Uskoro gledamo 'Mariju Stuart': Schillerova drama iz 19. stoljeća do danas nije izgubila ništa od svoje aktualnosti

Uoči premijere predstave "Maria Stuart" Friedricha Schillera u režiji i koreografiji Matije Ferlina te dramaturgiji Gorana Ferčeca, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu održat će Kazališni doručak u utorak, 5. svibnja 2026. u 11 sati u HNK2.

Kazališni doručak interaktivni je program koji susretima naše publike s kazališnim umjetnicima i stručnjacima iz područja izvedbenih umjetnosti omogućuje pomnije upoznavanje s novim repertoarnim naslovom iza scene. U obzir se uzimaju različita gledišta i iskustva koja upotpunjuju sam čin gledanja predstave, a u formi koja poziva na dijalog i refleksiju. Kazališni doručak okuplja autore predstave, praktičare i teoretičare, poznavatelje građe koja se problematizira ovim repertoarnim naslovom.

Drama "Maria Stuart" praizvedena je 1800. godine, a u Hrvatskoj je imala prvu izvedbu 1863. te nakon te izvedbe imala je još desetak uprizorenja. Povijesna drama ili klasicistička tragedija, pisana je u znaku nove vajmarske klasike koja postaje kolijevka klasične njemačke književnosti. Nas zanima aktualnost Schillerova komada danas koju prepoznajemo ponajprije po temama koje se problematiziraju u tekstu. A one su: vehementna i opasna povezanost moći i nasilja, ženski rodni identitet u patrijarhalnom društvu koji definira odnos žene i moći, razlika između pravde i pravičnosti koja nije izgubila ništa od svoje aktualnosti sve do danas. Svjedoci smo recentnih ratova i neprijateljstava među državama i narodima koje izazivaju različite i zavađene religijske konfesije, nekad je to bio protestantizam i katoličanstvo, danas kršćanstvo i islam. U Schillerovoj drami dominira duboko skeptična, mračna slika povijesti baš kakav je i naš osjećaj neizvjesne političke i ekonomske budućnosti u kojoj živimo.

O izazovima reinterpretacije dramskoga klasika, o glumačkom autorstvu, kontekstualizaciji vremena i prostora drame i autora razgovarat ćemo s dr. sc. Marijanom Bobincem, sveučilišnim profesorom i germanistom, redateljem Matijom Ferlinom, dramaturgom Goranom Ferčecom te glumicom u predstavi Ninom Violić.