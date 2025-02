Prvi zajednički singl naše najvažnije glazbene umjetnice i najvećeg zagrebačkog benda i kako je došlo do njega

Gume na kotačima (live)“ prvi je zajednički singl grupe PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS i Josipe Lisac objavljen upravo danas na rođendan naše najveće glazbene umjetnice. Riječ je live izvedbi ogromnog hita Pipsa snimljenoj na koncertu u zagrebačkom klubu Boogaloo 6. prosinca 2024.

A kako je točno došlo do suradnje?

Sve je u detalje opisao Dubravko Ivaniš, frontman benda:

Uvijek imam neki problem.

Recimo, što da isčarobiram za taj trostruki Boogaloo, mučilo me mjesecima unaprijed. Sve sam složio poput odlikaša, ali falila je ta zadnja puzzla, ekstrakt emocionalnog ajnšprica, ono po čemu pamtite gig ili zbog čega doživotno žalite što na njemu niste bili. Svi znamo da je Josipa Lisac najveća diva ovih prostora. Manje je poznato zašto nikada nije surađivala s Pipsima - nikako nisam smogao hrabrosti niti mi je sinulo što bi to s nama izvela, a da na koncu ima smisla. Sve što sam joj oduvijek htio predložiti činilo mi se beznadežno bezveznim.

Za Boogaloo smo naumili preurediti njenu legendarnu „Ti si genije“ (za koju većina pogrešno misli da je pjesma TBF-a), aranžmanski je ofriškati i pozvati je na gig da je sama otpjeva dok ja plahutam i animiram publiku. Tjednima smo petljali, pristala je gostovati, ali u zraku je i dalje ostajao visiti onaj nepodnošljivi „ALI“ – nešto će tu nedostajati, onih 5:0 na semaforu, urnebes i delirij, ultimativna pobjeda, ono kad popucaju sva stakla dvorane od standing ovations.

Kroz par tjedana opet smo se čuli – „Josipa, khm... kaj kažete o... „Poštaru“... to je jedna tak, dosta popularna pjesmica... možda bi vi... ak vam se sviđa...“, mucao sam i petljao na mobitelu ko balavac.

„Dubravko!“, prekine me zapovjedno, „taj vaš „Poštar“, to su Poguesi. Nećemo Poguese! Vi imate prekrasnih svojih pjesama, znate, ja sam preslušala kompletno sve vaše albume (?!, op.d.i.), malo sam proučavala. Nego, što kažete da pokušamo zajedno, vi i ja, da da, ne samo ja, nego nas dvoje skupa – „Gume na kotačima“? To je predivna pjesma! Kad dođe ono „hipijeje hipija“, to kad grune Dubravko, vi onako u svome parlando stilu, a ja malo improviziram između vaših stihova, ta se pjesma da sjajno otpjevati!“

Dobro da sam sjedio na zmazanom stepeništu ispred studija jer u suprotnom bi pao drito na leđa od preneraženja izborom songa. „Gume“ s Josipom Lisac, e to mi nikada nije palo ni na nanogram krajička neokorteksa! Sve mi se začas razdanilo – rastavit ćemo Boogaloo na proste faktore.

Gdje je problem, pitate se, obećao sam probleme?!?

„Dubravko, možete li nekako zamoliti svoju publiku da za vrijeme pjesme ne pričaju, po mogućnosti ne pjevaju, da obrate pažnju na moju izvedbu, zato ste me i zvali, zar ne?“, zatekla me naša gošća molbicom koji dan prije giga. „Josipa, kak da kažem, „Gume“ su kraj koncerta, svi su tada dosta pijani i urlaju jako najjače, baš je „štala“ u dvorani, ja vodim navijanje, a često se desi da uopće ne pjevam nego ekipa singalonga arlaukajuć komplet, od prvog do zadnjeg slova songa... Hm, ne znam kak i kada da im priopćim tu novotariju na Gumama...“

„Ne znam, Dubravko, vi morate eudicirati svoju publiku, znate, to je vaša uloga“, nije odustajala Josipa.

Na koncu, koliko smo u toj nakani superfokusirane šuteće publike uspjeli? Bojim se nimalo. Procijenite, poslušajte, pogledajte i sami...

Spot za „Gume na kotačima (live)“ režirao je Tin Majnarić, na materijale koje je snimio on, Vjekoslav Palinić i Jure Cukar. Audio snimku realizirao je Silvijo Regvar, dok se miksom, produkcijom i masteringom pozabavio Ivan Božanić. Singl je od danas dostupan na svim streaming servisima.