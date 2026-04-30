Slomljene slike, akril na stolnjaku, ruganje Instagramu i portret crvenog lustera: Otvoren je 8. bijenale slikarstva

Osmo izdanje Bijenala slikarstva, koje daje pregled najboljeg od dvogodišnjeg stvaralaštva hrvatske likovne scene, otvoreno je u Galeriji Klovićevi dvori.

Ovogodišnja specifičnost manifestacije ponajprije je sama lokacija jer zbog obnove njegova matičnog mjesta održavanja, a to je HDLU ili Meštrovićev paviljon, koji je u procesu cjelovite obnove, Bijenale je organiziran s nizom partnerskih institucija. Još jedan kuriozitet aktualnog izdanja je da je ove godine na javni natječaj za sudjelovanje došao rekordan broj prijava, njih oko 260, a izabrano je i u Klovićevim dvorima izloženo 56 izabranih i pet pozvanih umjetnika.

Kao i svake dvije godine, Bijenale pokriva širok raspon generacija umjetnika, ovaj put od najmlađeg Bartola Galovića, koji je izložio svoj diplomski rad na ALU, do akademika Zlatka Kesera u zrelim godinama. Postav obuhvaća cijeli drugi kat Galerije, nema kronologije u generacijskom smislu ili vremenu nastanka slika, njegova misao vodilja više ide u smjeru estetskog podudaranja radova ili njihova međusobnog izazivanja i suprotstavljanja tematikama. Čitav je niz izloženih poznatih i nagrađivanih slikarskih imena, pa i nekih posve novih, a da ne bismo koga zakinuli, pozvani umjetnici redom su: Grgur Akrap, Mia Akrap, Gordana Bakić, Maša Barišić, Mihael Bađun, Natalia Borčić Peuc, Leonardo Budimlić Majnarić, Sebastijan Dračić, Lora Elezović, Fedor Fischer, Ivana Fischer, Danica Franić, Danko Friščić, Martina Grlić, Paulina Jazvić, Sanja Jureško, Marta Katavić, Teo Kiš, Anita Kos, Slaven Kosanović, Gordana Kovačić Macolić, Radovan Kunić, Mirna Kutleša, Lucia Labas, Tomislav Lončarić, Slaven Macolić, Ivica Malčić, Mia Maraković, Ivan Marković, Mitar Matić, Marina Mesar OKO, John Miličić, Zdravko Milić, Oliver Mišura, Andrea Musa, Lav Paripović, Luisa Pascu, Pavle Pavlović, Anamaria Pekšić, Lea Popinjač, Patricija Purgar, Mihaela Rašica, Domagoj Rogina, Maja Rožman, Jelena Sokić, Tara Stanić, Miran Šabić, Gorana Težak, Josip Tirić, Predrag Todorović, Šimun Tolić, Andrej Tomić, Vladimir Tomić, Laslo Vaštag, Bojana Vukojević, Danijel Žeželj. Pozvani su pak: Biserka Baretić, Bartol Galović, Zlatko Keser, Zoran Šimunović i Zlatan Vehabović.

Tradicionalno, u okviru Bijenala slikarstva predstavlja se i međunarodna izložba kojom se, prema konceptu gostujućeg kustosa, donosi presjek slikarske scene jednog europskog grada. Do sada su predstavljeni Berlin, Beč, Gdanjsk, Prag, Leipzig, Dublin i Vilnius. Na ovogodišnjem Bijenalu hrvatska slikarska scena sučeljava se s austrijskom kroz izložbu "Beyond Boundaries: Perspectives on Contemporary Painting from Graz", prema koncepciji Luise Kloos.

– Programski se, dakle, osim centralne izložbe Bijenala slikarstva i izložbe desetero gostujućih umjetnika iz Graza, Bijenale pretvorio u manifestaciju koja prati razne aspekte slikarstva. Imat ćemo tako i izložbu studenata ALU "Aluzija" u galeriji ART CeRZe, izdvojila bih i nagradnu izložbu s prošlog Bijenala, onu Šimuna Tolića i Mije Akrap, koja će biti predstavljena u Galeriji Canvas i tijekom koje je i promocija njihovih otisnutih grafičkih mapa, te samostalne izložbe Domagoja Rogine i Zorana Šimunovića. Puno pažnje posvetili smo i edukativnom programu u sklopu kojeg smo otisnuli dvije kreativne knjižice za djecu od šest do 11 godina te za mlade od 12 do 16 godina, a tu su i stručna vodstva za njih i likovne radionice. Program je širok pa se posjetitelji i dodatno o događanjima mogu informirati na stranici Bijenala slikarstva – kazala je na otvorenju Martina Miholić, izvršna producentica Bijenala.

Na otvorenju mi je zgodno jedan od slikara šapnuo: "Ovi radovi nisu ovdje da se o njima priča, već da se gledaju." I ima pravo pa je najbolje svratiti, ali ipak, evo i ovako ukratko na papiru što se nas dojmilo... Definitivno su to halucinogena snoviđenja Jelene Sokić, divan je i portret crvenog lustera Olivera Mišure, dok se poznati street art umjetnik Slaven Kosanović okušao svoga poznatog mačka naslikati na stolnjaku u tehnici akrila. Tradicionalno odličan je Zlatan Vehabović, izložio je apokaliptično ulje na platnu "Our Side Has To Win", a isto vrijedi za sarkastičnog Pavla Pavlovića, koji se igra s vizijom nebesa. Gordana Bakić, poznata po reciklaži, neke dijelove svojih starih radova izložila je izlomljene, a jako je zanimljiv i rad "Entity" Maše Barišić.

Manifestaciju su otvorili predsjednik HDLU Tomislav Buntak, ravnatelj Klovićevih dvora Antonio Picukarić i ministrica Nina Obuljen Koržinek Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na licu mjesta zatekli smo i slikaricu Maju Rožman, koja je izložila ciklus radova kojima propituje ideju odmora.



– Vidimo fragmente mora i neba, nečega što povezujemo s relaksacijom, međutim lišeno personaliziranog momenta tako da kroz radove pokušavam ironički prikazati kako je danas puno važnije prikazati sliku odmora nego se odmoriti. Kroz spori proces slikanja radim kontrapunkt tim brzim fotografijama koje ljudi lijepe po Instagramu. I sam postav izgleda kaotično i referira se na taj kaos slika što se pojavljuje u privatnom prostoru koji putem društvenih mreža postaje javan i gdje jedni drugima pokazujemo kako živimo dok istovremeno nitko ne živi – objasnila je svoj rad i o Bijenalu napomenula kako je i njima slikarima jako zanimljivo na okupu vidjeti što se tijekom dvije godine realiziralo novoga na sceni.

Bijenale je službeno otvorila ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, naglasivši njegovu važnost kao platforme za sustavno praćenje i valorizaciju suvremenog slikarstva. Izložba u Klovićevim dvorima traje do 21. lipnja, a potom se postav seli u Pučko otvoreno učilište Poreč, Muzej Grada Vukovara i Providurovu palaču u Zadru. Kao i svaki put, najboljima među izloženima bit će dodijeljene nagrade. U službenoj konkurenciji Grand prix nagrada vrijedna 4500 eura bruto te nagrada za mladog/u umjetnika/icu vrijedna 3000 eura bruto. Zahvalnošću anonimnog filantropa dodijelit će se i nagrada izvan službene konkurencije vrijedna 2222 eura neto.