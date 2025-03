'Apsolutni smrad od serije, toliko dosadno da se čovjeku promatranje boje koja se suši na zidu može učiniti zabavnije'

Kakav apsolutni smrad od serije, toliko dosadno da se čovjeku promatranje boje koja se suši na zidu može učiniti zabavnim poput subotnjih orgija lezbijskih supermodela na novim kemijskim drogama... Čovjek se uvijek može osloniti na englesku novinarku Julie Burchill i njezinu potrebu da bude jetka kao solna kiselina, na psihodeličnom rubu pameti kad nekoga želi napasti. I tako još od kraja sedamdesetih. Julie Burchill, koja je nekad pisala poeme o Meghan Markle kao dašku svježine, ljepote, stila i autentičnosti u izvještačenoj i skandalima opterećenoj britanskoj kraljevskoj obitelji koja je uništila voljenu narodnu princezu Dianu, sad Meghan više ne podnosi. Kao i svi ostali u britanskom tisku, i lijevom i desnom i centrističkom.

Luda Burchillica, koja je sama za sebe rekla da je pošmrkala toliko kokaina da bi joj čestitali i šefovi kolumbijskog narkokartela, valjda je najsnažnije intelektualno granatirala novi Netflixov show "S ljubavlju, Meghan". U zaista velikoj konkurenciji. Recimo, toliki su konstatirali da su od nje očekivali samo nešto stupidno i ispražnjenog od svakog sadržaja i pameti, no ne i takvu strahotu. Većina se pita zašto se tako sramoti i ponižava...

Nema tih ozbiljnih ili neozbiljnih engleskih novina I časopisa - Economist, Guardian, Times, Telegraph, Spectator, da ne nabrajam - koji se nisu obrušili na Meghan čak više nego na Trumpa. Na kojeg su se, pak, odavno obrušili woke Harry & Meghan, ali to je druga priča.

Jest, taj lifestyle serijal je prepun nesnosnih, američkih jezičnih formula i općih mjesta koja ionako guše tamošnji javni I kulturni prostor. Meghan i njezinim gostima sve je divno i krasno, magično, ljubav je u zraku, ljubav za djecu koja nikad nisu naporna, nego samo sreća i blagoslov, ljubav za muža koji je neodoljiv i najveća podrška, ljubav za prijatelje koji su postali bliski kao obitelj... Sve se radi s ljubavlju pa onda ništa nije teško jer s drugima u srcu Meghan nadilazi umor, nedostatak vremena, loše raspoloženje, kritike.

Ukratko, ako je Asterix upao u bačvu s čarobnim napitkom koji ga je načinio nepobjedivim, Meghan je pala u bačvu s nekim nevjerojatnim drogama. No, kao ona žena u restoranu u filmu "Kad je Harry sreo Sally", koja želi isto ono što je dobila i Meg Ryan koja glasno glumi orgazam, mnogi, čini se, žele barem gledati Meghan iz bačve za povišeno dobro raspoloženje. Naime, unatoč najgorim mogućim kritikama po cijelom svijetu, serijal će dobiti i drugu sezonu jer je u nekoliko dana bio peti po gledanosti svih serija na američkom Netflixu.

Meghan zaista živi u raju. Već u uvodnoj špici vidimo praznu, predivnu plažu bez razuzdanih i napasnih gomila, blistavo čistu željeznicu koja klizi uz obalu kao u američkim filmovima iz elegantnih pedesetih, vrt i kuhinju ljepše nego u filmovima Nancy Meyers, bujna, zelena brda za duga planinarenja s prijateljicama.

Da, u tom prirodnom raju obogaćenom svim onim što novac može kupiti, zaista se pretjeruje sa srećom, ljepotom, drugarstvom, posvećenosti drugima i hranom, kako kaže Meghan, "njezinim jezikom ljubavi koji najbolje poznaje" pa za svoje najdraže uvijek i neprestano kuha, od jutra do mraka. Pretjeruje se čak s hranom prepunom ugljikohidrata u kojoj se navodno guše odbjegla vojvotkinja i njezine jednako mršave prijateljice. Samo mi daj kruha Ili focaccie i maslinovog da toćam, kaže u jednoj epizodi bivša manekenka vitka kao trstika, žena Harryjevog zaista dugogodišnjeg prijatelja, zvijezde sporta polo koji obožavaju H. (kako ga zove Meghan) i njegov otac Charles III.

No, zar laži, uljepšavanja i pretjerivanja nisu jezik svih tih lifestyle emisija oduvijek? Zar sve one ne nude nevjerojatnu lakoću postojanja u kojoj je rad uvijek i samo izvor životne radosti? Danas to sve nude i brojni podcasti takozvanih "trad wives", tradicionalnih žena koje žive na farmama, rade sir, muzu krave, peku kruh i kuhaju tri zdrava obroka dnevno od povrća koje su same uzgojile, za svojeg muža, pravog pašu, i barem petero djece. U svemu tome sve one izgledaju bolje i ljepše od modela i glumice Denise Richards.

