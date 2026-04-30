Stižu jubilarni 50. Dani satire Fadila Hadžića, evo što ćemo sve gledati

Međunarodni kazališni festival 50. Dani satire Fadila Hadžića, jubilarno izdanje jednog od najdugovječnijih i najuglednijih kazališnih festivala u regiji, održat će se od 2. do 20. lipnja 2026. u Satiričkom kazalištu Kerempuh, donoseći zagrebačkoj publici presjek najkvalitetnijih satiričnih i komediografskih kazališnih produkcija iz Hrvatske i inozemstva.

Već pola stoljeća Dani satire Fadila Hadžića potvrđuju svoj status nezaobilaznog mjesta susreta vrhunskog teatra, britke društvene kritike i iznimnih glumačkih izvedbi, a jubilarno izdanje donosi posebno selektiran program prema odabiru dramaturginje Vedrane Klepice.

Program obuhvaća 11 predstava iz Zagreba, Osijeka, Beograda, Klanjca, Nove Gorice, Maribora, Subotice i Podgorice, a publika će imati priliku pogledati raznovrstan izbor predstava koje se kreću od satire i crne komedije do političkog i autorskog teatra. Prosudbeni žiri čine redateljica Ana Tomović, dramaturginja Zinka Kiseljak i glumac Enes Vejzović.

Festival će otvoriti Slovensko narodno gledališče Nova Gorica s predstavom „Sve što se je dalo“, autorskim projektom Tereze Gregorič, Boruta Šeparovića i Jakoba Šfiligoja u režiji Tereze Gregorič. Iz Beograda dolaze dvije istaknute predstave: autorski projekt Borisa Liješevića „Moje kazalište“ u izvedbi Ateljea 212 te „Muška suza“ prema Čehovu, u izvedbi Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u režiji Aleksandra Popovskog.

Iz međunarodne selekcije tu je još monumentalna „Trilogija Lehman“ Stefana Massinija i Bena Powera u izvedbi Narodnog pozorišta Subotica i režiji Igora Pavlovića, zatim „Bollywood“ Maje Pelavić u izvedbi Gradskog pozorišta Podgorica i režiji Kokana Mladenovića te Nušićeva „Gospođa ministrica“ u produkciji Slovenskog narodnog gledališča Maribor i režiji Veljka Mićunovića.

Od hrvatskih gostujućih produkcija na programu su „Dok zvijezde ne padnu“ Beth Steel u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i režiji Saše Broz, autorski projekt „Celebration“ Jerka Marčića u izvedbi Kuće Klajn iz Klanjca te predstava „Muškarac upoznaje ženu“ Vida Hribara u produkciji Teatar &TD.

Domaćin festivala Satiričko kazalište Kerempuh izvest će dvije svoje predstave - obje praizvedene u Kerempuhu u proteklih godinu dana - Matišićevu „Otac, Kći i Duh Sveti“ u režiji Janusza Kice te „Mama se opila ko majka“ Ivora Martinića u režiji Marine Pejnović.

Uz izvedbeni program, jubilarno izdanje donosi i novi popratni program, pa će se tako u sklopu festivala održati javno čitanje fragmenata novih satiričnih djela nastalih na Kerempuhovoj rezidenciji Klub Satire, kao i okrugli stol „Satira kao posljednja linija obrane“, posvećen promišljanju uloge satire danas i njezinoj društvenoj relevantnosti.

Na svečanom zatvaranju festivala i dodjeli nagrada nastupit će Vlatko Stefanovski Trio, kao završni akord proslave punih pedeset godina ovog najdugovječnijeg festivala u regiji posvećenog satiri, humoru i vrhunskom kazalištu.



