Seksi rabin se vratio! Nova sezona serije "Nobody Wants This" stigla na Netflix

Kada se prošle godine na Netflixu pojavila serija "Nobody Wants This", malo tko je očekivao da će romantična komedija o rabinu i voditeljici podcasta o seksu postati globalni fenomen. Ipak, luda kemija između glavnih junaka, Joanne (Kristen Bell) i Noaha (Adam Brody) bila je neodoljiva i serija je postala hit o kojem se pričalo mjesecima.

Sada, s dolaskom druge sezone koja je na Netflix stigla danas, obožavatelji mogu odahnuti, jer sve ono što je prvu sezonu učinilo posebnom, od duhovitih dijaloga do dirljivih trenutaka, vraća se u još boljem izdanju.

Dok se prva sezona fokusirala na vrtoglavu fazu zaljubljivanja i početne prepreke koje proizlaze iz njihovih drastično različitih svjetonazora, druga sezona zaranja dublje u stvarne izazove s kojima se suočavaju kao par. Joanne i Noah moraju naučiti kako spojiti svoje živote, prijatelje i obitelji, što donosi dramu, ali i urnebesne situacije. U središtu radnje sada su pitanja koja su prošle sezone ostala visjeti u zraku, poput može li Noah postati glavni rabin uz ženu koja nije Židovka i je li Joanne spremna na kompromise koje takva veza zahtijeva?

Uspjeh serije leži prvenstveno na leđima Kristen Bell i Adama Brodyja, no druga sezona daje više prostora i fantastičnoj sporednoj glumačkoj postavi. Justine Lupe, koja je briljirala kao Joanneina sestra Morgan, i genijalni Timothy Simons kao Noahov brat Sasha, dobivaju vlastite zaplete. Upoznajemo i nekoliko novih, intrigantnih likova. Jedno od najzanimljivijih pojačanja je Leighton Meester (u stvarnom životu supruga Adama Brodyja), koja glumi Abby, Joanneinu suparnicu iz srednje škole, a sada uspješnu "Instagram mamu". Uz nju, glumačkoj postavi pridružuje se i Arian Moayed ("Succession") kao dr. Andy, potencijalni ljubavni interes za Morgan, dok se u gostujućim ulogama pojavljuju i komičarske zvijezde poput Setha Rogena i Kate Berlant.

Recenzije druge sezone gotovo su jednoglasno pozitivne, a mnogi kritičari tvrde da je čak i nadmašila izvrsnu prvu sezonu. Od samog početka, "Nobody Wants This" postala je serija koju su obožavatelji "bindžali" i koja je brzo zauzela vrh Netflixovih ljestvica gledanosti. Društvene mreže preplavljene su komentarima podrške za Joanne i Noaha, analizama svake scene i raspravama o budućnosti njihovog odnosa. Mnogi gledatelji, posebice oni koji su i sami u međuvjerskim vezama, prepoznali su se u priči, hvaleći seriju zbog autentičnog prikaza izazova s kojima se suočavaju, što i ne čudi, jer je serije Erin Foster, priču djelomično temeljila na vlastitom iskustvu.

Scena prvog poljupca iz prve sezone već je postala kultna, a euforija oko novih epizoda dokazuje da je ova "serija koju nitko ne želi" zapravo postala serija koju svi obožavaju i jedva čekaju gledati.