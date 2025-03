Tko su to 'inceli' i zašto je ova mračna serija snimljena u jednom kadru opčinila svijet

Nova britanska kriminalistička mini-serija "Adolescence" munjevito je osvojila vrh Netflixove ljestvice gledanosti, razotkrivajući mračne kutke digitalnog doba i posljedice koje ono ostavlja na mlade. Serija, koju su kreirali Stephen Graham i JackThorne, a režirao Philip Barantini, nije 'lagano štivo' za gledanje, ali inovativan pristup snimanja i njeno brutalno seciranje društva i internetskih fenomena, opčinili su gledatelje diljem svijeta.

"Adolescence" prati priču 13-godišnjeg Jamieja Millera (kojeg tumači izvanredni mladi glumac Owen Cooper), naizgled običnog dječaka, koji je uhićen pod sumnjom za ubojstvo svoje školske kolegice, Katie Leonard. Kroz četiri epizode, od kojih je svaka snimljena u jednom kontinuiranom kadru, svjedočimo raspadu obitelji Miller.



No, ovo nije tipična krimi serija o policijskoj istrazi i ubojstvu. Ona duboko zadire u svijet tinejdžera, opterećen pritiscima društvenih mreža, online nasiljem i toksičnim fenomenom takozvane manosfere i incel kulture, u kojima je mladi Jamie radikaliziran.

Manosfera je izraz koji se koristi za opisivanje niza međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promiču mizoginiju, antifeminizam, i često, nasilne i ekstremne ideje o muškosti. Nastala kao reakcija na rastući utjecaj feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama, unutar manosfere, različite grupe dijele uvjerenje da je suvremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa, smatrajući da im se oduzimaju prava i privilegije.

Inceli, (skraćenica od "involuntary celibates") članovi su online subkulture koji sebe definiraju kao osobe nesposobne pronaći romantičnog ili seksualnog partnera, iako to žele. Ova subkultura je uglavnom muška i heteroseksualna, a karakterizira je ekstremna mizoginija, osjećaj prava na seks, te okrivljavanje žena i društva za vlastitu socijalnu i seksualnu izolaciju. Incel pokret se pojavio početkom 21. stoljeća, a povezan je s nizom nasilnih incidenata i terorističkih napada. Jedan od najpoznatijih takvih slučajeva je i masovno ubojstvo koje je 2014. godine u kalifornijskom gradu Isla Vista počinio Elliot Rodger. Naime, prije no što je ubio šest ljudi, a ranio četrnaest, Rodger je na YouTube objavio video u kojem je proglasio da tim činom želi "kazniti žene", ali i muškarce koji su ženama privlačniji od njega.

Osim toga, "Adolescence" se ističe svojom tehničkom izvedbom. Direktor fotografije Matthew Lewis i redatelj Philip Barantini napravili su majstorski posao, snimajući svaku epizodu u jednom kontinuiranom kadru, bez rezova, stvarajući osjećaj klaustrofobije i napetosti, pojačavajući emocionalni utjecaj na gledatelja.

- To je zahtijevalo puno planiranja. Mapirali smo prostor koji smo koristili i načine na koje će se kamera kretati po njemu, a zatim smo to uvježbali s glumcima, poput plesa. Bilo je i problema, kao kada je usred snimanja nestalo svjetla, a jednom sam se ja s kamerom zabio u zid. To je značilo da sve moramo snimati ispočetka - ispričao je Lewis.

