kao Benito Antonio Martínez Ocasio nominiran je za šest nagrada na svečanosti koja će se održati 1. veljače, čime je postao prvi umjetnik u povijesti s albumom na španjolskom jeziku koji je istovremeno nominiran za album, pjesmu i snimku godine. Njegov hvaljeni album "Debí Tirar Más Fotos" tek je drugi album na španjolskom jeziku nominiran za album godine. Prvi? Pa, i taj je pripadao Bad Bunnyju, bio je to "Un Verano Sin Ti" iz 2022. godine. Bez obzira na to hoće li pobijediti ili izgubiti, stručnjaci kažu da njegove nominacije označavaju simboličan trenutak za Latinoamerikance, a u prilog tome govori i činjenica da će samo tjedan dana kasnije nastupiti kao glavna zvijezda poluvremena Super Bowla.

Vanessa Díaz, izvanredna profesorica chicano i latino studija na Sveučilištu Loyola Marymount i koautorica knjige "P FKN R: Kako je Bad Bunny postao globalni glas portorikanskog otpora", kaže da se njegove nominacije protežu izvan njegove umjetnosti i služe kao "vrlo dobrodošlo priznanje latino glazbi koja raste". Albert Laguna, izvanredni profesor na Yaleu, dodaje kako glazba sa španjolskog govornog područja Kariba oblikuje globalne glazbene ukuse još od 19. stoljeća. "Bad Bunny je samo još jedna karika u mnogo dužem lancu popularnosti karipske glazbe na globalnoj sceni", ističe Laguna. Velik dio te glazbe, posebice latin trap i reggaetón, žanrovi u kojima je Bad Bunny započeo i koje i dalje koristi, povijesno su bili kriminalizirani u Portoriku, slično kao hip-hop u Sjedinjenim Državama.

Díaz ističe da reggaetón posebno "dolazi iz najmarginaliziranijih zajednica u Portoriku. Stoga, činjenica da Bad Bunny dobiva nominacije u tri glavne kategorije, i to kao umjetnik koji je potekao iz trapa, najrevolucionarnija je stvar u cijeloj situaciji". Petra Rivera-Rideau, izvanredna profesorica američkih studija na Wellesley Collegeu, napominje da je taj element posebno važan jer institucije, uključujući i sestrinsku dodjelu Latin Grammy, često ignoriraju marginalizirane žanrove. Pobjeda u glavnim kategorijama mogla bi imati "duboko, simbolično značenje", kaže ona, ali s jednom ogradom: "Zanima me hoće li ovo otvoriti vrata i drugim ljudima."

Naposljetku, ni sam Bad Bunny nije imun na institucionalne pristranosti Akademije za diskografsku umjetnost i znanost. Već ima tri osvojena Grammyja u karijeri, ali svi su bili u kategorijama "música urbana", unatoč činjenici da je najslušaniji umjetnik na planetu.

Na albumu "Debí Tirar Más Fotos" Bad Bunny i njegovi producenti isprepliću tradicionalne portorikanske folklorne stilove u hiper-suvremeni kontekst. Latin trap i reggaetón nisu napušteni, već su spojeni s música jíbara, salsom, bombom, plenom pa čak i aguinaldom, vrstom božićne glazbe, u pjesmi "Pitorro de Coco". Iako su i njegovi prethodni albumi spajali različite žanrove, uključujući bossa novu, mambo i rock, mješavina na ovom albumu je izraženije domaća, portorikanska. Laguna vidi "Debí Tirar Más Fotos" kao izravan izazov prevladavajućoj "formuli za globalnu pop slavu", koju opisuje kao put gdje umjetnik uspije lokalno, stekne popularnost, a zatim "razvodni" svoj zvuk u nešto komercijalno i prihvatljivo za globalnu publiku. "Bad Bunny je krenuo u suprotnom smjeru. Ovo je njegov najportorikanskiji album ikad", kaže Laguna, nadajući se da će to poručiti i drugim umjetnicima da se i oni mogu okrenuti svom naslijeđu i povijesti u stvaranju umjetnosti.

Vrijeme izlaska i priznanja albuma također se čini važnim. "SAD ima povijest 'otuđivanja' Latinoamerikanaca i španjolskog jezika. Nalazimo se u trenutku kada se to čini iznimno akutnim", nastavlja Díaz. "Za zajednicu koja je napadnuta na tako dubokoj razini, ovo je malo svjetla, malo vjere da još uvijek možemo izboriti svoje mjesto ovdje." Latinoamerikanci i zajednica španjolskog govornog područja u SAD-u postali su sve oprezniji usred rastućeg antiimigrantskog raspoloženja i racija, budući da su imigracijske politike i izvršne naredbe predsjednika Donalda Trumpa znatno proširile kriterije za deportaciju. U intervjuu za i-D Magazine ranije ove godine, Bad Bunny je spomenuo da je zabrinutost zbog masovnih deportacija Latinoamerikanaca utjecala na njegovu odluku da ne ide na turneju po kontinentalnom dijelu SAD-a. Díaz dodaje kako je sadržaj stihova, prožet poviješću Portorika, političkim temama, turizmom i gentrifikacijom, toliko bogat da je "ovaj album povijesni čak i bez osvojenog Grammyja".

Ako Bad Bunny ipak pobijedi, Díaz kaže da će to biti "slično kao kad je Halle Berry postala prva crnkinja koja je osvojila Oscara. To je bio prijelomni trenutak. Ili kad je Rita Moreno postala prva Latinoamerikanka koja je to učinila". Osim toga, Laguna tvrdi da politika albuma nije isključivo vezana za portorikanski ili čak latino identitet, već se "stihovi na ovom albumu podudaraju s globalnim borbama". Kao primjer navodi pjesmu "Lo que le pasó a Hawaii" ("Ono što se dogodilo Havajima"), koja je poziv na kulturnu autonomiju u eri neokolonijalizma. Rivera-Rideau kaže da je jedan od razloga zašto je "Debí Tirar Más Fotos" toliko odjeknuo, osim političkih implikacija, i sam zvuk. Tradicionalni žanrovi su "mnogo probavljiviji" slušateljima koji se drže zastarjelih tabua oko latin trapa i preziru seksualnost reggaetóna. Zbog toga kombinacija zvukova stvara album koji je "popularan među generacijama", ali to funkcionira samo zato što je "glazbeno zaista zanimljiv i inovativan", objašnjava ona.

Ta međugeneracijska privlačnost bila je vidljiva i tijekom Bad Bunnyjeve povijesne serije koncerata u Portoriku, koju je posjetila publika različite dobi i globalnog porijekla. "Mnogi ljudi osjećaju da je ovo napet i težak trenutak. A evo nekoga tko nam daje zvučni jezik kojim možemo ispričati ovu složenu sadašnjost", zaključuje Laguna. "U političkoj kritici postoji užitak koji glazba omogućuje na predivan način. I mislim da je to itekako dobrodošlo."

68. dodjela nagrada Grammy održat će se 1. veljače 2026. godine u Crypto.com Areni u Los Angelesu. Prijenos će biti na CBS-u i Paramount+ streaming servisu.