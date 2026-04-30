Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
kazališni doručak uoči premijere

Uskoro gledamo 'Mariju Stuart': Schillerova drama iz 19. stoljeća do danas nije izgubila ništa od svoje aktualnosti

Maria Stuart
Jelena Janković
VL
Autor
vecernji.hr
30.04.2026.
u 12:00

Uoči premijere predstave "Maria Stuart" Friedricha Schillera u režiji i koreografiji Matije Ferlina te dramaturgiji Gorana Ferčeca, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu održat će Kazališni doručak u utorak, 5. svibnja 2026. u 11 sati u HNK2.

Kazališni doručak interaktivni je program koji susretima naše publike s kazališnim umjetnicima i stručnjacima iz područja izvedbenih umjetnosti omogućuje pomnije upoznavanje s novim repertoarnim naslovom iza scene. U obzir se uzimaju različita gledišta i iskustva koja upotpunjuju sam čin gledanja predstave, a u formi koja poziva na dijalog i refleksiju. Kazališni doručak okuplja autore predstave, praktičare i teoretičare, poznavatelje građe koja se problematizira ovim repertoarnim naslovom.

Drama "Maria Stuart" praizvedena je 1800. godine, a u Hrvatskoj je imala prvu izvedbu 1863. te nakon te izvedbe imala je još desetak uprizorenja. Povijesna drama ili klasicistička tragedija, pisana je u znaku nove vajmarske klasike koja postaje kolijevka klasične njemačke književnosti. Nas zanima aktualnost Schillerova komada danas koju prepoznajemo ponajprije po temama koje se problematiziraju u tekstu. A one su: vehementna i opasna povezanost moći i nasilja, ženski rodni identitet u patrijarhalnom društvu koji definira odnos žene i moći, razlika između pravde i pravičnosti koja nije izgubila ništa od svoje aktualnosti sve do danas. Svjedoci smo recentnih ratova i neprijateljstava među državama i narodima koje izazivaju različite i zavađene religijske konfesije, nekad je to bio protestantizam i katoličanstvo, danas kršćanstvo i islam. U Schillerovoj drami dominira duboko skeptična, mračna slika povijesti baš kakav je i naš osjećaj neizvjesne političke i ekonomske budućnosti u kojoj živimo.

O izazovima reinterpretacije dramskoga klasika, o glumačkom autorstvu, kontekstualizaciji vremena i prostora drame i autora razgovarat ćemo s dr. sc. Marijanom Bobincem, sveučilišnim profesorom i germanistom, redateljem Matijom Ferlinom, dramaturgom Goranom Ferčecom te glumicom u predstavi Ninom Violić.

Ključne riječi
kultura Friedrich Schiller matija ferlin Nina Violić kazališni doručak premijera Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu Maria Stuart drama predstava kazalište

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!