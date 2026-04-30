oliver lovrenski

U Zagreb stiže mladi norveški pisac hrvatskog podrijetla. Svoj prvijenac napisao je na mobitelu, bez zareza, na uličnom slengu Osla

Oliver Lovrenski (2003.) je norveški autor hrvatskog podrijetla koji je prvijencem "Kad smo bili mlađi" napravio jedan od najiznenadnijih književnih proboja u Skandinaviji posljednjih godina

Norveško veleposlanstvo najavilo je kako u suradnji s Festivalom empatije dovodi u Zagreb književnika hrvatskoga podrijetla Olivera Lovrenskog, koji će 4. i 5. svibnja sudjelovati u nekoliko radionica i događaja.

Oliver Lovrenski (2003.) je norveški autor hrvatskog podrijetla koji je prvijencem "Kad smo bili mlađi" napravio jedan od najiznenadnijih književnih proboja u Skandinaviji posljednjih godina. Roman je napisao kao tinejdžer, uglavnom na mobitelu, bez zareza na "kebab-norveškom", uličnom slengu Osla, a prodao ga je u više od 63.000 primjeraka samo u Norveškoj. Roman mu je preveden na 16 jezika, a  prošle godine je doživio i kazališnu premijeru u norveškom nacionalnom kazalištu.

Lovrenski je dobitnik Nagrade norveških knjižara kao najmlađi autor u 75-godišnjoj povijesti nagrade, Nagrade za umjetnost Grada Osla i Nagrade Aschehoug za prvijenac.

Lovrenski će gostovati u Zagrebu 4. svibnja u Knjižnici Tina Ujevića. Organizirana je i radionica za studente o izazovima odrastanja i pritiscima s kojima se suočavaju mladi, uz nazočnost autora i pod vodstvom promotora mentalnog zdravlja psihijatra Hrvoja Handla. Prijave su zbog ograničenih mjesta obavezne na e-mail: info@festivalempatije.hr

Iste večeri, u Botaničaru će se održati otvoreni čitateljski klub s Oliverom Lovrenskim i spisateljicom Dorom Šustić uz moderiranje Mirele Dakić. Dan kasnije, točnije 5. svibnja mladi književnik gostovat će u Društvu hrvatskih književnih prevodilaca. Predviđena je i i radionica prevođenja u suradnji s Društvom hrvatskih književnih prevodilaca. Studenti norveškog jezika Filozofskog fakulteta uz prof. Mišu Grundlera i u nazočnosti autora će se okušati u prevođenju s "kebab-norveškog".

Sama si to tražila
Irska spisateljica Louise O'Neill

Autorica knjige 'Sama si to tražila' stiže u Samobor: 'Nije važno je li žrtva nosila kratku suknju, ona i dalje zaslužuje suosjećanje i dobrotu'

U romanu "Sama si to tražila" protagonistica Emma je lijepa i popularna tinejdžerica iz malog mjesta u Irskoj, pomalo glasna, neobuzdana kada je riječ o alkoholu i seksualnim odnosima, a eksperimentirala je i s drogom. Ništa od toga za nju nije predstavljalo problem sve dok nije postala žrtva grupnog silovanja, čiji su detalji podijeljeni na društvenim mrežama

Zagreb: Svečano otvorenje Noći knjige 2026.
Novi rezultati istraživanja čitanosti!

U Hrvatskoj se bilježi trend porasta čitanosti knjiga. Čak 44 posto Hrvata čita!

Podatak je to iz istraživanja o čitanosti i kupnji knjiga u Republici Hrvatskoj koje je u četvrtak 23. travnja na otvorenju Noći knjige u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstavila Tamara Kraus iz tvrtke KARIKA koja nedostaje d.o.o. I čitanje sadržaja na internetu u stalnom je porastu. Sa 63% u 2023. godini, udio je narastao na 75% prošle godine dok u 2026. iznosi 77%. I dalje se najviše čitaju dnevne novine (55%), češće osobe u dobi od 36 do 55 godina (64%)

