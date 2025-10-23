Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
svi pričaju o tome

Seksi rabin se vratio! Nova sezona serije "Nobody Wants This" stigla na Netflix

Netflix
VL
Autor
vecernji.hr
23.10.2025.
u 12:56

Serija "Nobody Wants This" postala je neočekivani hit 2024., a nova sezona, koja je stigla na Netflix, nastavlja oduševljavati publiku i kritičare. Priča o nekonvencionalnoj ljubavi agnostičke podcasterice i progresivnog rabina ulazi u novu, još kompliciraniju fazu

Kada se prošle godine na Netflixu pojavila serija "Nobody Wants This", malo tko je očekivao da će romantična komedija o rabinu i voditeljici podcasta o seksu postati globalni fenomen. Ipak, luda kemija između glavnih junaka, Joanne (Kristen Bell) i Noaha (Adam Brody) bila je neodoljiva i serija je postala hit o kojem se pričalo mjesecima.

Sada, s dolaskom druge sezone koja je na Netflix stigla danas, obožavatelji mogu odahnuti, jer sve ono što je prvu sezonu učinilo posebnom, od duhovitih dijaloga do dirljivih trenutaka, vraća se u još boljem izdanju. 

Dok se prva sezona fokusirala na vrtoglavu fazu zaljubljivanja i početne prepreke koje proizlaze iz njihovih drastično različitih svjetonazora, druga sezona zaranja dublje u stvarne izazove s kojima se suočavaju kao par. Joanne i Noah moraju naučiti kako spojiti svoje živote, prijatelje i obitelji, što donosi dramu, ali i urnebesne situacije. U središtu radnje sada su pitanja koja su prošle sezone ostala visjeti u zraku, poput može li Noah postati glavni rabin uz ženu koja nije Židovka i je li Joanne spremna na kompromise koje takva veza zahtijeva?

Uspjeh serije leži prvenstveno na leđima Kristen Bell i Adama Brodyja, no druga sezona daje više prostora i fantastičnoj sporednoj glumačkoj postavi. Justine Lupe, koja je briljirala kao Joanneina sestra Morgan, i genijalni Timothy Simons kao Noahov brat Sasha, dobivaju vlastite zaplete. Upoznajemo i nekoliko novih, intrigantnih likova. Jedno od najzanimljivijih pojačanja je Leighton Meester (u stvarnom životu supruga Adama Brodyja), koja glumi Abby, Joanneinu suparnicu iz srednje škole, a sada uspješnu "Instagram mamu". Uz nju, glumačkoj postavi pridružuje se i Arian Moayed ("Succession") kao dr. Andy, potencijalni ljubavni interes za Morgan, dok se u gostujućim ulogama pojavljuju i komičarske zvijezde poput Setha Rogena i Kate Berlant.

Recenzije druge sezone gotovo su jednoglasno pozitivne, a mnogi kritičari tvrde da je čak i nadmašila izvrsnu prvu sezonu.  Od samog početka, "Nobody Wants This" postala je serija koju su obožavatelji "bindžali" i koja je brzo zauzela vrh Netflixovih ljestvica gledanosti. Društvene mreže preplavljene su komentarima podrške za Joanne i Noaha, analizama svake scene i raspravama o budućnosti njihovog odnosa. Mnogi gledatelji, posebice oni koji su i sami u međuvjerskim vezama, prepoznali su se u priči, hvaleći seriju zbog autentičnog prikaza izazova s kojima se suočavaju, što i ne čudi, jer je serije Erin Foster, priču djelomično temeljila na vlastitom iskustvu. 

Scena prvog poljupca iz prve sezone već je postala kultna, a euforija oko novih epizoda dokazuje da je ova "serija koju nitko ne želi" zapravo postala serija koju svi obožavaju i jedva čekaju gledati.

Ključne riječi
netflix Adam Brody kristen bell serije TV serija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Otvoren festival tolerancije

Zadarsko izdanje odvija se u mračnom svijetu, u kojem ponovno zvecka oružja i rastu podjele

"U svijetu koji se sve češće zatvara, Festival tolerancije ostaje otvoren – za sve ljude, sve priče i sve razlike koje nas čine bogatijima“ – poruka je s otvorenja 19. Festivala tolerancije, koji je svečano započeo u Providurovoj palači u Zadru. Ove godine festival dovodi u Zadar više od 50 gostiju iz 15 zemalja, uključujući redatelje, umjetnike, preživjele Holokausta, diplomate i predstavnike međunarodnih kulturnih mreža. Traje do 25. listopada, a programi su besplatni

Učitaj još

Kupnja