Ne znam sjeća li se netko osim mene zaista prelijepe Denise Richards (54) iz filmova "Divlja igra" i "Starship Troopers"? Plavuša s toliko idealnim licem i tijelom, koje kao da je izmaštala umjetna inteligencija, bila je kratko druga žena Charlieja Sheena, notornog hollywoodskog ženskara i seksualnog manijaka (iako se danas svaki grijeh opravdava - jer nitko ni za što ne smije biti osobno odgovaran, kriv - pa se to naziva bolešću, ovisnošću). Sa Sheenom je Denise dobila dvije kćerke...

Kakve to ima veze s Meghan i njezinim serijalom na Netflixu? Samo po tome što i Denise ima neki svoj show na kablovskoj televiziji, doduše reality show. U njemu, između ostalog, otvoreno priča o tome kako je njezina starija kći Sami Sheen kao 18-godišnjakinja odlučila napraviti svoju strancu na uglavnom pornografskoj platformi OnlyFans. Oni koji plaćaju mjesečnu pretplatu mogu već nekoliko godina gledati Sami u izazovnim pozama koje bi valjda trebale djelovati poput afrodizijaka na američke incele (skraćeno od involuntary celibate, u nevoljkom celibatu) koji žive pred ekranima.

Dakle, gledala sam kratki izvadak iz jedne emisije u kojoj Sami objašnjava da je morala naći bolji način zarade od prodaje slatkiša u Malibuu, u jednom od onih "butika" koji svoje osoblje zaista mizerno plaća. Mora si moći priuštiti pristojan stan, odjeću, šminku i valjda život bez rada i pameti. Ponovit ću, jače je od mene: Sami misli da nije imala drugog izbora, ili prodaja slatkiša Ili prodaja pogleda na svoje slatko mlado tijelo! I to svima javno objašnjava kći glumca Charlieja Sheena i unuka veoma religioznog glumca Martina Sheena, koji je godinama glumio američkog predsjednika u seriji "Zapadno krilo", s kojim se identificirao jer je i taj lik bio iskreni vjernik i katolik. Nije odrastala tko zna gdje u nekoj prikolici, u siromaštvu, no ipak zna da joj život nudi samo te alternative.

I kako je Denise odlučila pomoći svojoj kćerki kad su je napali na društvenim mrežama i bacali joj najnevjerojatnije uvrede u lice - i sami možete zamisliti što su joj sve govorili? Majčina podrška je bila zaista izraz bezuvjetne ljubavi - i Denise je otvorila svoju stranicu na OnlyFans. I ona pretplatnicima nudi savjete, svoje osmijehe i poglede na svoje ne više toliko savršeno tijelo... Ne znamo točno koliko majka i kći nude golotinje, pogled na sadržaj dobivaju samo stalni pretplatnici.

Moram dodati da je s majkom i sestrom na kauču, u dijelu emisije koji sam gledala, sjedila i 18-godišnja Lola, mlađa Samina sestra. Bilo joj je zaista neugodno, no privoljele su je da sudjeluje u emisiji jer nakon dugih mjeseci svađa sa sestrom i majkom, a i povremenih potpunih razlaza, "mora biti podrška svojoj obitelji". Jadna Lola, koja se borila s tjeskobom i depresijom cijeli život, poput djeda utjehu i snagu našla je u vjeri, no morala je mirno slušati majku i sestru kako objašnjavaju da ih je ta njihova OnlyFans stranica osnažila kao žene i danas više vole i sebe i svoje tijelo.

Naprosto ne znam što da kažem. Pornografija jede i dušu i pamet. Nakon što je dobar Bakerov film "Anora" pomeo konkurenciju, a redatelj i mlada nagrađena zvijezda filma govorili o prostituciji kao o malne dostojanstvenom seksualnom radu u kojem sudjeluju tako divni ljudi, put me nesrećom nanio na tu američku reality strahotu. Mislim da ne moram objašnjavati što želim reći. Znam da vojvotkinja i bivša glumica, čije su najbolje uloge i godine na žalost iza nje, nisu isto i da njihove emisije ne bi trebalo uspoređivati. No, napasti jedan bezazleni lifestyle show kao nešto najstrašnije na televiziji, dok se nude emisije poput horora s Denise Richards, ne znam. Ponavljam, Meghan je doživjela pretjerano intelektualno granatiranje.

Dodat ću još samo jedan suludi novi reality show da pokažem što sve američke televizije nude. Show se zove "The Baldwins". Prati brojnu obitelj glumca Aleca Baldwina u trenutku dok još traje sudski proces o njegovu ubojstvu iz nehata jedne žene na filmskom setu. Alec ima sedmero djece s osvjedočenom lažljivicom, lažnom Španjolkom Hilariom, koja se rodila u uglednoj bostonskoj obitelji kao Hillary Lyn Hayward-Thomas. Nema nikakve veze sa Španjolskom osim što je tamo ljetovala, no godinama se u kojekakvim emisijama pretvarala da traži pravu riječ na engleskom jer joj je španjolski materinski jezik. Svih sedmero malih Hilarijinih Baldwina ima španjolska imena. Dobro, moram priznati, i taj su show mediji zgazili. Teško je i nabrojati sve što je u njemu suludo. Samo jedan detalj: Hilaria se pohvalila kako joj je jednom Alec ispričao da je gotovo pao u anafilaktički šok i jedva su ga u bolnici spasili koliko je kao mladić bio alergičan na mačke. Ona je odmah znala što mu treba i kako će ga holistički riješiti te potencijalne opasnosti. Tu večer vratila se doma sa četiri mačke. Svijet je poludio!

