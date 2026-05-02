Potpuno neočekivano: Space Marine 2 zbog ogromne popularnosti ide u treću godinu besplatnog sadržaja

Iznimna popularnost pucačine Warhammer 40,000: Space Marine 2 nadmašila je sva očekivanja, što je potaknulo developera Saber Interactive i izdavača Focus Entertainment na neočekivanu odluku o produženju podrške za igru. Prvotno planiran dvogodišnji ciklus ažuriranja sada je proširen, pa će novi sadržaj pristizati i tijekom treće godine, odnosno kroz cijelu 2026.

Vijest je dočekana s velikim uzbuđenjem među igračima, a iz studija su je popratili porukom: "Tvoja dužnost još nije gotova, brate." Kako navode, snažan odaziv zajednice i pozitivne reakcije na dosadašnja ažuriranja bili su ključni motiv za nastavak razvoja. Komercijalni uspjeh igre dodatno je učvrstio tu odluku – naslov je prodan u dva milijuna primjeraka u prvih 24 sata, a do kraja prvog mjeseca dosegao je 4,5 milijuna prodanih jedinica.

Igrače očekuje niz besplatnih nadogradnji. Već kasnije ove godine stiže veliko ažuriranje koje donosi novu PvE misiju na planetu Kadaku, kao i značajnu preradu Wargear sustava. Ta će promjena omogućiti korištenje kozmetičkih dodataka, poput plašteva i odora, na svim klasama likova – opcija koju je zajednica dugo tražila. Uz to, uvodi se i novi neprijatelj iz frakcije Terminus.

Promjene zahvaćaju i Siege mod, koji će biti temeljito osvježen novim modifikatorima i predmetima. Posebna pažnja posvećena je i postojećim protivnicima – moćni Hive Tyrant i Vortex Beast redizajnirani su kako bi funkcionirali kao pravi bossovi. Među dodatnim poboljšanjima ističe se nova arena za vježbanje na bojnom brodu, gdje će igrači moći testirati opremu prije misija, kao i mogućnost kreiranja setova perkova s do tri sposobnosti te uvođenje novog oružja, bolt karabina.

Velik priljev novih igrača potaknut je i uključivanjem igre u popularne pretplatničke servise poput Xbox Game Pass i PlayStation Plus. Upravo zahvaljujući tome, broj igrača premašio je dvanaest milijuna. Kreativni direktor studija, Tim Willits, istaknuo je da takav uspjeh “mijenja sve” i otvara prostor za ambicioznije planove u budućnosti.

Iako je produžena podrška dočekana s oduševljenjem, put do ove odluke nije bio bez poteškoća. Dio zajednice ranije je kritizirao spor tempo dolaska novog sadržaja, dok je odluka o naplati Voice Pack DLC-a izazvala negativne reakcije. Nakon pritiska igrača, sadržaj je postao besplatan, a kupcima je omogućen povrat novca, čime je studio pokazao spremnost na prilagodbu.

Produženje životnog ciklusa igre uklapa se u širi trend industrije, gdje se sve više naslova razvija kroz dugoročnu podršku i kontinuirana ažuriranja. Iako iz Saber Interactivea ističu da njihov naslov nije klasični “live service”, njegova struktura – sa sezonskim sadržajem i dodatnim kozmetičkim paketima – pokazuje sličnosti s tim modelom.

Uz besplatna ažuriranja, planiran je i drugi Season Pass s dodatnim kozmetičkim sadržajem inspiriranim poznatim postrojbama svemirskih marinaca. Uspjeh igre potvrđuje da postoji snažan interes za naslove koji se kupuju jednokratno, ali se razvijaju i nadograđuju godinama, nudeći igračima stalne razloge za povratak u svoj mračni, brutalni svijet.

