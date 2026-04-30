Optužbe, laži, sukobi i podjela nasljeđa: Crnohumorna obiteljska drama Pavla Vrkljana premijerno u KunstTeatru

Premijera predstave Pavla Vrkljana "Mali ljudi malo lažu", crnohumorna obiteljska drama o licemjerju, naslijeđenim traumama i raspadu iluzije obiteljskog zajedništva, izvest će se u četvrtak u KunstTeatru.

Nakon očevog sprovoda, troje odrasle djece okuplja se na karminama u obiteljskoj kući, gdje ispod površine pristojnosti i žalosti brzo izbijaju stari sukobi, međusobne optužbe i obiteljske laži. Dok pokušavaju podijeliti nasljedstvo, Karin, Erik i Andres suočavaju se ne samo s očevom smrću, nego i s teretom odnosa koji ih je oblikovao i trajno obilježio, istaknuli su iz Teatra u prioćenju.

Naglasili su kako likovi neprestano grade narative o sebi i pokojnom ocu, no njihove se priče raspadaju u proturječjima, malim lažima i neuvjerljivim opravdanjima. Svatko od njih polaže pravo na istinu, ali sukobi razotkrivaju da je istina promjenjiva, a sjećanje podložno manipulaciji.

Ovo nije sentimentalna priča o gubitku, nego satira u kojoj smrt oca postaje povod da djeca razotkriju sebe sa svim svojim slabostima. Predstava kroz ironijski odmak nordijskog okruženja dodatno naglašava apsurd i univerzalnost obiteljskih odnosa, zaključili su.

U predstavi igraju Dajana Čuljak, Matija Čigir i Bernard Tomić, autori glazbe su Karlo Mrkša i Filip Triplat, oblikovatelj svjetla Martin Šatović, producenti Ingrid Jakšić i Ivor Martinić, koproducentica Romana Brajša, izvršna producentica Dina Tudor, a tehnička podrška Alen Marin.

Predstava je nastala kao koprodukcija T25 i KunstTeatra uz podršku Ministarstva kulture i medija te Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.



Reprizne su izvedbe na programu KunstTeatra 2., 21. i 25. svibnja.