u 49. godini

Preminuo Sam Rivers, basist kultnog benda Limp Bizkit

Limp Bizkit/Instagram
VL
Autor
Tia Špero
19.10.2025.
u 15:36

Sam Rivers, basist i jedan od osnivača američkog nu metal benda Limp Bizkit, preminuo je u subotu u 49. godini života

Sam Rivers, basist i suosnivač utjecajnog nu metal sastava Limp Bizkit, preminuo je u subotu, 18. listopada, u 49. godini. Vijest su potvrdili članovi benda u emotivnoj izjavi na društvenim mrežama, gdje su ga opisali kao "brata, kolegu i otkucaj srca benda" i odali počast njegovom neizbrisivom utjecaju.

"Sam Rivers nije bio samo naš basist – on je bio čista magija. Puls ispod svake pjesme, smirenost u kaosu, duša u zvuku", stoji u objavi Limp Bizkita.

Rivers je bio ključna figura u oblikovanju glazbenog identiteta Limp Bizkita. Rođen 1977. u Jacksonvilleu, s frontmenom Fredom Durstom i bubnjarom Johnom Ottom osnovao je bend 1994. godine. Njegove bas dionice, koje su spajale elemente metala, funka i hip-hopa, postale su zaštitni znak benda i definirale su zvuk kasnih devedesetih. S albumima kao što su "Significant Other" i "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water", Limp Bizkit je postao jedan od najvećih rock bendova na svijetu, a hitovi poput "Nookie" i "Rollin' (Air Raid Vehicle)" donijeli su im svjetsku slavu i zacementirali Riversov status kao jednog od najinovativnijih basista svoje generacije.

Glazbenikov život bio je obilježen i teškom borbom sa zdravstvenim problemima. Godine 2015. privremeno je napustio bend, a kasnije je javno progovorio o svojoj borbi s teškom bolešću jetre uzrokovanom prekomjernom konzumacijom alkohola. U intervjuima je otkrio da mu je stanje dijagnosticirano još 2011. godine, a tek mu je ozbiljno upozorenje liječnika da će umrijeti ako ne prestane piti dalo snagu za promjenu. Nakon godina liječenja, Rivers je 2017. primio spasonosnu transplantaciju jetre. Taj mu je zahvat dao drugu priliku za život, a bendu se ponovno pridružio 2018. s obnovljenom energijom. 

Kolege iz benda oprostili su se od Riversa biranim riječima. "Od prve note koju smo zajedno odsvirali, Sam je donio svjetlo i ritam koji se nikada ne može zamijeniti. Njegov talent bio je bez napora, njegova prisutnost nezaboravna, a njegovo srce ogromno", napisali su. DJ Lethal, DJ benda, u zasebnoj je objavi izrazio šok i tugu: "U šoku smo. Počivaj u snazi, brate moj! Živjet ćeš kroz svoju glazbu i živote koje si pomogao spasiti svojim humanitarnim radom i prijateljstvima." 

metal Sam Rivers glazba Limp Bizkit

