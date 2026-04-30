Sve TAJNE VELIKOG SLIKARA

Slikama je šokirao Pariz, skrivao je sina, a umro u mukama nakon stravične amputacije

Foto: Wikipedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
30.04.2026.
u 11:29

Ime Édouarda Maneta, koji je preminuo na današnji dan 1883., sinonim je za početak moderne umjetnosti, za prijelaz s realizma na impresionizam. No, iza platna koja su izazivala sablazan i divljenje krila se jednako dramatična privatna priča o obiteljskim tajnama i tragičnom kraju koji je uslijedio nakon teške bolesti

Édouard Manet bio je majstor provokacije i umjetnik koji je prkosio pravilima. Rođen je u imućnoj pariškoj obitelji, od njega se očekivala karijera u pravu ili mornarici, no on je odabrao kist, a njime je odlučio bockati licemjerje visokog društva.

Njegova slika "Doručak na travi", izložena 1863. na Salonu odbačenih, izazvala je neviđeni skandal. Prizor nage žene koja opušteno razgovara s dvojicom potpuno odjevenih suvremenih muškaraca bio je previše za tadašnju publiku, koja je djelo proglasila vulgarnim i nedovršenim.

Samo dvije godine kasnije, na službenom Salonu, njegova "Olimpija" izazvala je još veći bijes. Nije to bila idealizirana Venera, već besramno direktna prostitutka koja je svojim prodornim pogledom promatrača uvlačila u svoj svijet. Kritičari su bili zgroženi, no mladi umjetnici u Manetu su vidjeli vizionara koji je utro put novom dobu.

Dok je javnost raspravljala o golotinji na njegovim slikama, Manet je vodio bitku sa skandalom unutar vlastita četiri zida. Godine 1849. njegova je obitelj zaposlila devetnaestogodišnju nizozemsku pijanisticu Suzanne Leenhoff da podučava sedamnaestogodišnjeg Édouarda i njegovog mlađeg brata. Nepune tri godine kasnije, Suzanne je rodila izvanbračnog sina, Léona. Dječakov rodni list bio je farsa - kao otac je naveden izvjesni Koella, ime za koje se vjeruje da je izmišljeno, a sam Édouard Manet upisan je kao dječakov kum. Dugi niz godina, kako bi se prikrila sramota, Léon je u društvu predstavljao kao Suzannin mlađi brat, a tu je istinu i sam vjerovao sve do svoje dvadesete godine.

Misterij očinstva proganjao je obitelj desetljećima i do danas ostaje neriješen. Najočitiji kandidat bio je sam Édouard, koji je sa Suzanne održavao ljubavnu vezu desetak godina prije nego što ju je oženio. No, postojala je i mračnija teorija: da je dječakov otac zapravo Auguste Manet, Édouardov strogi otac. Auguste, ugledni sudac i nositelj Legije časti, navodno je također bio u vezi sa Suzannom. Ova je mogućnost bacala sjenu incestuozne dvoličnosti na sliku ugledne buržoaske obitelji. U prilog toj teoriji išla je i činjenica da je Édouard oženio Suzanne tek 1863., godinu dana nakon očeve smrti, kao da je čekao da se oslobodi njegova utjecaja ili da se riješi nasljedstvo.

Édouard Manet nikada nije javno priznao Léona kao sina, iako je dječak bio jedan od njegovih najčešćih modela, pojavivši se na čak sedamnaest slika. Ipak, ti portreti odišu neobičnom hladnoćom. Na slikama poput "Dječaka s mačem" ili "Doručka u ateljeu", Léon je prikazan kao ozbiljan, distanciran i gotovo bezizražajan lik. U tim djelima nema topline ni očinske ljubavi koja bi se očekivala, što je u oštrom kontrastu s emotivnim i živim portretima koje je Manet slikao, poput onih svoje prijateljice i kolegice Berthe Morisot. Léon na platnima ostaje zagonetka, baš kao i u životu - tihi svjedok obiteljske tajne.

Posljednje godine Manetova života obilježila je iscrpljujuća borba s teškom bolešću. Poput svog oca, obolio je od sifilisa, koji je u tercijarnoj fazi izazvao lokomotornu ataksiju - neurološki poremećaj koji mu je uzrokovao nesnosne bolove u nogama i progresivno uništavao koordinaciju pokreta. Nekadašnji neumorni šetač pariškim bulevarima, takozvani flâneur, postao je prikovan za svoj atelje, često primoran slikati sjedeći. Unatoč golemim patnjama, njegov slikarski genij nije jenjavao. Upravo u tom razdoblju, 1882. godine, stvorio je svoje posljednje remek-djelo, "Bar u Folies-Bergèreu", sliku koja odražava sjaj i melankoliju pariškog noćnog života.

Nažalost, bolest je nezaustavljivo napredovala. U travnju 1883. lijevu nogu zahvatila je gangrena, a liječnici su donijeli jedinu moguću odluku - amputaciju. Operacija je izvedena u salonu njegova stana, no nije ga uspjela spasiti. Édouard Manet preminuo je jedanaest dana kasnije, 30. travnja 1883., u 51. godini života, ostavivši iza sebe nasljeđe koje je zauvijek promijenilo tijek umjetnosti. Njegovoj supruzi Suzanne oporučno je ostavio sve, s naputkom da cjelokupno nasljedstvo nakon njezine smrti pripadne Léonu. No, čini se da Léon, koji se bavio poduzetništvom, nije gajio sentiment prema očevom ili skrbnikovom radu. U posljednjem, hladnom činu koji kao da je preslikan s njegovih portreta, slike koje nije uspio prodati - spalio je. Misterij njegova podrijetla tako je ostao zauvijek zaključan, a vatra je progutala dio ostavštine genija koji je živio i umro prkoseći konvencijama.

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
doručak na travi slikar Édouard Manet

Ne propustite

Još iz kategorije

Rezultat dugogodišnjih istraživanja

Konačno možemo vidjeti kako su zbilja izgledali slavni hrvatski plemići! Rekonstruirani su i izloženi u Nehaju

Iako originalni portreti većinom nisu sačuvani ili su nedostupni, znanstvenici su uspjeli rekonstruirati likove 18 kneginja i knezova čiji su prikazi sačuvani na slikama i reljefima. Bit će izloženi na izložbi "Portreti kneginja i knezova Frankopan" koja se danas otvara u Senju. Autor joj je Tomislav Beronić, hrvatski književnik, glagoljaš i istraživač, prior Družbe čuvara baštine "Frankopani" i Zmaj od Glagoljice

izložba '60 sekundi Dalmatinke'

Dalmacija je metafora modne piste na kojoj svi imaju pravo ocjenjivati izgled i intelekt žene

Mia Petričević u Galeriji Kranjčar otvorila je izložbu "60 sekundi Dalmatinke". Osmišljena je kao interaktivno iskustvo koje istražuje težinu svakodnevnih uvreda, predrasuda i komentara s kojima se žene susreću. Iz prizme identiteta, ljepote i ponašanja, ističe kako stalna izloženost verbalnim komentarima i društvenim pritiscima oblikuje, iskrivljuje i na određeni način narušava ženski identitet, dok društvo takve obrasce često prihvaća kao nešto "normalno", pa čak i "dobro" za žene

