Komentari
Poslušaj
Večeras u KIC-u

Porno ikona postala je ekoseksualna aktivistica: Annie Sprinkle otvara Queer Zagreb festival
Autor
Milena Zajović
02.05.2026.
u 14:04

Program uključuje projekciju njihova filma "Playing with Fire", razgovor s umjetnicama te performans "Wedding Ceremony", čime se publici predstavlja njihov dugogodišnji umjetnički i aktivistički rad na sjecištu ekologije, seksualnosti i politike tijela

Prvi dan 24. izdanja Queer Zagreb Sezona započeo je točno u podne u Kulturno informativniomcentru, predavanjem "43.000 million sexes" Paula B. Preciada, jednog od najutjecajnijih suvremenih mislilaca u području rodnih i seksualnih politika.

U večernjem dijelu programa, koji započinje u 20 sati, festival se svečano otvara gostovanjem američkih umjetnica i pionirki ekoseksualnosti Beth Stephens i Annie Sprinkle, koja je mnogima poznata i kao jedna od najvećih ikona porno industrije s kraja 20. stoljeća.

Program uključuje projekciju njihova filma "Playing with Fire“, razgovor s umjetnicama te performans "Wedding Ceremony", čime se publici predstavlja njihov dugogodišnji umjetnički i aktivistički rad na sjecištu ekologije, seksualnosti i politike tijela.

Film "Playing with Fire" donosi priču koja se razvija iz iskustva katastrofalnog šumskog požara, nakon kojeg su umjetnice morale napustiti svoj dom. Kroz ekoseksualnu perspektivu — u kojoj se Zemlja zamišlja kao ljubavnica — film isprepliće različite glasove i iskustva, od bivšeg vatrogasca do umjetnika i znanstvenika, istražujući odnos klimatskih katastrofa, zajednice i mogućnosti obnove.

Spajajući elemente humora, senzualnosti i političkog angažmana, rad Annie Sprinkle i Beth Stephens otvara prostor za promišljanje otpornosti i transformacije u vremenu ekoloških i društvenih kriza.

Ranije tijekom dana, predavanje Paula B. Preciada ponudilo je teorijski okvir za razumijevanje suvremenih napada na trans i nebinarna tijela, propitujući mogućnosti otpora unutar i izvan postojećih feminističkih i queer paradigmi. Njegov rad, koji povezuje filozofiju, aktivizam i umjetnost, usmjeren je na razgradnju ustaljenih odnosa između spola, roda i političke moći.

QUEER ekologija seks pornodiva Queer Zagreb Beth Stevens Annie Sprinkle

Komentara 1

Pogledaj Sve
RU
RuA
14:21 02.05.2026.

Ovome je garant pokrovitelj zagrebačka vlast.

Rezultat dugogodišnjih istraživanja

Konačno možemo vidjeti kako su zbilja izgledali slavni hrvatski plemići! Rekonstruirani su i izloženi u Nehaju

Iako originalni portreti većinom nisu sačuvani ili su nedostupni, znanstvenici su uspjeli rekonstruirati likove 18 kneginja i knezova čiji su prikazi sačuvani na slikama i reljefima. Bit će izloženi na izložbi "Portreti kneginja i knezova Frankopan" koja se danas otvara u Senju. Autor joj je Tomislav Beronić, hrvatski književnik, glagoljaš i istraživač, prior Družbe čuvara baštine “Frankopani” i Zmaj od Glagoljice

izložba '60 sekundi Dalmatinke'

Dalmacija je metafora modne piste na kojoj svi imaju pravo ocjenjivati izgled i intelekt žene

Mia Petričević u Galeriji Kranjčar otvorila je izložbu "60 sekundi Dalmatinke". Osmišljena je kao interaktivno iskustvo koje istražuje težinu svakodnevnih uvreda, predrasuda i komentara s kojima se žene susreću. Iz prizme identiteta, ljepote i ponašanja, ističe kako stalna izloženost verbalnim komentarima i društvenim pritiscima oblikuje, iskrivljuje i na određeni način narušava ženski identitet, dok društvo takve obrasce često prihvaća kao nešto "normalno", pa čak i "dobro" za žene

