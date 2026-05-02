Kultni filmovi fenomenalne Isabelle Huppert vraćaju se u zagrebačko kino

Ciklus filmova posvećen Isabelle Huppert, jednoj od najvažnijih ikona francuske kinematografije, tijekom svibnja gostuje u Centru za kulturu Histrionski dom u sklopu programa Kina Tuškanac. Publika će imati priliku pogledati deset filmova koji obuhvaćaju bogatu i provokativnu karijeru glumice poznate po tumačenju kompleksnih i često kontroverznih ženskih likova.

Međunarodni ugled Huppert je izgradila suradnjama s istaknutim redateljima poput Claudea Chabrola i Michaela Hanekea, osobito kroz filmove "Ceremonija", "Učiteljica glasovira" i "Ona". Njezin prepoznatljiv, suzdržan glumački stil, u kojem emocije izranjaju kroz unutarnju napetost i minimalne geste, priskrbio joj je nadimak „ledena dama francuskog arthousea“.

Ciklus otvara 5. svibnja drama "Pletilja čipki", nastala prema romanu Pascala Lainéa, o povučenoj frizerki koja ulazi u krhku ljubavnu vezu s nesigurnim studentom. Slijedi "Loulou", film koji je izazvao kontroverze zbog otvorenog prikaza seksualnosti i klasnih razlika, u kojem Huppert glumi uz Gérarda Depardieua.

Na programu je i "Spasi se tko može" redatelja Jean-Luca Godarda, koji kroz isprepletene priče o ljubavi i radu propituje krhkost modernih odnosa, kao i "Veliko čišćenje", krimi-drama nominirana za deset nagrada César.

Film "Ženska posla" u režiji Chabrola inspiriran je stvarnim slučajem Marie-Louise Giraud te kroz sudbinu glavne junakinje kritički progovara o represiji u Francuskoj za vrijeme režima Vichy. Chabrolova "Ceremonija", adaptacija romana "Presuda u kamenu" Ruth Rendell, tematizira nasilje i klasne napetosti, inspirirana zločinom sestara Papin.

Među istaknutim naslovima je i "Učiteljica glasovira", adaptacija romana Elfriede Jelinek, koja prati destruktivan odnos profesorice klavira i njezina učenika. Program uključuje i "8 žena" redatelja Françoisa Ozona, crnohumornu krimi-komediju s elementima mjuzikla, te "Bijela roba", dramu o vlasnici plantaže koja odbija napustiti dom usred građanskog rata.

Ciklus zaključuje "Ona" redatelja Paula Verhoevena, provokativan psihološki triler snimljen prema romanu Philippea Djiana. Za ulogu u tom filmu Huppert je osvojila Zlatni globus te bila nominirana za nagradu Oscar.

