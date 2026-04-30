U Zagreb stiže mladi norveški pisac hrvatskog podrijetla. Svoj prvijenac napisao je na mobitelu, bez zareza, na uličnom slengu Osla

Norveško veleposlanstvo najavilo je kako u suradnji s Festivalom empatije dovodi u Zagreb književnika hrvatskoga podrijetla Olivera Lovrenskog, koji će 4. i 5. svibnja sudjelovati u nekoliko radionica i događaja.

Oliver Lovrenski (2003.) je norveški autor hrvatskog podrijetla koji je prvijencem "Kad smo bili mlađi" napravio jedan od najiznenadnijih književnih proboja u Skandinaviji posljednjih godina. Roman je napisao kao tinejdžer, uglavnom na mobitelu, bez zareza na "kebab-norveškom", uličnom slengu Osla, a prodao ga je u više od 63.000 primjeraka samo u Norveškoj. Roman mu je preveden na 16 jezika, a prošle godine je doživio i kazališnu premijeru u norveškom nacionalnom kazalištu.

Lovrenski je dobitnik Nagrade norveških knjižara kao najmlađi autor u 75-godišnjoj povijesti nagrade, Nagrade za umjetnost Grada Osla i Nagrade Aschehoug za prvijenac.

Lovrenski će gostovati u Zagrebu 4. svibnja u Knjižnici Tina Ujevića. Organizirana je i radionica za studente o izazovima odrastanja i pritiscima s kojima se suočavaju mladi, uz nazočnost autora i pod vodstvom promotora mentalnog zdravlja psihijatra Hrvoja Handla. Prijave su zbog ograničenih mjesta obavezne na e-mail: info@festivalempatije.hr

Iste večeri, u Botaničaru će se održati otvoreni čitateljski klub s Oliverom Lovrenskim i spisateljicom Dorom Šustić uz moderiranje Mirele Dakić. Dan kasnije, točnije 5. svibnja mladi književnik gostovat će u Društvu hrvatskih književnih prevodilaca. Predviđena je i i radionica prevođenja u suradnji s Društvom hrvatskih književnih prevodilaca. Studenti norveškog jezika Filozofskog fakulteta uz prof. Mišu Grundlera i u nazočnosti autora će se okušati u prevođenju s "kebab-norveškog".