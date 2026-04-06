Pucaju na mlade

Disney+ ide na sve ili ništa: S Korejom žele pokoriti esport i srušiti dominaciju Netflixa

Autor
Milena Zajović
06.04.2026.
u 17:43

Streaming div Disney+ objavio je značajno proširenje partnerstva s Korejskom eSports asocijacijom (KeSPA). Ovim potezom planiraju prenositi najveća korejska i azijska esport natjecanja globalnoj publici, ciljajući na mlađu demografiju i izravno konkurirajući Netflixu.

Disney+ produbljuje svoj ulazak u svijet esporta: objavili su da proširuju postojeće partnerstvo s Korejskom eSports asocijacijom (KeSPA) kako bi pretplatnicima diljem svijeta, uključujući Hrvatsku, omogućio prijenos uživo velikog broja ključnih korejskih i panazijskih natjecanja. Prošireni ugovor započinje već krajem mjeseca, od 24. do 26. travnja, s trodnevnim turnirom Esports Championships Asia Jinju 2026. Događaj koji se održava u južnokorejskom gradu Jinju okupit će nacionalne timove iz Južne Koreje, Kine, Japana, Vijetnama, Tajlanda, Filipina i Mongolije.

Natjecatelji će odmjeriti snage u nizu popularnih borilačkih i simulacijskih igara, među kojima su Street Fighter 6, The King of Fighters XV, Tekken 8, Konamijeva eFootball serija, kao i popularni PUBG Mobile i Eternal Return. Disney+ osigurao je globalna ekskluzivna prava za prva četiri naslova, dok će za preostala dva biti službeni emiter. Prijenosi će uključivati i prepoznatljivi brending sportskog kanala ESPN, čime se želi pružiti "karakteristično sportsko iskustvo gledanja", kako je izvijestio The Hollywood Reporter.

Turnir u Jinjuu zapravo je uvertira za 20. Azijske igre 2026, koje se održavaju u Japanu od 19. rujna do 4. listopada. Na tim će igrama esport biti službeni sport s medaljama, a program je proširen na čak 11 disciplina u 13 različitih naslova. Regionalni timovi stoga su ovakve pripremne turnire počeli tretirati s ozbiljnošću koja je nekoć bila rezervirana isključivo za tradicionalne olimpijske sportove. Disney+ će također ekskluzivno prenositi službenu ceremoniju ispraćaja korejske reprezentacije i njihove evaluacijske mečeve uoči Igara, kao i LoL KeSPA kup kasnije ove godine.

Ovaj strateški potez velika je promjna u načinu emitiranja esporta, prebacujući visokobudžetne korejske događaje s besplatnih platformi poput YouTubea i Twitcha na pretplatnički model stvoren za streaming servise. Južna Koreja i dalje ostaje centar globalne esport scene, a tamošnja liga League of Legends Champions Korea (LCK) smatra se jednom od najjačih na svijetu. U pozadini svega je i žestoka tržišna utakmica, gdje Disney+ s otprilike 3,22 milijuna pretplatnika u Koreji pokušava sustići konkurentski Netflix, koji broji impresivnih 15,59 milijuna korisnika.

Ovaj ugovor slijedi nakon lansiranja ESPN-a na platformi Disney+ u Australiji i na Novom Zelandu 2025. godine. Krajem prošle godine tvrtka je sklopila i višegodišnji ugovor s NBA ligom kako bi pretplatnicima na Filipinima po prvi put donijela prijenose košarkaških utakmica. Netflix, s druge strane,  slijedi sličnu strategiju sportskih i live događaja kako bi ojačao svoju prisutnost na još uvijek rastućim azijskim tržištima. Najsvježiji primjer je njihov ekskluzivni prijenos Svjetskog prvenstva u bejzbolu 2026. u Japanu, koji je srušio sve tamošnje rekorde gledanosti.

Ključne riječi
netflix Disney+ streaming eSports esport

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

