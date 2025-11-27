Naši Portali
u Zagrebačkom plesnom centru

Poznati istarski umjetnik Matija Ferlin sprema novu plesnu predstavu "Spavaj, dijete moje malo, spavaj"

Plesna predstava "Spavaj, dijete moje malo, spavaj"
Foto: JELENA JANKOVIĆ
27.11.2025.
u 12:23

Predstava "Spavaj, dijete moje malo, spavaj", nastala prema tekstu Jona Fossea te u suradnji umjetničkih organizacija Katana i Tras Studio, istražuje nestalan izvođački međuprostor koji se neprestano raspada i ponovno uspostavlja. Zagrebačka premijera zakazana je za 5. prosinac, dok će se istarska premijera održati 28. studenog u Svetvinčentu

Nova plesna predstava "Spavaj, dijete moje malo, spavaj", nastala prema dramskom tekstu Jona Fossea, u režiji i koreografiji Matije Ferlina i u suradnji s izvođačicama Petrom Chelfi, Martinom Tomić, Ivanom Pavlović i Petrom Valentić u Zagrebu će premijerno biti izvedena 5. prosinca u Zagrebačkom plesnom centru. Reprizna izvedba uslijedit će 6. prosinca, dok će se istarska premijera održati 28. studenog u Svetvinčentu.

Predstava, nastala u suradnji umjetničkih organizacija Katana i Tras Studio, istražuje nestalan izvođački međuprostor koji se neprestano raspada i ponovno uspostavlja. Kroz fragmentirane geste i mikroakcije, izvođačice Petra Chelfi, Martina Tomić, Ivana Pavlović i Petra Valentić ne utjelovljuju likove, već postaju afektivni nositelji ambijenta. Tijela se usmjeravaju na percepciju, stalno iščitavajući nevidljive napetosti između pokreta, teksta i prostora.

"Već neko vrijeme postoji želja za zajedničkom suradnjom između naših organizacija Katana i Tras Studija. Svaka od nas ima po dvadeset godina profesionalnog umjetničkog rada i iako su se naši putevi ranije ispreplitali, nikada do sada nismo sve četiri zajedno dijelile umjetnički proces. Ovaj projekt nastao je prirodno, iz zajedničkih interesa i želje da surađujemo s Matijom Ferlinom, a rezultat je predstava kojoj se iznimno veselimo", poručuju autorice iz organizacija Katana i Tras Studija.

U suradnji s kompozitorom Lukom Prinčičem, dramski tekst dekonstruira se u slojevitu zvučnu partituru, stvarajući auditivnu dramaturgiju koja povezuje tijelo, glas i zvuk u snovitu izvedbenu strukturu. Projekt predstavlja početak dugoročnog zajedničkog djelovanja dviju organizacija u području suvremenog plesa te postavlja temelje novim koreografskim istraživanjima i modelima neinstitucionalnog stvaranja.

Plesna predstava "Spavaj, dijete moje malo, spavaj"
Foto: JELENA JANKOVIĆ

Režiju i koreografiju potpisuje Matija Ferlin u suradnji s izvođačicama Petrom Chelfi, Martinom Tomić, Ivanom Pavlović i Petrom Valentić. Za prijevod je zadužen Dubravko Torjanac, za oblikovanje svjetla Anton Modrušan, za oblikovanje zvuka Luka Prinčić. Kostimografiju potpisuju Desanka Janković i Matija Ferlin, masku Mr. Mask, fotografiju Jelena Janković, a grafički dizajn Tina Ivezić (Oaza)

Predstava nastaje u produkciji Katane & Tras Studija te u suradnji s Mediteranskim plesnim centrom Svetvinčenat i Zagrebačkim plesnim centrom. 

