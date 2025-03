Serija koja razbija tabue postala je globalni fenomen, ali gledatelji prijete bojkotom

HBO-ova hit serija "Bijeli Lotos" ponovno pomiče granice i ruši rekorde. Poznata po svojoj oštroj društvenoj satiri, kompleksnim likovima i šokantnim preokretima, serija je s trećom sezonom, smještenom na Tajlandu, dosegnula nove vrhunce popularnosti, potaknuta provokativnim scenama o kojima bruji cijeli svijet. Ovakvu zaluđenost jednom TV serijom nismo vidjeli još od najboljih dana "Igre prijestolja", a baš kao što je ona u Hrvatsku dovela milijune posjetitelja, lokacije snimanja "Bijelog lotosa", doživljavaju pravi turistički boom.

"Bijeli lotos", čiji je autor poznati filmaš Mike White, funkcionira kao antologija – svaka sezona vodi nas u novi ogranak fiktivnog lanca luksuznih hotela, s (uglavnom) novom postavom likova. Prva sezona odvela nas je na Havaje, druga na Siciliju, a treća pak istražuje Tajland. Unatoč promjeni scenografije i gostiju, premisa ostaje ista: pratimo tjedan dana u životima superbogatih posjetitelja i osoblja koje ih opslužuje. Iza fasade idiličnog odmora, polako se razotkrivaju disfunkcionalni odnosi, skrivene tajne, klasne napetosti i moralna trulež privilegiranih, apsurdnost i licemjerje modernog društva.

Svaka sezona tako započinje nagovještajem smrti – u prvoj vidimo ukrcavanje lijesa u avion, u drugoj tijelo koje pluta morem, a treća nas od početka upozorava na pucnjavu i moguće žrtve, a zbog toga internet doslovno gori od teorija nakon svake epizode. Nagađanja o tome tko će biti žrtva, a tko ubojica, često zasnovana na sitnim detaljima i simbolici, postala su viralni fenomen za sebe, što inače poprilično sporu dramu čini još napetijom.

Serija je stvorila i zanimljiv popratni učinak – koji se već naziva i "efektom Bijelog Lotosa". Naime, nakon što su prva i druga sezona prikazane, hoteli i turističke agencije na Havajima i Siciliji, zabilježili su značajan porast interesa i rezervacija. Očekuje se da će treća sezona, smještena na Tajlandu, imati sličan utjecaj na tamošnji turizam.

Treća sezona od početka bilježi solidnu gledanost, no šesta epizoda, naslovljena "Denials", oborila je sve rekorde. Tu je epizodu je samo ove nedjelje pogledalo nevjerojatnih 4,2 milijuna gledatelja putem HBO kanala i streaming platforme Max. Time je nadmašen prethodni rekord od 4,1 milijuna gledatelja, postavljen finalom druge sezone, a ovaj skok gledanosti pripisuje se jednoj izuzetno kontroverznoj sceni, zbog koje su neki pozvali i na bojkot serije. No ako još niste stigli pogledati šestu epizodu, oprez, jer uskoro slijede spoileri.

Šesta epizoda donijela je vrhunac uznemirujuće priče koja se gradila od samog početka sezone i koja je mnoge ponovno podsjetila na "Igru prijestolja" – incestuozni odnos između braće Saxona (Patrick Schwarzenegger) i Lochlana (Sam Nivola). Iako šokantna, scena nije došla potpuno neočekivano – suptilni (i ne tako suptilni) nagovještaji čudne dinamike među braćom bili su prisutni od samog početka.

O svemu se oglasio i glumac Sam Nivola koji tumači jednog od braće, Lochlana, kazavši kako njegov lik "nije neki ljigavac kojeg privlači njegov vlastiti brat, već je samo... zbunjen. Na krivom je putu i njegove okolnosti su ga stavile u nezgodan položaj, ali ne mislim da je zao ili maliciozan. Važno je znati da on nije samo nekakav psihopat".

Kao što se moglo očekivati, društvene mreže poput Reddita i Twittera eksplodirale su nakon emitiranja šeste epizode. Komentari su podijeljeni – dok jedni hvale hrabrost Mikea Whitea da istražuje mračne i tabu teme, drugi izražavaju gađenje i nelagodu.

Gay incest, lorazepam withdrawals, white Christian woman judging in the background, this episode of white lotus has it all pic.twitter.com/QFFS3Gr2sf — s4 white lotus: severed floor (@lumoncoldharbor) March 17, 2025

Mnogi su već od prve epizode sumnjali u neprimjerenu prirodu odnosa braće Ratliff, a sada s nestrpljenjem iščekuju rasplet u preostale dvije epizode.

catching up on the white lotus… get this incest and sam rockwell off my screen… pic.twitter.com/ZAMPUjtrGK — Dr. Nut, PhD (@maybethisiscat) March 26, 2025

A dok neki čak navijaju za više incesta, ostali su zgroženi, ali ipak, opći je konsenzus da je serija ponovno uspjela uzburkati strasti i izazvati raspravu, potvrđujući tezu da "nema lošeg publiciteta".