Porno ikona postala je ekoseksualna aktivistica: Annie Sprinkle otvara Queer Zagreb festival

Prvi dan 24. izdanja Queer Zagreb Sezona započeo je točno u podne u Kulturno informativniomcentru, predavanjem "43.000 million sexes" Paula B. Preciada, jednog od najutjecajnijih suvremenih mislilaca u području rodnih i seksualnih politika.

U večernjem dijelu programa, koji započinje u 20 sati, festival se svečano otvara gostovanjem američkih umjetnica i pionirki ekoseksualnosti Beth Stephens i Annie Sprinkle, koja je mnogima poznata i kao jedna od najvećih ikona porno industrije s kraja 20. stoljeća.

Program uključuje projekciju njihova filma "Playing with Fire“, razgovor s umjetnicama te performans "Wedding Ceremony", čime se publici predstavlja njihov dugogodišnji umjetnički i aktivistički rad na sjecištu ekologije, seksualnosti i politike tijela.

Film "Playing with Fire" donosi priču koja se razvija iz iskustva katastrofalnog šumskog požara, nakon kojeg su umjetnice morale napustiti svoj dom. Kroz ekoseksualnu perspektivu — u kojoj se Zemlja zamišlja kao ljubavnica — film isprepliće različite glasove i iskustva, od bivšeg vatrogasca do umjetnika i znanstvenika, istražujući odnos klimatskih katastrofa, zajednice i mogućnosti obnove.

Spajajući elemente humora, senzualnosti i političkog angažmana, rad Annie Sprinkle i Beth Stephens otvara prostor za promišljanje otpornosti i transformacije u vremenu ekoloških i društvenih kriza.

Ranije tijekom dana, predavanje Paula B. Preciada ponudilo je teorijski okvir za razumijevanje suvremenih napada na trans i nebinarna tijela, propitujući mogućnosti otpora unutar i izvan postojećih feminističkih i queer paradigmi. Njegov rad, koji povezuje filozofiju, aktivizam i umjetnost, usmjeren je na razgradnju ustaljenih odnosa između spola, roda i političke moći.