Slučaj nestalog Oscara: Zašto je kipić ruskog disidenta tretiran kao oružje?

Nestali kipić Oscara koji pripada ruskom redatelju Pavelu Talankinu, autoru nagrađenog dokumentarca "Gospodin Nitko protiv Putina", napokon je pronađen nakon dramatične potrage koja je započela na aerodromu u New Yorku.

Cijeli slučaj započeo je kada su agenti osiguranja u zračnoj luci John F. Kennedy International Airport zabranili redatelju da unese svoj Oscar u zrakoplov, uz obrazloženje da bi se kipić "mogao koristiti kao oružje". Talankin je zbog toga bio prisiljen predati nagradu kao prtljagu na letu za Frankfurt, iako to nije bio prvi put da putuje s Oscarom – ranije ga je već nosio u ručnoj prtljazi bez ikakvih problema.

Budući da nije imao drugu predanu prtljagu, zlatni kipić zapakiran je u kartonsku kutiju omotanu zaštitnom folijom i smješten u teretni prostor zrakoplova. No, po dolasku u Njemačku ispostavilo se da je kutija nestala! Uslijedila je hitna potraga koja je ubrzo privukla i veliku medijsku pozornost.

Nakon višednevne neizvjesnosti, zrakoplovna kompanija Lufthansa potvrdila je da je kipić pronađen. U službenom priopćenju naveli su kako je nagrada locirana i da se nalazi na sigurnom, uz obećanje da će što prije biti vraćena vlasniku. Tvrtka se ujedno ispričala zbog cijelog incidenta, čime je okončana neobična saga koja je Talankinovu oskarovsku pobjedu pretvorila u dodatno stresno iskustvo.

Redateljev kolega i koredatelj filma, David Borenstein, javno je izrazio ogorčenje, istaknuvši kako ne može pronaći nijedan raniji slučaj da je netko bio prisiljen predati Oscara kao prtljagu. Također je otvorio pitanje dvostrukih standarda, sugerirajući da bi tretman možda bio drugačiji da je riječ o poznatijoj holivudskoj zvijezdi ili osobi koja tečno govori engleski.

Talankin, bivši učitelj iz industrijskog ruskog grada, danas živi u egzilu nakon što je odbio provoditi nacionalistički kurikulum u školama nakon ruske invazije na Ukrajinu. Njegov film "Gospodin Nitko protiv Putina" bilježi osobne posljedice te odluke, prikazujući njegov put od prosvjetnog radnika do disidenta. Oscar za njega predstavlja ne samo umjetničko priznanje, već i potvrdu osobne borbe i cijene otpora.

Klasifikacija Oscara kao potencijalnog oružja zvuči bizarno, no nije bez presedana. Sigurnosna pravila na aerodromima ostavljaju veliku diskreciju pojedinim agentima, koji mogu procijeniti da predmet određene težine i oblika može poslužiti kao opasno sredstvo. U ovom slučaju, kipić težak gotovo četiri kilograma procijenjen je kao predmet koji bi se mogao koristiti poput batine.

Slični slučajevi bilježeni su i ranije, primjerice kada su sportašima oduzimane medalje zbog oštrih rubova koji su podsjećali na zabranjene predmete. Ovakve odluke dodatno naglašavaju koliko sigurnosne procjene mogu varirati od slučaja do slučaja.

Incident s Talankinovim kipićem samo je jedan u nizu neobičnih događaja koji prate najpoznatiju filmsku nagradu. Kroz povijest su Oscari više puta nestajali, bili ukradeni ili izgubljeni.

Glumici Margaret O'Brien dječji je Oscar ukraden i pronađen tek nakon četrdeset godina. Whoopi Goldberg ostala je bez svog kipića nakon što je ukraden iz pošiljke, a kasnije je pronađen u kanti za smeće u zračnoj luci. Sličnu sudbinu doživjela je i Olympia Dukakis, kojoj je nagrada nestala iz doma.

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 2000. godine, kada je ukradena cijela pošiljka od 55 Oscara neposredno prije ceremonije. Većina ih je kasnije pronađena u kontejneru za smeće, a nalaznik je za to bio nagrađen.

Ovi primjeri pokazuju da, unatoč svojoj simboličnoj vrijednosti i prestižu, zlatni kipić često postaje predmet neobičnih i neočekivanih priča – a slučaj Pavela Talankina sada se pridružio tom neobičnom nizu.

