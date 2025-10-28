Naši Portali
Iva Hraste Sočo

Projekti Drame, Opere i Baleta sada će se razvijati na dvije ravnopravne pozornice

Iva Hraste Sočo
Matej Grgić
VL
Autor
Tea Radović
28.10.2025.
u 10:01

Povodom svečanog otvorenja HNK2, nove scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koje će se održati 3. studenog, razgovarali smo s intendanticom Ivom Hraste Sočo, koja nam je otkrila nešto više o sceni u Adžijinoj ulici, ali i o planovima za nadolazeći mandat

Sljedećeg tjedna u ovo doba Zagreb će biti bogatiji za još jedno kazalište, a riječ je, naravno, o novoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simbolično nazvanoj HNK2. Ovaj pothvat označava veliki povijesni iskorak za zagrebački teatar, ali i za Ivu Hraste Sočo, koju, zahvaljujući brojnim novitetima koje je uvela u sadašnjem mandatu, očekuje još jedan mandat u zagrebačkom HNK, a povodom toga, kao i otvorenja nove scene u Adžijinoj, razgovarali smo s intendanticom, koja nam je otkrila svoje planove.

Početkom studenoga otvarate novu scenu u Adžijinoj ulici – HNK2. Tim povodom ondje će se održati izvedba simbolično nazvana "Slava umjetnosti 2.0". Koja je poveznica između ove izvedbe i ceremonije otvaranja HNK 1895. godine?

Otvaranje nove scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu – HNK2 želimo obilježiti na način koji povezuje našu povijest i sadašnjost. "Slava umjetnosti" izvedena je 1895. prilikom otvorenja naše povijesne zgrade, a mi sada, 130 godina poslije, uprizorujemo njezinu suvremenu reinterpretaciju, "Slava umjetnosti 2.0". Radi se o kolažnom programu u režiji Krešimira Dolenčića koji okuplja naše umjetnike Drame, Opere i Baleta, uz sudjelovanje Tehnike, a temeljen je na amblematskim djelima hrvatske kazališne baštine, uz uvođenje suvremenih hrvatskih djela.

Svečanost otvorenja nove scene HNK2 prenosit će se uživo na HRT1 s početkom u 20.15 sati, a ispred nove kazališne zgrade u Adžijinoj 7a bit će postavljen videozid na kojem će svi posjetitelji moći pratiti program. Ovim putem pozivam sve građane da nam se u ponedjeljak, 3. studenoga, od 19.30 sati pridruže u dvorištu HNK2 i tako budu dio početka novog poglavlja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