Vraćam se na show Meghan Markle, svjetskog rekordera u lošim kritikama. Ah, kako sam nesmotrena, ona je u drugoj epizodi serijala "S ljubavlju, Meghan", nasmiješeno, ali oštro, ukorila svoju prijateljicu (jesu li zaista prijateljice?), glumicu Mindy Kaling kad ju je nazvala imenom i prezimenom koje je nosila prije braka: "Zar ne znaš, ja nisam više Markle, sad sam Sussex." Meghan se i potpisala na odjavnoj špici kao "Izvršna producentica Meghan, vojvotkinja od Sussexa".

Da, narcisoidna je, puna sebe i savjeta kao čitav Instagram i njegove influenserice, no odurno je pratiti kako ne može apsolutno ništa napraviti, a da je ne napadnu kao najgoru svjetsku ugrozu, onoga tko je toliko lišen veze s realnošću da može samo naškoditi svijetu u ovom teškom povijesnom trenutku.

U jednom tekstu u ozbiljnim novinama zamjerili su joj što kaže da je u svoje emisije pozvala svoje najbliže da ih pomazi i da im ugodi, a nema Harryjeve obitelji? Zašto njezina vrata nisu otvorena princu Williamu i njegovoj obitelji, kralju i kraljici, pita se jedan ozbiljni novinar? Kao da taj tko je to pisao ne zna da kraljevska obitelj nikad, ali baš nikada, ne bi došla u Meghaninu emisiju, ni da njoj i Harryju život o tome ovisi. Od obiteljskih veza i emocija ostao je samo prezir, iako Meghan, svjesno ili ne, radi sve ono što kralj Charles III najviše cijeni: uzgaja svoje organsko povrće, nabavlja mlijeko i vrhnje s malih farmi i obilato koristi u kuhinji, obožava cvijeće kao i on, kuha zdravo i nerastrošno, živi u prirodi i više ne spominje Windsore...

Napali su ih i što bezočno žele zaraditi, a s druge strane su ih napadali da su paraziti koji rasipaju novac britanskih poreznih obveznika. Mrzitelji bi se trebali opredijeliti: smiju li oni raditi i dobiti od Netflixa, baš kao i svi ostali Netflixovi suradnici, što bolji i unosniji ugovor ili trebaju živjeti skriveni, od državnih i kraljevskih dotacija? Nadahnjuje li nas što Meghan, tim svojim krasopisom kakav je imala renesansna kraljica Elizabeta I, piše personalizirane zahvale i natpise na poklončićima koje radi za djecu i prijatelje? Ili to treba popljuvati kao nesnosno prenemaganje? Općenito, treba li raditi sva ta jela, kolače, svoj med i svijeće od pčelinjeg voska ili nas time samo dodatno iritira? Ne znam, što god napravila, Meghan, nekad miljenica američkog tiska, a bogme i dobrog dijela Britanaca, sad je kao ona lutka s karnevala koju treba spaliti da s njom spalimo sve što ne valja.

Najgore su mi laži (kad je toliko toga što im se zaista moglo zamjeriti). Gledala sam Meghan kad je bila gošća u showu glumice Drew Barrymore. Publika u studiju gledala ju je čitavo vrijeme razdragano, s onim gotovo bedasto blaženim, zaljubljenim osmijehom na licu, neprestano su joj pljeskali, dočekali su je s ovacijama i bilo mi je posve jasno da će serija ići dalje!

A onda sam u nekoj drugoj američkoj televizijskoj emisiji čula kako su je svi, pa i Drew, dočekali hladno i prezrivo. Kako je bila odurna pa se čak nije razveselila fotografiji koju joj je pokazala Drew. Naime, dok je Drew bila 6-godišnja djevojčica, glumila je Gertie u filmu "E.T." U to vrijeme princeza Diana došla je u Ameriku, Drew joj je svečano poklonila plišanca E. T. i dobila fotografiju "najdražeg trenutka mojeg života". Preslatka fotografija, kako si samo tu divna i tome slično klicala je Meghan i pljeskala rukama, a mediji su izvijestili da je hladno samo priču htjela prebaciti na sebe.

Ne znam, teško je podnijeti tu količinu nepotrebne mržnje i laži, no valjda je lakše kad se možeš smijati cijelim putem do banke, kako je govorio prezreni kičer, pijanist Liberace. Ugovor s Netflixom na 100 milijuna dolara nipošto nije ugrožen, kako su tvrdili s velikim guštom svi ti antisussexovci po medijima. Meghan i Harry zaista se mogu sretno i zaljubljeno smijati kao u seriji.

