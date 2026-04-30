Gledamo večeras na HRT 2

Hrvatska obitelj u potrazi za izgubljenim rođakom, slavnim Johnom Malkovichem

Dokumentarni film "Biti u rodu s Johnom Malkovichem", nakon uspješne svjetske premijere na Filmskom festivalu u Krakovu i hrvatske premijere na ZagrebDoxu, večeras se prikazuje na Drugom programu HRT-a u 21.10. 

Film neobične premise prati redatelja Luku Mavretića, koji, nakon što i sam postane otac, odlučuje razriješiti odnos sa svojim ocem. Potaknuti obiteljskim mitom o mogućem srodstvu s hollywoodskom legendom Johnom Malkovichem, zajedno kreću u potragu za davno zakopanim istinama. U pratnji neobične galerije likova – od starog farmera i dvojnika Johna Malkovicha do svećenika i voditelja podcasta – otac i sin prolaze sela, gradove i zemlje, neprestano se pitajući: bi li ipak bilo lakše sve ostaviti pod tepihom?

"Bio sam jako mali dječak kad mi je u jednoj šetnji djed otkrio tu potencijalnu vezu između naše obitelji i Johna Malkovicha. To je njemu bila, a i meni je, jedna od najdražih obiteljskih anegdota, u čiju je istinitost on zapravo većinu života bio siguran. Dok sam odrastao, dolazio bih djedu i baki, koji su, kako je običaj bio, u jednoj kutiji čuvali stare fotografije. Među tim fotografijama, uz one naše obitelji, uvijek se bi se našla i pokoja fotka Johna Malkovicha. Zapravo sam odrastao uz tu priču o našoj povezanosti i ona je veliki razlog zašto sam se počeo zanimati za filmsku umjetnost uopće", ispričao nam je Mavretić. 

No, ovo je postalo puno više od potrage za slavnim rođakom. Jer, zapravo "Biti u rodu s Johnom Malkovichem" dirljiva je i iskrena priča o obitelji i suočavanjem prošlošću. Mavretić otvoreno progovara o odrastanju uz razvedene roditelje, održavanju kontakta s ocem i suočavanju s prošlošću. Na kraju, pitanje je li Mavretić doista u rodu s Malkovichem postaje sporedno. 

"Kada sam i sam prije nekoliko godina postao otac, sve su me više počeli interesirati vlastiti korijeni, odlučio sam istražiti odakle potječu moji, a kroz to istraživanje htio sam naučiti više o tatinoj strani obitelji, koja je za mene ostala dosta tajnovita i o kojoj nisam puno znao. Moji roditelji su se razveli i to je bila dosta teška situacija zbog koje sam pomalo izgubio dojam i perspektivu njegove strane obitelji. Doći do Johna Malkovicha nam i nije bilo toliko bitno. Važniji mi je put do tog cilja tijekom kojeg sam upoznao, a i dalje upoznajem članove svoje obitelji i razne ljude koji su postali likovi ovog filma", zaključio je redatelj. 

"Michael"
najuspješnije otvaranje biografskog filma

Nadmašio 'Oppenheimera' i 'Bohemian Rhapsody': Unatoč novim optužbama za pedofiliju, 'Michael' ruši rekorde

Dok publika hrli u kina, kritičari su bili znatno manje oduševljeni. Film na stranici Rotten Tomatoes ima poražavajuću ocjenu kritike od samo 38 posto, nasuprot nevjerojatnih 97 posto publike, što se iznimno rijetko viđa. Kao glavnu zamjerku kritičari ističu činjenicu da se film potpuno izbjegava osvrnuti na optužbe protiv Jacksona za seksualno zlostavljanje i pedofiliju

