Odlazak karizmatičnog glazbenika

Preminuo Ace Frehley, gitarist grupe Kiss

Ace Frehley 1951- 2025
Laura Farr/NEWSCOM
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 12:49

Frehley-eva glasnogovornica Lori Lousararian njegovu je smrt pripisala posljedicama nedavnog pada u studiju u njegovoj kući, prenio je Rolling Stone. Bio je jedan od osnivača rock grupe Kiss, čiji su žestok zvuk, scenska teatralnost i futuristička šminka pridonijeli popularnosti jednog od najpopularnijih i najrevolucionarnijih bendova svih vremena

Ace Frehley, izvorni glavni gitarist i jedan od osnivača rock grupe Kiss, čiji su žestok zvuk, scenska teatralnost i futuristička šminka pridonijeli popularnosti jednog od najpopularnijih i najrevolucionarnijih bendova svih vremena, umro je u četvrtak navečer u 74. godini, objavio je časopis Rolling Stone, pozivajući se na priopćenje njegove obitelji, a prenosi HRT.

Frehley-eva glasnogovornica Lori Lousararian njegovu je smrt pripisala posljedicama nedavnog pada u studiju u njegovoj kući, prenio je Rolling Stone.

- Potpuno smo shrvani i slomljena srca. U njegovim posljednjim trenucima, dok je napuštao ovaj svijet, imali smo sreću da ga okružimo ljubavlju, mirom, molitvama i dobrim namjerama, stoji u obraćanju javnosti Frehleyjeve obitelji te se dodaje da će uspomena na Acea živjeti zauvijek.

Rock bend Kiss na sceni se pojavio sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Karakterističan zvuk i izgled članova grupe globalno su svrstani u kategoriju hard rocka i glam rocka s obzirom na crno-bijelu boju lica, raskošne crno-srebrne kožnate kostime i pirotehniku na pozornici. Grupa se smatrala i pretečom heavy metala. Hitovi iz 1975., poput "Rock and Roll All Nite" i koncertnog albuma "Alive!" postali su rock klasici.

Izdali su 26 albuma. Svi su postali zlatni, a u Sjedinjenim Državama prodali su se u najmanje 500.000 primjeraka, što je najviše u odnosu na bilo koji američki bend. Četrnaest je albuma dobilo platinasti status te se prodalo u milijun ili više primjeraka, premda su neki od njih izašli nakon što je Frehley napustio bend.

Frehley, glavni pjevač i basist Gene Simmons, gitarist Paul Stanley i bubnjar Peter Criss kreirali su specifičan 'image'. Sa zvijezdom naslikanom na licu Frehley je bio poznat i kao "Spaceman". U bendu Kiss ostao je do 1982., osnovavši nakon toga vlastiti projekt Frehleys Comet. Kao solo izvođač snimio je hit "New York Groove" iz 1978.

Paul Daniel Frehley rođen je u Bronxu 27. travnja 1951. Svirajući gitaru kao tinejdžer otkrio je budući poziv nakon odlaska na koncerte The Whoa i Creama. Svirao je s brojnim bendovima, dok se u jednom trenutku nije javio na oglas u novinama grupe koja je tražila gitarista, napisao je Rolling Stone.

Godine 1973. postao je dio originalne postave benda Kiss, a Simmonsa, Stanleya i Crissa je upoznao na probama u njihovu prostoru za probe u Queensu.

