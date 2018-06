Rekorder je Bukovac prodan za 30.000 eura

Proljetna dvoranska aukcija privatnog Art Salona Zagreb nije izbacila neki novi opći rekord kada su u pitanju postignute cijene umjetnina, no od ponuđena 74 lota prodano je 14 djela, dakle oko 15 posto. To i nije loš rezultat uzmemo li u obzir da je lanjska božićna aukcija s prodajom od 30 posto ponuđenog ostvarila jedan od najboljih aukcijskih rezultata na bilo kojoj do tada održanoj aukciji u regiji.

Četiri Bukovca na čekanju

Ipak, i preksinoć smo dobili rekordera aukcije – a to je Vlaho Bukovac čija je “Japanka” prodana za 30.000 eura. Iznosom Bukovac nije s trona skinuo također svoju sliku “Fantasie” prodanu lani na božićnoj aukciji za 58.000 eura. “Japanka” je pak ulje na platnu iz 1891. potpisano Bukovčevim pseudonimom Paul Andrez, a bila je izložena kao novootkrivena slika na zatvaranju izložbe Vlaho Bukovac – pariško razdoblje 1877.-1893. u Galeriji Klovićevi dvori. Bila su ponuđena preksinoć još četiri Bukovčeva djela – “Morski pejzaž” čija je početna cijena 24.000 eura, “Pupoljak” za 6000 eura, “Žena u pejzažu” za 20.000 eura te najskuplja “Mladost” – ulje na platnu manjih dimenzija (46 x 32,5 cm) čija je početna cijena 68.000 eura. Sve te slike, kao i ostatak djela koja na aukciji nisu prodana, idu u postaukcijsku prodaju koja traje mjesec dana.

U postaukcijsku prodaju ide i “Kompozicija 11” Julija Knifera, ulje na platnu iz 1959. iz njegove predmeandarske faze. S obzirom na to da je riječ o trenutačno najtraženijem slikaru hrvatske suvremene umjetnosti u svijetu, čudi da nije prodana.

Prodana je i slika “S ušća Neretve” Mate Celestina Medovića za 8000 eura, “Korčula” Naste Rojc za 1700 eura kao i sva ponuđena keramika Pabla Picassa. Od pet njegovih keramičkih umjetnina najbolje je prošao vrč “Sova” veličine 28X21,5 cm prodan za 11.000 eura. Rezime je – ono što je najbolje izaziva najveći interes. To je trend koji postoji svuda. Valja napomenuti da su cijene o kojima govorimo tzv. hammer price, na koje još ide 20 posto provizije aukcijske kuće, a na proviziju 25 posto PDV-a. Aukcioniralo se uz pomoć pisanih i telefonskih ponuda iako su se slike mogle kupovati i iz same dvorane, ali i putem interneta preko kojeg su, zahvaljujući američkoj platformi Invaluable, dostupni za čak četiri milijuna njenih korisnika diljem svijeta. Aukciju je i ovaj put vodio Vlado Mužar, vlasnik Art Salona Zagreb i liječnik koji gotovo tri desetljeća sa suprugom Snježanom, liječnicom poput sebe, radi u Švicarskoj. U galerijske vode upustio se 2016., a Art Salon smješten je u samom središtu Zagreba, na adresi Ilica 12 u udobnim prostorima kuće obitelji Priester sagrađene 1878., koju je poslije kupio kipar Ivan Meštrović.

Cijene i do 200.000 eura

Kako kotiraju djela hrvatskih umjetnika na aukcijama u svijetu, najbolje govori podatak kako je 2016. na aukciji u bečkom Dorotheumu slika Julija Knifera “Kompozicija no. 12” dosegla cijenu od 161.000 eura i postala najskuplja u povijesti prodana slika suvremenog hrvatskog umjetnika. Zadnji je rekord na tom području držalo također Kniferovo platno 2010. prodano za gotovo 100 tisuća eura. Takve cijene među hrvatskim autorima postigli su samo već spomenuti autori moderne Vlaho Bukovac i Ivan Meštrović, čija su djela znala doseći 200 tisuća eura, no ne i djela suvremene umjetnosti. U konačnici je o stvarnim rekorderima, kada su cijene u pitanju, teško suditi jer kapitalna djela, ruku na srce, kolekcionari nabavljaju na druge načine.